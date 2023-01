Nintendo présente un aperçu des jeux à venir en 2023 sur Nintendo Switch

Pour le début d'année, Nintendo a publié sur son site officiel, un aperçu des jeux attendus en 2023 sur Nintendo Switch. On vous en a déjà fait une liste mais il est intéressant de voir quels jeux Nintendo met en avant pour faire la promotion de sa console cette année . Evidemment, on y retrouve tous les grands jeux qui devraient faire l'événement comme Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, Pikmin 4 et, surtout, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom mais aussi des jeux plus "petits" comme BLANC ou encore Have A Nice Death. Evidemment, d'autres jeux sont déjà prévus sur Switch et Nintendo (et les autres éditeurs) devrait aussi en dévoiler d'autres au cours des semaines et des jours à venir . Cependant, le programme présenté est déjà plutôt alléchant... Mais, comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez en commentaires.

NB : notez qu'en cliquant sur les titres des jeux, vous accéder à leur fiche et à leurs news.

Découvrez un aperçu de ce que 2023 vous réserve sur Nintendo Switch !

Deux jeux de la série Persona arrivent bientôt sur Nintendo Switch ! Suivez un récit sur le passage à l'âge adulte qui démarre avec une mystérieuse série de meurtres dans Persona 4 Golden, et élucidez l'étrange phénomène que l'on nomme « l'Heure sombre » dans Persona 3 Portable.

Fire Emblem Engage – le 20 janvier

Combattez aux côtés de figures iconiques de la série Fire Emblem et unissez vos forces pour prendre le contrôle du champ de bataille lors de combats tactiques au tour par tour. Arriverez-vous à empêcher la résurrection du Dragon déchu ?

OCTOPATH TRAVELER II – le 24 février

Arpentez le continent Solistia en compagnie de huit nouveaux personnages principaux aux origines, motivations et talents divers dans cette suite d'OCTOPATH TRAVELER.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe​ – le 24 février

Rejoignez Kirby, le Roi DaDiDou, Meta Knight et Bandana Waddle Dee, et aidez Magolor à retrouver les pièces manquantes de son vaisseau. Cette aventure jouable à quatre maximum mêle plateformes et une ribambelle de mini-jeux bien connus, ainsi que l’arrivée d’un tout nouveau !

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon – le 17 mars

Découvrez une nouvelle facette de la célèbre sorcière de l'Umbra dans cette aventure enchanteresse inspirée des contes de fées. Incarnez l'apprentie sorcière Cereza et son allié démoniaque Chouchou et explorez une forêt interdite emplie d’énigmes à résoudre et peuplée de dangereuses fées.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ – le 12 mai

Dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, l'aventure de Link s'étendra jusque dans les cieux qui surplombent les vastes terres d’Hyrule.

Master Detective Archives: Rain Code – au printemps

Rejoignez Yuma, un détective en formation amnésique, et Shinigami, l'esprit qui le hante, dans ce jeu mêlant action, enquête et dark fantasy concocté par les créateurs de la série Danganronpa !

Minecraft Legends – courant 2023

Défendez la Surface et guidez vos alliés dans des combats héroïques avec ce nouveau jeu d’action-stratégie de la série Minecraft !

Pikmin 4 – courant 2023

De nouvelles grandes aventures à petite échelle vont faire leur arrivée cette année sur Nintendo Switch !

Disney Illusion Island – courant 2023

Rejoignez Mickey et ses amis dans leur quête des trois livres mythiques cachés sur la mystérieuse île de Monoth afin de sauver le monde dans cette aventure jouable en solo ou à quatre !

D’autres contenus téléchargeables et jeux classiques font aussi leur arrivée !

De nouveaux contenus additionnels sont aussi au programme avec par exemple l'arrivée de nouvelles vagues de contenu pour le MK8 DX - Pass circuits additionnels​ de Mario Kart 8 Deluxe et le pass d’extension de Xenoblade Chronicles 3. Les fans de jeux rétro trouveront aussi leur compte avec GoldenEye 007​, Pokémon Stadium ou 1080° Snowboarding qui font partie des classiques qui vont bientôt faire leur arrivée dans le catalogue Nintendo 64 du NSO + Pack Additionnel.

Et ce n'est pas terminé !

A Space for the Unbound

La fin du lycée approche et la fin du monde aussi.

Laissez-vous emporter par le récit poétique d'un louveteau et d'un faon arpentant l'univers époustouflant que propose Blanc.

La série de jeux musicaux Theatrhythm de FINAL FANTASY arrive sur Nintendo Switch !

Un combat épique pour la survie

« Fist of the North Star » est la dernière nouveauté de la série Fitness Boxing !

Votre maison magique vous attend !

Have a Nice Death est un roguelike d'action en 2D dans lequel vous incarnez la Mort au bord du burnout, devant remettre ses employés sur le droit chemin.

Écrivez votre histoire en saisons, un chapitre à la fois.

L'histoire interdite commence...

L'ultime expérience de course Disney et Pixar

Des larmes de sirène permettent de réaliser les vœux de Bob l'éponge et Patrick... Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Allez, c'est parti pour le Cosmic Shake !

Embarquez dans une aventure chargée en danger et en émerveillement en tant que Guerrier/ère du Solstice dans ce RPG tour par tour inspiré des classiques.