Nintendo Direct 13.09.2022 : toutes les annonces

Le Nintendo Direct de septembre 2022 : c'est parti ! Pendant 40 minutes , Nintendo devrait nous faire la présentation de son catalogue de fin d'année 2022 et de début 2023 sur Nintendo Switch. En attendant nos news dédiées qui vous donneront tous els détails sur chaque jeu présentés, retrouvez ici au fur et à mesure toutes les annonces du Nintendo Direct sachant que cette news sera complétée avec des liens et des infos. A terme, tout ce qu'il faudra retenir du Nintendo Direct se retrouvera sur cette page. Banzaï !

Le Nintendo Direct a été l'occasion de nombreuses annonces. Retrouvez-les en intégralité ci-dessous. On retiendra le fameux "Fire Emblem rouge et bleu", l'arrivée du Project Zero maudit de la Wii (le meilleur selon votre serviteur) de nouveaux jeux N64, le retour prochain de GoldenEye, Pikmin 4, un autre jeu Kirby, Resident Evil VILLAGE et cie en CLOUD, Tales of Symphonia Remastered et bien sûr de nouvelles infos sur le prochain Zelda désormais titré et daté . Enjoy.

Toutes les annonces du Nintendo Direct du 13.09.2022 :

Fire Emblem ENGAGE annoncé le 20 janvier 2023

annoncé It Takes Two : le 4 novembre 2022

Project Zero : le Masque de l'éclipse Lunaire , le Project Zero de la Wii enfin en Occident en 2023

le Project Zero de la Wii enfin en Occident en 2023 Xenoblade Chronicles 3 - Pass d'extension le 14 octobre

Bob L'Eponge : The Cosmic Shake en 2023

en Fitness Boxing : Fist of the North Star en mars 2023 (ce n'est pas une blague)

en (ce n'est pas une blague) OddBallers début 2023

TUNIC le 27 septembre 2022

Front Mission 1st en novembre - Le second opus en 2023

en - Le second opus en Story of Seasons - A Wonderful Life débarque durant l'été 2023

débarque durant l'été 2023 Nouveau Splatfest annoncé du 24 au 26 septembre - Outils, Nourriture ou jeux ?

annoncé du - Outils, Nourriture ou jeux ? Octopath Traveller II annoncé le 24 février 2023

annoncé Fae Farm - Un rpg simulation en exclusivité sur Nintendo Switch au printemps 2023

- Un rpg simulation en exclusivité sur Nintendo Switch au printemps 2023 THEATRYTHM FINAL BAR LINE le 16 février 2023

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope se rappelle à notre bon souvenir. C'est le 20 octobre

se rappelle à notre bon souvenir. C'est RUNE FACTORY Spécial en 2023

en De nouveaux jeux N64 bientôt ajoutés au Nintendo Switch Online :les 3 premiers Mario Party, les Pokémon Stadium , 1080° Snowboarding

:les 3 premiers les , GoldenEye bientôt de retour

bientôt de retour Various Daylife disponible dans la journée sur l'eShop

disponible dans la journée sur l'eShop Playism disponible en 2023

disponible en Diddy Kong arrive dans Mario Strikers

arrive dans Atelier Ryza 3 : le 24 février 2023

: Vague 3 des circuits de Mario Kart 8 Deluxe débarque cet hiver

débarque Le golf débarque gratuitement cet hiver dans Nintendo Switch SPORTS

Miyamoto vient rappeler que Pikmin BLOOM existe et que le film Mario arrive au printemps. .. Il dévoile enfin...

existe et que le film Mario arrive au .. Il dévoile enfin... PIKMIN 4 qui sortira en 2023 - Tous les détails ICI

qui sortira en - Just Dance 2023 fait sa promo pour sa sortie en novembre

fait sa promo pour HARVESTELLA obtient une démo sur Nintendo Switch

obtient une démo sur Nintendo Switch Bayonetta 3 aura droit à un nouveau trailer dispo dans la journée - Voir ICI

aura droit à un nouveau trailer dispo dans la journée - Master Detective Archives : RAN Code débarque au printemps 2023

débarque au Surprise : Resident Evil VILLAGE débarque le 28 octobre sur Switch en version... CLOUD - Une démo est disponible

débarque sur Switch en version... CLOUD - Une démo est disponible Resident EVIL, Resident Evil 2 et Resident EVIL 3 auront droit au même traitement en 2023

et auront droit au même traitement en 2023 Sifu débarque le 8 novembre

débarque Crisis Core - Final Fantasy VII - Reunion - le 7 décembre

- Radiant Silvergun arrive dans la journée

arrive dans la journée Tales of Symphonia Remastered : Début 2023

: Fall Guys : nouvelle saison le 15.09.2022

: nouvelle saison le Kirby n'aura pas chômé cette année. La petite boule rose revient dans Kirby's Return to Dream Land Deluxe le 24 février 2023

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Un titre, quelques nouvelles images et une date : le 12 mai 2023- voir détails ICI

Rendez-vous pour une diffusion Nintendo Direct d’environ 40 minutes centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cet hiver.

