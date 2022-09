Theatrhythm Final Bar Line - Célébrez en musique et en rythme les 35 ans de la licence Final Fantasy sur Nintendo Switch

Alors que votre serviteur attend encore désespérément la sortie de Theatrhythm Dragon Quest, Square Enix vient de dévoiler leur tout nouveau jeu de rythme à destination de la Nintendo Switch : Theatrhythm Final Bar Line. A l'occasion des 35 ans de la licence Final Fantasy, Square Enix nous invite à taper en rythme les touches de manière frénétique sur plus de 385 musiques de la licence. Attendu le 16 février 2023, le titre bénéficiera également d'une myriade de musique DLC sur les thèmes de SaGa, NieR, Octopath Traveler, ainsi que LIVE A LIVE, de quoi vous en mettre plein les oreilles avec les créations des compositeurs de Square Enix.

Célébrez les 35 ans de la série FINAL FANTASY avec le nouveau jeu THEATRHYTHM ! Ce jeu d’action rythmique réunit 385 morceaux de musique dont les iconiques « One-Winged Angel », « Torn From the Heavens » ou encore « SUTEKI DA NE » et verra l’ajout de nouveau contenu après son lancement. Il sera aussi possible de jouer à deux en coop locale en mode Style duo*1 ou de jouer à quatre maximum en ligne dans le mode Combat Multi en ligne*4. THEATRHYTHM FINAL BAR LINE débutera sa symphonie le 16 février 2023 sur Nintendo Switch et pourra être précommandé dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop.

Après le lancement du jeu, 90 morceaux de musique additionnels payants*9 tirés des séries Saga, NieR, d’OCTOPATH TRAVELER ou encore de LIVE A LIVE feront également leur arrivée. De plus, des éditions incluant un pass saisonnier ainsi que 27 musiques supplémentaires, dont « Melodies of Life ~Final Fantasy » de FINAL FANTASY IX, seront aussi disponibles*10.