The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom - Toutes les infos à retenir de l'ultime trailer

Alors qu'il ne reste plus qu'un mois avant de découvrir The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Nintendo publie aujourd'hui l'ultime bande annonce du jeu- en tout cas de pré-lancement (voir ici). Si vous faites partie de celles et ceux qui ne craignent pas de trop en voir avant la sortie du titre, retrouvez ici toutes les nouvelles infos à retenir sur l'histoire, le gameplay, les personnages, etc. Evidemment, dans la foulée, toutes les infos méritant d'être développées se retrouveront dans le fil des news de Nintendo-master.com.

Voici pêle-mêle quelques infos à retenir de l'ultime bande annonce de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom du 13 avril 2023 :

Entrée en matière magnifique avec un Link plongeant dans le vide

Une colonne de nuage

Un bateau volant

Un dragon à trois têtes

Zelda aux cheveux courts qui tient dans la main une "larme"

Link à cheval peut tirer des carioles

Lorsque Link doit sauver Zelda du gouffre, il a déjà sa main maudite...

Et apparemment, il "perd" Zelda et doit la retrouver

On voit de nouvelles armes

Et même des villageois se battre

Apparition d'un étrange nouveau personnage aux longues oreilles



Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

