Fonction retour dans le temps et passe-muraille, saut dans le vide... Des brevets officiels dévoilent de nouveaux détails sur le gameplay de The Legend of Zelda : Breath of The Wild 2

Ce sera incontestablement LE point d'orgue de l'année 2022 et l'un des grands moments de la vie des possesseurs de Nintendo Switch. La suite tant attendue de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui semble faire le lien avec The Legend of Zelda: Skyward Sword est, en effet, toujours annoncée pour 2022. Et même si un report est toujours possible, pour l'instant, nous sommes nombreux à vouloir croire que Nintendo saura tenir ses engagements.

Pour l'instant, cependant, peu d'informations officielles sur le jeu même si lors de l'E3 dernier, Nintendo a publié un trailer bourré d'images, prouvant une bonne fois pour toute que le nouveau titre n'était plus ce "petit" jeu conçu "vite fait' avec les ressources du premier comme on avait pu le croire au départ. Et si depuis, Nintendo nous laisse avec nos questions et nos espoirs, aujourd'hui on découvre des brevets officiels qui pourraient bien nous éclairer un peu plus sur ce qui nous attend avec Zelda BOTW 2.

Repérés par le site Gamereactor, ces trois brevets déposés par Nintendo à l'OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) font référence à trois mécanismes de jeu entrevus dans le dernier trailer, en apportant de nouveaux détails. Retrouvez les ci-dessous.

Brevet numéro 20210370175 - Passage à travers les murs

Comme vu dans le trailer, Link devrait pouvoir traverser les murs ou plutôt les sols ! En effet, un mécanisme va permettre à Link de remonter sur une plateformes élevée ou une ile volante en passant littéralement à travers, de bas en haut. A priori, Link pourra effectuer cet exploit, n'importe quand...

Brevet numéro US20210370178 - retour dans le temps.

Si vous avez bien (re-re-re-re) regardé le dernier trailer, vous avez forcément remarqué l'étrange bras de Link qui semblait animé du pouvoir de manipuler le temps... On le voit d'ailleurs à un moment arrêter un projectile et le renvoyer à l'envoyeur comme s'il rembobinait le jeu. Grâce à ce brevet, on découvre que ce sera bien un mécanisme du jeu avec une jauge permettant de jouer avec le temps sur des objets précis. Ce ne sera pas, à priori, la séquence entière qui sera rembobinée mais juste l'objet visé...

Brevet numéro US20210370179 - La chute libre

Par certain côté, Zelda BOTW 2 ressemble aussi à un The Legend of Zelda: Skyward Sword 2 ! Le système des îles dans le ciel et le fait que Link n'hésite pas à sauter dans le vide nous renvoie forcément vers le Zelda de la Wii. Si on ne sait pas encore si on retrouvera les Celestriers, on découvre grâce à ce nouveau brevet que les sauts dans le vide ne se limiteront plus à une simple chute. En effet, Link pourra sans doute plonger mais aussi sauter en arrière ! En outre, il pourra viser et tirer avec son arc pendant sa chute ! Autant dire que cela promet de grandes séquences pleine d'adrénaline !

En attendant d'autres infos sur Zelda Breath of the Wild 2 à commencer par son titre et sa date de sortie (pour l'instant prévue en 2022) n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Retrouvez en outre notre analyse du dernier trailer avec notre news spéciale.

Source : Gamereactor