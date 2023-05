The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : guide pour bien débuter l'aventure

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est un jeu réellement titanesque. Non seulement l'aire de jeu est monstrueusement étendue mais le contenu est à la hauteur. Désormais, on ne peut plus faire un pas sans tomber sur un ennemi, un personnage, une quête, une énigme... Hyrule est beaucoup plus vivant, les ennemis sont plus nombreux et les habitants sont de sortie. Exploration, mini aventures, combats, réflexion, création... Il y a vraiment de quoi faire au point de, justement, ne plus savoir quoi faire ! Pour aider les joueurs, Nintendo a publié un article listant douze conseils pour bien commencer l'aventure. Logiquement, c'est garanti sans spoiler mais comme on y a mis notre grain de sel et que certains d'entre vous sont assez frileux en la matière, autant prévenir que ce petit guide révèle quelques petits éléments que vous préférez peut-être découvrir manette en main. Rien sur l'histoire néanmoins ou les "grosses" surprises du jeu... Retrouvez ci-dessous donc les 12 conseils donnés par Nintendo avec en prime, les nôtres- parce qu'on le vaut bien .

PETIT GUIDE POUR BIEN DEBUTER THE LEGEND OF ZELDA / TEARS OF THE KINGDOM

1 : gardez toujours un œil sur vos objectifs

Avec tant de choses à faire et d’endroits à explorer, il peut être facile de perdre de vue ce que vous devez faire pour avancer dans la trame principale. Si vous ne savez pas où aller ni quoi faire pour progresser dans l’histoire, appuyez sur le bouton - pour ouvrir le journal d’aventure et voir votre prochaine destination, indiquée sur la carte par un ◎ (point d'intérêt). Conseil bonus : bien qu’il soit tentant de vous rendre directement à votre prochain objectif, n’hésitez pas à faire quelques détours en cours de route. Vous serez surpris de tout ce que l’on peut découvrir en sortant des sentiers battus.

Bien plus que dans le jeu précédent, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a énormément de missions parfaitement conçues pour vous faire voyager aux quatre coins d'Hyrule. La première chose à faire est probablement d'activer les quinze tours du jeu pour vous permettre d'avoir la carte de la surface en entier. Cependant, ça ne suffira pas, les régions étant très grandes. Cela ne vous donnera qu'une visibilité sur les principaux lieux. Forcément vous devrez crapahuter pour en découvrir tous les recoins. Pensez alors à activer les points de téléportation du jeu dès que vous rencontrez un sanctuaire, de façon à pouvoir ensuite vous déplacer plus facilement..

2 : prenez de la hauteur dès que l’occasion se présente

Lorsque vous explorez une nouvelle région, essayez d’atteindre l’un des points les plus en hauteur pour avoir une meilleure vue sur vos environs. Vous pourrez ainsi repérer les lieux et découvrir quels ennemis rôdent aux alentours, où sont situés les coffres et les matériaux environnants, et évaluer le terrain pour déterminer comment aborder la confrontation. Conseil bonus : appuyez sur le stick droit pour utiliser la longue-vue de Link et avoir une meilleure vue des points d’intérêt.

Il y a plusieurs moyens de prendre de la hauteur notamment en réutilisant les tous activées pour être projeté dans les airs ou en avisant des blocs de pierre tombés sur la surface pour remonter avec eux grâce à Retrospective. Même si vous n'avez vu aucun bloc tombé, vous pouvez activer le pouvoir afin d'aviser autour de vous les blocs qui peuvent remonter au ciel. Vous les reconnaîtrez grâce à la ligne verticale qui part du bloc et monte au ciel. Pour prendre de la hauteur, on peut aussi se téléporter sur un point de téléportation débloqué dans le ciel pour replonger dans le vide... Si vous trouvez une créature volante mythique, vous pouvez aussi trouver un moyen de lui monter dessus pour faire un petit tour et voir du pays...

3 : chamboulez votre manière de penser

L’expérimentation est un aspect essentiel de cette aventure, et il existe de nombreuses façons de résoudre les différents problèmes qui se poseront à vous au cours de vos pérégrinations. Face à un gouffre par exemple, certaines personnes chercheront à le franchir en se propulsant de l’autre côté, tandis que d’autre utiliseront Emprise pour construire un pont qui le traversera. Conseil bonus : si votre solution ne fonctionne pas comme vous l’espérez, il peut être bon de prendre un peu de recul et de tenter d’approcher les choses sous un autre angle.

C'est un point important. Il faut penser "Tears of the Kingdom" et non "Breath of The Wild". C'est sans doute la chose la plus difficile du jeu surtout pour celles et ceux qui ont beaucoup joué au jeu précédent : changer ses habitudes même si, comme rien n'est obligatoire, on peut jouer comme on le souhaite. Pour autant, il est utile de vraiment bien intégrer les nouveaux pouvoirs et les nouveaux systèmes liés aux ressources pour gagner du temps et découvrir le monde sous un jour nouveau sachant que la topographie du jeu a été adaptée en fonction. Le relief des montagnes a, par exemple été transformé pour faciliter l'escalade. Il est aussi possible, au lieu de grimper pendant de longues minutes, d'entrer dans une grotte et d'utiliser le pouvoir Infiltration pour se retrouver instantanément au sommet de la montagne. Lors des combats, n'hésitez pas à tester différentes ressources en les associant à vos flèches car en fonction des ennemis certains effets seront dévastateurs. N'hésitez pas aussi à utiliser vos pouvoirs... Notez que les énigmes proposées dans les sanctuaires doivent vous inspirer. C'est une façon astucieuse trouvée par les développeurs pour vous donner des idées à reproduire dans le jeu.

4 : prenez le temps de vous familiariser avec les commandes

Si vous n’avez pas l’habitude des jeux de la série The Legend of Zelda ou des jeux d’action-aventure en général, il peut être utile de prendre quelques instants pour vous familiariser avec les commandes du jeu. Vous pouvez les consulter à tout moment en appuyant sur le bouton + pour ouvrir votre sacoche, puis en appuyant sur le bouton R pour ouvrir le menu Options. Conseil bonus : les commandes de ce titre diffèrent légèrement de celles de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, n’hésitez donc pas à les consulter même si vous connaissez le titre précédent sur le bout des doigts !

Dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, les commandes sont nombreuses et il ne sera pas rare de s'embrouiller les doigts en ouvrant le mauvais menu au mauvais moment. Heureusement les menus figent l'action donc il suffit de se rattraper. De toute façon, il est inutile de vouloir tout maîtriser en même temps, les choses se feront naturellement. Au départ, mieux vaut se laisser guider par les points d'intérêts sachant qu'il sera déjà facile de dévier suite à une rencontre. Après, une fois les grands arcs de l'histoire révélés (si tant est que vous décidiez de les suivre en premier lieu) votre façon de jouer changera forcément. Vous remarquerez qu'il y a des endroits sur la carte que vous n'avez pas encore visité et vous chercherez un moyen de vous y rendre. Avec son gameplay émergent, TOTK est un jeu qui incite aux expérimentations et plus on joue, plus notre façon de jouer évolue et s'enrichit;

5 : prenez le temps de discuter avec les habitants du royaume

Le royaume d'Hyrule est peuplé de nombreux habitants qui ne demandent qu'à vous aider, n’hésitez donc pas à aller leur parler. Vous rencontrerez en particulier des Golems amicaux sur l’île céleste du Prélude qui vous prodigueront des conseils utiles pour cette zone. Conseil bonus : si vous avez manqué une information donnée par un personnage, vous pouvez appuyer sur le bouton Y pour remonter le fil de la conversation en cours tant que celle-ci n’est pas terminée.

Un des bons conseils est de parler à toutes les personnes que vous rencontrez, même celles qui n'ont pas de points d'exclamation rouges. Les personnes peuvent avoir une information, une fiche recette ou un indice. Ne négligez personne ! Le Journal d'aventure est très important puisqu'il liste les quêtes principales, les quêtes secondaires et les missions. Le journal se remplit au fur et à mesure des rencontres et il suffit ensuite d'activer la quête ou la mission pour l'entreprendre en suivant les points d'intérêts qui s'affichent sur la carte. Plus que BOTW, TOTK est un jeu qui cache mille histoires qui peuvent avoir des répercussions les unes avec les autres : une quête aux trésors peut vous permettre de dénicher un costume très utile, une petite cabane perdue peut cacher plan pour une amélioration, etc. Il ne faut pas hésiter à parler à tout le monde. En plus, outre les ressources et les indices que l'on peut récolter, cela donne véritablement de la vie à Hyrule. Plus encore que dans BOTW, les habitants d'Hyrule ont une routine. Dans les villages, le soir, tout le monde rentre à la maison (ou presque...) et le matin, chacun poursuit sa route et ses points de chute à différents horaires... En outre, c'est parfois l'occasion de tomber sur des situations ou des gags hilarants.

6 : récoltez tous les matériaux que vous trouvez

Si vous voyez des matériaux sur votre chemin, n’hésitez pas à les ramasser : qui sait quand ils pourront vous être utiles ! Surveillez par exemple le pied des arbres pour repérer si des champignons y poussent, ainsi que les branches pour voir si celles-ci ne portent pas quelques fruits prêts à être cueillis. Il est aussi possible de pêcher des poissons et de chasser différents animaux pour récupérer de la viande. Conseil bonus : si vous n’avez pas de scrupule à détruire la propriété d’autrui, vous pouvez aussi détruire les pots et les caisses que vous croisez pour récupérer leur contenu.

Il faut véritablement TOUT récolter sachant que certaines ressources sont plus difficiles à collecter car on ne les trouvent qu'à certains endroits ou en tuant certaines créatures. dans les grottes, il est indispensable de ramasser toutes les graines Lumos, et ne pas hésitez à en acheter. Elles seront plus qu'utiles dans les profondeurs. Dès qu'il y a quelque chose à casser : cassez-le. En plus des matériaux, vous aurez besoin de flèches, de beaucoup de flèches. pensez à toutes les ramassez et même à en acheter.

7 : cuisinez vos aliments pour profiter un maximum de leurs bienfaits

Manger vos ingrédients crus peut vous sauver la mise en cas de coup dur, mais en général mieux vaut les cuisiner pour profiter au maximum des bonus qu’ils peuvent vous offrir. N’hésitez donc pas à utiliser un récipient de cuisson (ou une marmite de voyage si vous en possédez une) pour y jeter quelques ingrédients et tester toutes sortes de recettes ! Voici quelques recettes qui vous seront certainement utiles pour les débuts de votre aventure : Champi enduro + gousse enduro = champis vapeur enduro (restaurent l’endurance et les cœurs)

Piments = piments sautés (anti-froid et restaurent les cœurs) Conseil bonus : chaque nouveau plat que vous préparez sera ajouté à vos fiches recettes, que vous pouvez consulter à tout moment pour vérifier la liste des ingrédients nécessaires.

Au début, lorsque l'on a que trois ou quatre cœur, on peut consommer les ressources telles quelles mais très vite, en augmentant sa barre de vie, il vaut mieux prendre l'habitude de faire des petits plats dont certains pourront faire la différence en combat en donnant des boost spéciaux.

En prime quelques recettes collectées :

Nos recettes coup de poing : Venaison + champi piment + herbe d'Hyrule + piment : restaure 5 cœurs et vous protège du froid pendant 6 minutes Venaison + champi piment + herbe d'Hyrule + fruit de gel : restaure 5 cœurs et demi et vous améliore l'attaque quand il fait froid pendant 2 minutes 30 Carotte enduro + venaison + herbe d'hyrule : restaure 8 cœurs et dédouble votre jauge d'endurance



Par ailleurs, en mélangeant 2 boisseaux de riz avec un champi volt, cela restaure 5 cœurs et cela vous protège des attaques électriques pendant 4 minutes . Vous pouvez garder la même base (2 boisseaux de riz) pour obtenir d'autres effets. Si vous mettez à la place du champi volt, une ressource tempo (comme des violettes tempo), votre vitesse est améliorée pendant 2 minutes 30 ; si vous mettez un champi silencio, vous pourrez tenter des approches discrètes pendant 3 minutes 30; avec un champi enduro, (toujours en plus des 5 cœurs) cela restaurera un peu votre barre d'endurance, etc.

Nos remèdes coup de poing : Lézard max + corne de Bokoblin : restaure tous vos cœurs et vous en donne 4 en bonus ! Lézard adhésio + grenouille adhésio (X2) + gelée chuchu (bleue) : vous permet de grimper sur les parois humides pendant plus de 7 minutes



8 : augmentez la durabilité de vos armes

Attacher des matériaux à vos armes permet d’augmenter leur puissance d’attaque, de leur octroyer des effets uniques, ou encore d’améliorer leur durabilité. Tous les matériaux ne permettent pas d’améliorer automatiquement la durabilité d’un équipement, mais si c’est avant tout ce que vous recherchez, utilisez alors plutôt des matériaux solides tels que des rochers, ou encore des cornes et des crocs de monstres. Conseil bonus : si vous voulez rendre à une arme amalgamée son aspect d’origine, c'est possible en ouvrant votre sacoche puis en sélectionnant l’option « Défaire l'amalgame ». Notez cependant que vous perdrez le matériau attaché à l’arme en effectuant cette opération, alors prudence !

Il est bon de varier ses armes et leur amalgame. Avoir une lance (que l'on peut agrandir avec une épée par exemple) pour attaquer de loin ses ennemis, une arme tranchante efficace (à amalgamer avec une corne de monstre par exemple) mais aussi une masse (un gourdin associé à une pierre par exemple) pour éclater les roches. Dans le menu des matériaux, vous verrez que sous le nom de chaque ressource, un chiffre est donné qui indique sa puissance en Amalgame avec les armes, ce qui peut être utile au moment de choisir. Par ailleurs un petit texte donne des indices sur son utilisation. Malheureusement, on ne pet pas amalgamer ses armes de main a partir du menu. Il faut ressortir la ressource de son inventaire et la poser sur le sol avant de pouvoir l'amalgamer avec l'arme que l'on tient. Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à faire plusieurs essais avec la même ressource sur différents ennemis (surtout avec les flèches). Ce qui ne marche pas sur l'un, marche peut-être sur un autre. Par exemple, les ennemis de glace sont sensibles aux ressources liées au feu mais pas celles de glace (logique).

9 : travaillez votre Emprise

Le pouvoir Emprise vous permet de saisir un objet, de le faire pivoter et de le coller à d’autres objets. Maîtriser ce pouvoir peut nécessiter un peu de pratique. Lorsque vous manipulez un objet, vous pouvez voir les points d’attache (représentés par de la colle verte) sur lesquels vous pouvez le coller à un autre élément. Apprenez à prendre en compte ces points d’attache et vous serez très vite capable de réaliser des structures élaborées ! Pour décoller un objet, sélectionnez-le puis remuez doucement le stick droit. Conseil bonus : certains artéfacts soneaus s’activent en les frappant avec une arme, faites attention à frapper l’artéfact et non les autres éléments de votre assemblage. Par exemple, il n’est sans doute pas très avisé d’utiliser une hache sur un bateau en bois..

Emprise est une version élaborée du module Polaris du premier jeu. Son utilisation est simple mais c'est un coup à prendre. Il faut réussir à coller les objets dans le bon sens, au bon endroit. Si une turbine sur un planeur est un peu décalée, collée en biais, cela peut avoir une incidence sur le vol et vous envoyer dans le ravin. Lorsqu'on veut décoller un objet précis, il faut le viser précisément et secouer le stick. Par exemple si on veut enlever une turbine d'un planeur, il faut viser et attraper la turbine et secouer le stick pour la décoller. Par contre, si on attrape le planeur, et qu'on secoue le stick, tout ce qui y est déjà collé sera décollé. Il faudra tout recommencer. A voir alors, s'il sera possible d'utiliser Retrospective pour tout remettre facilement...

10 : utilisez Infiltration pour atteindre de nouveaux sommets

Ce nouveau pouvoir de Link permet de traverser certains plafonds, comme ceux des grottes, pour atteindre sans effort le sommet d’une montagne ou d’un bâtiment. Infiltration peut aussi servir en situation de combat, par exemple pour observer un camp ennemi depuis un point en hauteur, ou pour s’infiltrer derrière un Bokoblin perché sur une tour de guet. Conseil bonus : si vous vous retrouvez en mauvaise posture face à plusieurs ennemis dans une grotte, essayez d’utiliser Infiltration pour vous échapper.

Là encore, c'est un réflexe à prendre mais qui peut faire gagner du temps et, en étant observateur, nous faire entrer dans des endroits qui semblent pourtant fermés ou inaccessibles. Le pouvoir peut aussi de passer à travers certains gros ennemis de pierre en passant en dessous !

11 : changez le cours des choses avec Rétrospective

Inverser le mouvement d’un objet dans le temps peut servir à toutes sortes de choses... comme renvoyer sur un ennemi un projectile qu’il vient de lancer ! Ce pouvoir peut aussi servir à réinitialiser la position d’une plateforme ou d’un véhicule : vous pouvez par exemple ramener vers le rivage un radeau qui aurait commencé à dériver au large. Conseil bonus : Rétrospective fonctionne aussi sur les véhicules et peut par exemple servir à corriger leur trajectoire.

Lorsqu'un monstre vous balance un objet ou même un autre monstre : penser à utiliser le pouvoir Retrospective pour lui renvoyer au visage. Contrairement aux autres pouvoirs, Retrospective a un champs d'action très large. Si vous fabriquez un super engin volant et que ce dernier décolle sans vous... Même si l'objet est très loin, tant qu'il reste dans votre champs de vision, vous pouvez le faire revenir.

12 : s’il le faut, lancez des matériaux !

Vous n’avez plus de flèches sur lesquelles attacher un matériau ? Pas de panique. Vous pouvez non seulement lancer vos armes, mais aussi les matériaux que vous avez récoltés. Il est par exemple possible de lancer un morceau de viande en direction d’un Bokoblin qui ne se doute de rien pour le distraire, ou encore de lancer de la gelée chuchu blanche sur un ennemi pour le congeler sur place. Conseil bonus : si vous vous demandez quels effets peuvent avoir vos matériaux si vous les lancez, n’hésitez pas à lire leur description dans votre sacoche, vous pourrez y trouver des indices utiles !

On ne peut pas donner simplement des objets mais on peut les lancer. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton R (Link s'apprête alors à lancer son arme) et d'appuyer sur le bouton haut de la manette gauche (pour le menu des ressources). Vous choisissez l'objet que vous voulez jeter et Link se retrouve alors avec l'objet dans la main, prêt à le balancer (au lieu de tenir son arme). Ensuite il suffit de lâcher le bouton R pour balancer votre objet. Là encore, c'est un coup à prendre. Notez que lorsque votre arme est sur le point de se briser, le jeu vous l'indique. Quitte à la perdre, autant alors la balancer sur l'ennemi, l'arme lui explosera dessus, lui infligeant le double des dégâts habituels.

Conseils Bonus :

Sauvegardez régulièrement. En cas de soucis, si le jeu a sauvegardé automatiquement après une erreur de votre part ou alors que vous avez gâché par exemple de précieuses ressources bêtement, vous pourrez toujours revenir en arrière et charger votre sauvegarde. Notez que malheureusement, le jeu ne sauvegarde pas vos créations. Ainsi, si vous avez fabriquez un super engin et que vous voulez faire des essais, même avec une sauvegarde, vous ne le retrouverez pas. Pensez plutôt à utiliser Retrospective (lorsque c'est possible) pour récupérer votre création.

Au départ, essayez d'activer toutes les tours pour avoir la carte d'Hyrule de la surface et du ciel complète. Dès que vous voyez un sanctuaire, pensez à l'activer pour créer un point de téléportation, quitte à faire le sanctuaire après. Dès que vous voyez un puits ou un relais, approchez vous de lui, pour que celui-ci s'inscrive sur la carte. Comme dans BOTW, il y a généralement un sanctuaire toujours tout près d'un relais. pensez à l'activer;

N'hésitez pas à faire des petits détours pour réapprovisionner votre arsenal, notamment avant de gros combats surtout si vous venez de débloquer un point de téléportation (juste avant un boss par exemple) Il est important d'avoir toujours beaucoup de flèches et des plats pour récupérer des cœurs.

Si vous avez des amiibo, n'hésitez pas à les scanner une fois par jour pour récupérer une tonne de ressources alimentaires. L'amiibo Link-Loup ne permet plus de faire venir le loup de Twilight Princess mais donne à la place pas mal de morceaux de viande. De temps en temps, c'est même une avalanche de bidoche ! Avec les amiibo Zelda vous pouvez récupérer en plus, des armes, parfois très fortes, mais aussi des costumes et des motifs pour votre paravoile à mettre en place au village d'Elimith

Pour bien apprécier le jeu et avoir un maximum d'aide, il vaut mieux faire les quêtes principales au départ (sachant que les déviations seront possiblement nombreuses) cela permet d'être un peu pris par la main, et petit à petit (si vous parlez à tout le monde, accumuler les missions et les sous-quêtes) le reste viendra tout seul...

Les sous-quêtes et les missions sont vraiment un bon moyen de quadriller Hyrule en récupérant des éléments plus ou moins importants. Certains événements ne se déclenchent que si vous avez réalisé certaines missions ou certaines quêtes. Elles permettent, en plus, de collecter des éléments dont certains seront d'abord inutiles mais vous feront ensuite gagner du temps (comme des plans, par exemple...)

Généralement, les éléments nécessaires à la fabrication d'engin se trouvent sur place, lorsque ces engins sont obligatoires pour progresser (un planeur sur une île volante par exemple) mais vous pouvez emmagasiner des artefacts soneaus de façon à fabriquer des engins à n'importe quel moment. Pensez à en collecter le plus d'artefacts différents possibles. Pour cela, récupérez les Orbes d'énergie en combattant les Golem et ne les utilisez pas bêtement. Ils vous seront utiles pour obtenir des artefacts dans les générateurs (les machines Gashapon). Pour en avoir un maximum à chaque fois, mettez 5 Orbes d'énergie dans le générateur. Il y a des générateurs un peu partout à Hyrule particulièrement dans le Ciel. Chaque générateur à ses propres artefacts à l'intérieur. Certains artefacts ne se trouvent que dans des générateurs précis. Pensez à regarder la carte et à consulter les icones des générateurs que vous avez utilisé pour voir la liste des artefacts qu'ils contiennent. Comme pour les relais, généralement, il y a un sanctuaire (et donc un point de téléportation) pas loin...

Notez que plus vous jouerez, plus vous allez obtenir des éléments qui vous aideront à réussir les sous quêtes du jeu que ce soit celle des puits ou des korogus ou autre. Donc n'entreprenez pas ce genre de quête au départ. c'est inutile. Après, encore une fois, chacun joue comme il le souhaite, à son rythme et selon ses envies.

Voilà, ce petit guide pour bien commencer The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ est terminé. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire mais la découverte fait aussi pleinement partie du plaisir que l'on a à jouer au jeu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir et à nous donner vos astuces dans les commentaires.

