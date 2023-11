Zelda Tears of The Kingdom et Super Mario Bros. Wonder en lice pour le jeu de l'année aux Game Awards - Nintendo remercie les fans pour leur soutien

Le mois prochain , les Game Awards décerneront leurs prix et notamment celui du Jeu de l'Année 2023. Si vous avez déjà consulté la liste des nommés, vous avez forcément noté la présence de deux jeux Nintendo en lice pour devenir le GOTY 2023: The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et de Super Mario Bros. Wonder. 2023 a été une bonne année pour les possesseurs de Nintendo Switch avec notamment la sortie de ​Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, Disney Illusion Island​, Pikmin 4, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et de Super Mario Bros. Wonder; des jeux que l'on retrouve en compétition dans différentes catégories (à l'exception de Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, grand absent de la cérémonie...)

D'une certaine façon, on revient six ans en arrière lorsque Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda Breath of The Wild s'étaient retrouvés tous les deux nommés pour le titre de jeu de l'année aux Game Awards 2017- voir ici et que Zelda qui avait été sacré jeu de l'année- voir là.

Alors, un jeu Nintendo deviendra-t-il le GOTY 2023 aux prochains Game Awards ? The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom et de Super Mario Bros. Wonder ont-ils l'étoffe pour être sacré Jeu de l'Année ? Il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir sachant que les autres concurrents en lice sont Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, Resident Evil 4 et Marvel’s Spider-Man 2.

En attendant, Nintendo of America a publié un tweet pour remercier les fans de leur soutien, les incitant évidemment à voter, car comme chaque année, les joueurs peuvent voter pour leur jeu préféré ICI.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ et Super Mario Bros. Wonder sont disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, le test de Zelda est à retrouver ICI et le test de Mario est à retrouver LA.

LIRE AUSSI :

ET AUSSI :

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Discord, Twitter, Facebook et Youtube