Zelda BOTW 2 reporté : à quel(s) jeu(x) The Legend of Zelda espérez-vous jouer en 2022 sur Nintendo Switch ?

On le redoutait mais c'est désormais officiel : Zelda BOTW 2, la suite tant attendue de Breath of The Wild est désormais reporté pour une sortie prévue au printemps 2023 (voir l'annonce ici.) Pour faire simple, il va falloir attendre, au moins, un an , avant de pouvoir découvrir ce nouvel opus. Cependant, la nouvelle a été plutôt bien accueillie par les joueurs. D'abord parce qu'ils s'y attendaient mais aussi parce que le programme de 2022 est déjà chargé (voir là). De plus, c'est officiellement pour la bonne cause puisque c'est pour faire du jeu "une expérience résolument spéciale". On peut aussi penser que le jeu ne sortira plus uniquement sur Nintendo Switch comme son prédécesseur (une hypothèse qui a fait son chemin depuis l'annonce du jeu et qui devient de plus en plus crédible) et cela ajoute peut-être du temps de développement supplémentaire. Quoiqu'il en soit, les fans de Zelda ont appris à être patients de façon à avoir, à l'arrivée, un jeu littéralement extraordinaire.

Malgré tout, beaucoup de fans espèrent avoir quand même leur dose de Zelda cette année . Généralement, Nintendo sort chaque année un "nouveau" titre Zelda, un remaster, un remake ou un spin-off. Ainsi, l'année dernière en février 2021 , Eiji Aonuma avait annoncé, comme pour s'excuser de ne pouvoir encore rien dévoiler sur Zelda BOTW 2 (qui "visait" alors une sortie pour 2022) la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, remaster du Zelda de la Wii. Un an plus tard, par contre, si c'est encore Eiji Aonuma qui est venu délivrer la mauvaise nouvelle, il n'a rien n'annoncé d'autre... Mais cela ne signifie pas que Nintendo n'éditera pas un "nouveau" Zelda en 2022 .

Certes, le catalogue de jeux attendus cette année est plutôt déjà conséquent (même sans Zelda BOTW 2) Il reste en outre pas mal de jeux Nintendo annoncés mais pas encore sortis dont certains qui n'ont pas de date précise comme Bayonetta 3 et Splatoon 3. On sait aussi que Xenoblade Chronicles 3 et Pokémon Écarlate / Violet feront l'évènement à la rentrée. Pour autant, il reste encore de la place pour des jeux Nintendo, notamment en fin d'année . Alors quel(s) jeu(x) Zelda, Nintendo pourrai(en)t annoncer dans les prochaines semaines ? Faites vos jeux. Rien ne va plus.

Un Zelda (ou deux) sinon rien

Initialement sorti sur GameCube en 2002 , The Legend of Zelda : The Wind Waker a, été au départ plutôt fraîchement accueilli par les fans de la Legend. L'histoire est connue. A l'époque, la GameCube avait du mal à s'imposer sur le marché face à la Ps2. Pourtant sur le papier, la petite console cubique avait du répondant mais Nintendo restaient engluer dans son image de "console pour enfants" et pas seulement à cause de l'aspect "jouet" de la console ou de son format ne permettant pas de lire les DVD alors en plein essor ni même les CD. Son catalogue peinait à se renouveler et à se mettre à la hauteur de son public qui avait grandi, restant constamment dans le sillage des productions Nintendo, fun et colorées. Mais les fans étaient confiants malgré tout car Nintendo avait sa botte secrète : Zelda.

Sur N64, Ocarina of Time avait mis tout le monde d'accord et permis, pendant un temps , à la console de Nintendo de tenir la dragée haute aux jeux "Mature" (pour la classification américaine "M") de la Playstation qui avaient fait entrer l'industrie des jeux vidéo dans une nouvelle ère. Avant la sortie de la GameCube, Nintendo avait fait rêver les joueurs notamment avec une demo technique de Zelda diffusé lors du Spaceworld 2000 montrant un impressionnant (pour l'époque) combat entre Link et Ganondorf. Ainsi, lorsque finalement Nintendo a présenté The Legend of Zelda : The Wind Waker, les joueurs n'en n'ont pas cru leurs yeux. Cela n'avait rien à voir avec la démo ! Comment Nintendo avait pu transformer sa licence phare en dessin animé pour enfant ? Shigeru Miyamoto aura beau demander aux joueurs d'attendre d'avoir le jeu en main avant de le critiquer, rien n'y fera. Pour couronner le tout, Nintendo fera l'erreur de sortir le jeu accompagné par la réédition GameCube d'Ocarina of Time (avec en prime la Master Quest) donnant l'impression que le nouveau jeu ne se suffit pas à lui-même et qu'il faut une nouvelle fois convoquer le jeu culte de la N64. 20 ans plus tard , tout cela paraît évidemment absurde et aberrant tant le jeu est magnifique en tout point. Depuis d'ailleurs, il a su trouver sa place dans le cœur des gamers et plus personne n'a l'idée de lui reprocher quoique ce soit. C'est bien simple : c'est un chef d'œuvre La direction artistique du jeu est fabuleuse tout comme sa réalisation. Le jeu propose un vrai monde ouvert composé d'un vaste océan constellé de petites îles que l'on peut visiter au gré du vent à bord du Lion Rouge.

En 2013 , le jeu a eu droit à un remaster sur Wii U lui apportant quelques améliorations bienvenues notamment la possibilité de se déplacer plus vite sur la mer sans se soucier du vent, une quête de la Triforce raccourcie, un mode Héroïque ou encore un inventaire repensé pour le tactile. Jouable évidemment avec les deux écrans (pour notamment changer d'items à la volée via l'écran tactile du GamePad) cette nouvelle version pouvait aussi se jouer entièrement avec un seul- Nintendo ayant déjà compris à l'époque les limites du jeu à deux écrans . Il n'en reste pas moins que la version Wii U de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD est excellente. Certains regretteront peut-être que le côté cartoon 2D du jeu d'origine a laissé place à un aspect plus "film d'animation 3D" peut-être parfois moins percutant... Mais à part ça, c'est un portage très réussi et rien que d'en parler...

Sachant que le jeu a, de base, un gameplay classique et que le portage permet déjà de jouer sur un seul écran, Nintendo n'aura pas grand chose à faire pour le rééditer sur Nintendo Switch.

Si, à l'arrivée, The Wind Waker a malgré tout conquis les joueurs, pour le Zelda suivant, toujours sur GameCube, Nintendo a décidé d'offrir aux joueurs, ce qu'ils réclamaient avec The Legend of Zelda : Twilight Princess qui dès sa présentation (avec un trailer mémorable diffusé à l'E3 2004) a suscité l'enthousiasme. Initialement prévu pour une sortie en 2005 , le jeu verra cependant sa sortie décalée d'un an... Un report qui fera grincer des dents mais qui aujourd'hui fait doucement rire lorsqu'on sait que le jeu sortira en novembre 2006 soit moins de quatre ans après The Wind Waker. Entre temps, la GameCube aura perdu l'exclusivité du jeu puisque The Legend of Zelda : Twilight Princess sortira aussi sur Wii pour son lancement dans une version mettant en avant la détection de mouvement et les spécificités du couple Nunchuck-Wiimote, les manettes de la Wii. Excellent aussi bien sur GameCube que sur Wii (les deux versions étant identiques si ce n'est qu'elles sont inversées et que leurs commandes sont différentes) The Legend of Zelda : Twilight Princess est un jeu tour à tour sombre, féerique, épique et mélancolique qui enrichit la mythologie de la série avec des personnages fantastiques et parfois surprenants à l'instar de Midona par exemple. On y dirige un Link adulte qui a la faculté de pouvoir se transformer en loup , ce qui donne lieu à des séquences originales et sauvages. C'est un Zelda classique dans le sens noble du terme qui est construit autour de 9 donjons qui sont autant de morceaux de bravoure, et d'items originaux ayant chacun leurs propres énigmes comme l'aérouage, le boulet ou encore les bottes de fer. Le jeu est très cinématographique avec de nombreuses références à des blockbusters hollywoodiens comme Le Seigneur des Anneaux ou Ladyhawke. Malgré une construction qui reste attendue, on sent que déjà, Nintendo cherche à surprendre ses joueurs en cassant les règles notamment en plaçant une arme importante dans les mains d'un mini boss par exemple. La version Wii a eu un gros succès, profitant de l'engouement autour de la console. Elle intègre de façon pertinente la Wiimote. Il suffit de l'agiter pour déclencher un coup d'épée ou de viser l'écran pour décocher une flèche, par exemple.

Sorti en 2016 , son remaster Wii U, The Legend of Zelda: Twilight Princess HD délaisse toutefois totalement la jouabilité à la Wiimote pour revenir à une jouabilité classique avec un Link gaucher. Le gyroscope du GamePad permet d'ajuster et de viser en le déplaçant et pas mal de petites améliorations de gameplay sont à noter. L'inventaire a aussi été repensé pour le tactile et en mode télé, la carte interactive s'affiche en permanence sur le GamePad. Le jeu est compatible avec l'amiibo Link loup qui débloque une série d'épreuves inédites. Il est cependant possible de jouer sur un seul écran en mode Off-TV. Si le remaster est adapté sur Nintendo Switch. Nintendo pourrait être tenté de proposer les deux jouabilités... Cependant, cela nécessiterait à priori beaucoup de travail (la version Wii et GameCube étant des versions miroirs.) Il est donc plus probable que le remaster soit proposé quasiment sans aucun changement, comme celui de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD.

Contrairement à The Legend of Zelda: Skyward Sword HD conçu pour la Switch, on peut penser que les remasters de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD seront simplement adaptés à la nouvelle console de Nintendo et qu'ils ne proposeront pas de nouveautés. Il n'y aura plus de double écran, bien sûr et, par exemple, le Miiverse sera supprimé de The Wind Waker HD. Par contre, les jeux ayant déjà vu leur gameplay amélioré, ne seront pas une nouvelle fois repensés. C'est pour cela que l'on a tendance à croire que Nintendo ne les sortira pas indépendamment et qu'ils sortiront donc ensemble en version boîte pour le prix d'un jeu Nintendo classique (soit 59,99€ ) Nintendo peut les sortir séparément (sur l'eShop par exemple) mais l'idée d'un bundle réunissant les deux remasters Wii U est assez tenace.

Sorti en 2007 sur Wii, Link's Crossbow Training est une sorte de petit bonus conçu avec le moteur de Twilight Princess pour mettre en avant le Wii Zapper. C'est un jeu de tir façon arcade dont l'intérêt est de retrouver certains environnements et ennemis de Twilight Princess, et, bien sûr, de faire du scoring. Si The Legend of Zelda: Twilight Princess HD revient sur switch, la sortie de Link's Crossbow Training ferait sens surtout qu'il s'adapterait parfaitement aux commandes de la Switch. On pourrait le retrouver sur l'eShop ou en boite avec un Switch zapper. Le jeu pourrait aussi être un bonus dans le bundle The Legend of Zelda : The Wind Waker HD + The Legend of Zelda: Twilight Princess HD.

En 2019, Nintendo a agréablement surpris les joueurs avec le remake du Zelda culte du GameBoy : The Legend of Zelda : Link's Awakening, un titre gardant l'esprit 2D du jeu d'origine en le transposant dans un monde 3D façon diorama avec un Link et des personnages "chibi" en SD. Ce remake inattendu a immédiatement donné des idées aux joueurs qui se sont dit que Nintendo pouvait alors adapter de la même façon d'autres jeux 2D de la Legend. Ainsi, comme pour Mario, il y aurait deux séries Zelda sur les consoles Nintendo : la série 3D et la série 2D. Dans cet esprit, tous les épisodes à commencer par le premier sorti sur NES en 1986 pourrait avoir droit à leur remake- pas forcément dans le style "chibi". Par contre, les Zelda de Capcom, The Legend of Zelda : Oracle of Ages et de The Legend of Zelda : Oracle of Seasons, sortis en 2001 sur Game Boy Color dont le moteur est proche de Link's Awakening DX- la version "color" du jeu, seraient assez facile à adapter façon Zelda : Link's Awakening HD. Le petit hic, c'est que cela impliquerait forcément de faire les remakes des deux jeux puisqu'ils proposent réellement des aventures différentes (avec un bonus pour celles et ceux ayant les deux versions.) Deux Zelda 2D d'un coup, ce serait à coup sûr un évènement (et un drame pour les économies des joueurs.)

Le retour de The Legend of Zelda : Tri Force Heroes ou d'un jeu Zelda multijoueur

Sorti en 2015 sur 3DS, The Legend of Zelda : Tri Force Heroes n'est pas forcément très apprécié par les joueurs- si ce n'est par certains qui font le forcing pour le réhabiliter. C'est pourtant un super casse-tête avec un univers Zelda construit sur le mode comique. Un Zelda loufoque qui n'empêche cependant pas de belles ambiances (grâce à la bande son) et même des affrontements épiques. Le jeu avait malgré tout quelques soucis notamment parce qu'en solo, il devenait assez difficile pour ne pas dire épuisant car il fallait diriger les trois Link alternativement. Quant à trouver des joueurs en ligne pour le multi, ce n'était pas toujours évident. C'est un jeu qui, clairement, mériterait une nouvelle chance. Toujours dans l'idée d'un Zelda multijoueur, Nintendo pourrait aussi publier sur Nintendo Switch une nouvelle version de The Legend of Zelda: Four Swords qui, en son temps, avait eu droit à une version anniversaire disponible en téléchargement gratuit sur DSi. Vu la popularité de la licence, il est évident qu'un jeu Zelda gratuit (ou à petit prix) uniquement jouable à plusieurs en local ou en ligne pourrait avoir un grand succès. D'ailleurs, à quand le retour de Nintendo Land ? Voilà un jeu qui pourrait parfaitement entré dans le catalogue de la Switch pour les fêtes de fin d'année et prendre une autre ampleur grâce au mode en ligne. Il y avait pas mal de petits jeux sympa dont celui de Zelda.

Un spin-off ou un épisode inédit

On attend toujours des remakes ou des remasters mais on l'a vu avec Tri Force Heroes ou les Hyrule Warriors, Nintendo est capable d'exploiter sa licence avec des spin-offs plus ou moins surprenants et même d'accepter des collaborations comme avec Cadence of Hyrule. Nintendo pourrait aussi explorer d'autres genres et d'autres styles : party-game, RPG, jeu de plateforme et pas nécessairement avec Link comme héros... Bref, Nintendo pourrait enrichir le Zeldaverse plutôt que l'entretenir. Parmi les rêves de certains (ne me regardez pas) : que le prototype 2D de The Legend of Zelda : Breath of The Wild devienne une réalité- souvenez-vous.

On le voit, si beaucoup de joueurs parient facilement sur le retour cette année de The Wind Waker et de Twilight Princess, Nintendo a en réalité beaucoup d'options sur la table. Alors, quel(s) jeu(x) Zelda, Nintendo nous offrira cette année ? Et lesquels ont votre préférence ? Comme toujours, n'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

