Zelda BOTW 2 va-t-il vraiment sortir cette année et peut-il sortir sans nouveau modèle de Nintendo Switch ?

La suite de Zelda Breath of The Wild va-t-elle vraiment sortir cette année comme prévue ? Et si oui peut-elle sortir sans un nouveau modèle de Nintendo Switch ? Voilà deux questions qui à notre avis sont intrinsèquement liées. A la rédaction, nous avons été nombreux-ses à penser depuis longtemps qu'un tel jeu ne pouvait sortir qu'accompagné par une nouvelle console. Mais aujourd'hui, cela ne semble plus aussi évident... Une nouvelle Nintendo Switch peut-elle vraiment sortir dès cette année alors que la Switch vient de fêter ses 5 ans et que Nintendo claironne partout qu'elle est arrivée au milieu de son cycle de vie ? Et s'il n'y a pas de nouvelle console sous le sapin, y aura-t-il malgré tout le nouveau Zelda ? Dans cet article, nous allons tenté d'expliquer pourquoi cette suite est si importante et essayer de voir quelles options s'offrent à nous avant de pouvoir y jouer. Alors l'année 2022 va-t-elle se terminer en apothéose ?

En attendant Zelda...

Le dernier Nintendo Direct diffusé le 9 février 2022 a officialisé l'arrivée de plusieurs nouveaux "gros titres" (voir toutes les infos ICI) qui viennent donc grossir la liste des jeux attendus cette année sur Nintendo Switch. Une liste assez impressionnante (à consulter ici.) incluant notamment Pokémon Écarlate / Violet un nouveau jeu Pokémon sachant qu'en janvier la Switch a déjà eu droit à Légendes Pokémon : Arceus qui, déjà bat des records de ventes. Autant dire que 2022 est d'ores et déjà une grande année pour la Nintendo Switch. Une année qui devrait logiquement se conclure en apothéose avec la sortie de la suite de Zelda Breath of The Wild, le jeu phénomène qui a baptisé la Nintendo Switch et enterré la Wii U. Sorti il y a un peu plus de 5 ans , The Legend of Zelda Breath of The Wild reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs titres, si ce n'est le meilleur jeu Nintendo de ces dernières années et l'un des plus appréciés par les joueurs. C'est un titre majeur qui marque une date dans l'histoire des jeux vidéo et fait désormais office de référence en matière de monde ouvert même si, au fur et à mesure, d'autres jeux de plus en plus forts et spectaculaires lui font petit à petit de l'ombre. Autant dire que sa suite est très attendue (au tournant) et que son potentiel commercial est énormissime.

Le jeu de l'année

Pour le moment, le jeu, qui n'a pas encore de titre et que par commodité on appelle Zelda BOTW 2, est prévu pour une sortie cette année . Nintendo l'a tellement répété qu'on a du mal à croire qu'au dernier moment, le jeu nous fera faux bon. C'est logiquement une affaire entendue : Zelda BOTW 2 sort en 2022 . Fin de la discussion. Cependant, vu l'avalanche de jeux prévus cette année avec notamment Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope, Pokémon Écarlate / Violet ou encore Xenoblade Chronicles 3, on s'interroge. Certes, Zelda BOTW 2 boxe dans une toute autre catégorie que les jeux précités mais il est évident qu'à sa sortie, il prendra beaucoup de place.

Pour le moment, nous n'avons encore (presque) rien vu de Zelda BOTW 2 et on espère que cela changera d'ici peu... Un premier teaser dévoilé à l'E3 2019 suivi, deux ans plus tard d'une première courte vidéo de gameplay, et c'est tout. On vous a détaillé cette dernière vidéo en long, en large et en travers (voir ici.) On y découvre un monde qui d'un côté nous rappelle le Hyrule de Breath of The Wild, de l'autre lui donne une dimension mythologique surprenante. Plus étonnant encore, le ciel est désormais constellé d'îles volantes renvoyant à The Legend of Zelda: Skyward Sword à la différence qu'il n'y a pas de mer de nuages pour séparer le ciel et la terre et que l'on peut à priori passer de l'un à l'autre très facilement. On retrouve en outre la nécessité de plonger dans le vide, l'une des séquences les plus trippantes de Skyward Sword. On ne sait pas encore si Zelda BOTW 2 et Skyward Sword seront liés et si on retrouvera par exemple les Celestriers, mais c'est incontestablement une piste très excitante qui devrait donner une autre dimension au jeu.

L'ombre de Majora

Lors de l'annonce du jeu en 2019 , beaucoup ont pensé que Nintendo allait nous refaire le coup de The Legend of Zelda : Majora's Mask​ (par rapport à The Legend of Zelda : Ocarina of Time) avec un jeu développé rapidement, réutilisant le matériel du jeu précédent pour raconter facilement une nouvelle histoire. A priori, le développement de Zelda BOTW 2 a commencé immédiatement après la sortie de la partie 2 du DLC de Breath of The Wild, parce qu'officiellement l'équipe avait trop d'idées inutilisées. Il fut dit, à un moment donné, qu'on retrouverait une bonne partie de la carte de Breath of The Wild dans Zelda BOTW 2. On peut penser que l'idée initiale était de reprendre le terrain de jeu de Breath of The Wild mais de le transformer en envoyant une partie dans le ciel... Ce n'est qu'une théorie mais il semble évident qu'au fil du temps, le jeu a pris de l'ambition. Nous ne sommes plus du tout dans la configuration d'un jeu développé en réutilisant les ressources du jeu précédent pour une sortie rapide. Certes, on retrouvera des environnements, des lieux et des ennemis- on en a déjà eu un aperçu, mais BOTW 2 ne sera pas un théâtre d'expériences débarrassées du poids de la Legend comme a pu l'être Majora's Mask et encore moins un add-on. C'est un vrai nouvel opus de The Legend of Zelda et en tant que tel, il doit forcément surpasser le niveau d'attente des joueurs en s'imposant dans l'imaginaire des gamers.

Cinq ans plus tard...

Alors que des titres comme Horizon : Forbidden West et Elden Ring sont encensés par la critique et les joueurs sur les consoles de dernières générations en proposant des univers grandioses et des émotions fortes, élevant encore un peu plus le niveau d'exigences des gamers, Zelda BOTW 2 est condamné a se placer encore plus haut au risque de décevoir et de faire de la figuration. Mais en 2022 avec une console comme la Nintendo Switch, est-ce vraiment possible ? A priori : oui. Même avec les spécificités techniques limitées de la Nintendo Switch, on sait que Nintendo est capable de nous surprendre et de nous faire rêver une nouvelle fois. Il faut se souvenir d'ailleurs que dès sa sortie , en 2017 , la Nintendo Switch apparaissait déjà comme dépassée techniquement en comparaison des consoles concurrentes dont certaines sorties pourtant depuis des années. A priori, un handicap qui n'a pas empêché The Legend of Zelda Breath of The Wild de s'imposer et de briller de mille feux dans le cœur des joueurs et dans l'industrie du JV toute entière. Et si en cinq ans , la technologie change comme les habitudes des joueurs, on se doute que Nintendo a appris à utiliser les ressources de sa console et à repousser ses limites. Il faut là encore se rappeler que Breath of The Wild était à la base un jeu conçu pour la Wii U, une console pas nécessairement moins puissante que la Switch mais à l'architecture différente. Développer un jeu pour deux consoles différentes est toujours une difficulté et un frein.. Avec Zelda BOTW 2, Nintendo va pouvoir se concentrer sur la Switch (?) et pallier le manque de puissance de sa console hôte par une invention constante et une réalisation hors-pair. Evidemment, on espère que le nouveau jeu se placera à l'avant-garde de la production vidéoludique comme son illustre aîné même si les circonstances sont différentes.

Un jeu qui surpasse l'original ?

Si Zelda Breath of The Wild a tellement marqué les esprits c'est aussi parce que Nintendo a, selon l'expression consacré par Shigeru Miyamoto "renversé la table à thé", en repensant les conventions qui régissait la Legend que l'on pensait jusque-là immuables. Pas sûr que Nintendo impose un tel changement avec Zelda BOTW 2 qui devrait vraisemblablement poursuivre les transformations opérées avec le jeu précédemment. Par contre, Nintendo pourrait y inclure des éléments plus classiques dont beaucoup avaient regretté l'absence comme le retour des donjons ou de la Triforce ou encore une narration plus poussée. En somme, le jeu pourrait proposer le meilleur des deux mondes. On sait qu'il n'y aura plus de tablette sheikah qui était l'héritage laissé par le GamePad de la Wii U au jeu mais le principe des modules qui donne différents pouvoirs à Link ne semble pas avoir été abandonné pour autant. Link semble avoir dans de nombreux plans du dernier trailer, une main spéciale qui sera comme le prolongement du bras du joueur lui donnant des pouvoirs (notamment celui d'arrêter un objet comme un projectile par exemple, et rembobiner le temps pour le renvoyer à l'envoyeur.) Encore une fois, on vous invite à lire notre news spéciale pour plus de détails. La construction de Breath of The Wild est extrêmement savante mais en cinq ans, les joueurs ont eu le temps de décortiquer le jeu dans tous les sens et d'en comprendre les mécanismes. Forcément si, Nintendo ne veut pas que les joueurs se retrouvent en terrain connu, il va falloir revoir sa copie.

Un jeu déjà dépassé techniquement ?

Malgré tout en sortant sur Nintendo Switch, il est évident que techniquement Zelda BOTW 2 ne pourra pas rivaliser avec ses derniers concurrents, Horizon : Forbidden West et Elden Ring en tête. On imagine déjà les critiques de certains médias qui pointeront du doigt cet aspect (comme ils l'ont fait avec Breath of The Wild.) Pourtant, il semble qu'il suffit de pas grand chose pour que visuellement les jeux de la Nintendo Switch tutoient les standards actuels des dernières consoles. Il suffit de voir les vidéos (même si ça devient difficile puisqu'elles sont systématiquement strikées par Nintendo) de certains moddeurs montrant The Legend of Zelda Breath of The Wild en 4K voire en 8K avec ray-traycing pour s'en convaincre. Mais évidemment c'est une qualité d'image inaccessible sur la Nintendo Switch- à moins de la booster avec un nouveau modèle ou, pourquoi pas, avec un accessoire. Nintendo l'a déjà fait avec la N64 à la sortie d'un certain... Majora's Mask. En effet, Zelda : Majora's Mask​ ne fonctionnait sur N64 qu'avec l'Expansion pack, un accessoire doublant la mémoire de la console mais aussi permettant de meilleurs graphismes et une meilleure résolution. A l'époque, pourtant, la Nintendo Switch ne semblait pas vraiment en avoir besoin ou plutôt, ce n'était pas une demande des joueurs. De toute façon, aujourd'hui, il semble que les joueurs n'aient pas vraiment le choix et Nintendo devra compter avant tout sur la direction artistique du jeu et ses qualités intrinsèques pour en mettre plein la vue. A moins que...

Une super production

Zelda BOTW 2 est un jeu important qui a nécessité au minimum cinq années de développement et énormément de ressources. C'est un investissement monumental pour Nintendo. qui forcément implique un retour à la hauteur. C'est un jeu-locomotive qui non seulement est en capacité de se vendre sur la durée mais aussi de faire vendre des consoles par palettes. Le problème, c'est que la Nintendo Switch est déjà bien implantée dans les foyers. Au 31 décembre 2021, la Nintendo Switch s'est déjà écoulée dans le monde à 103.54 millions d'exemplaires . Un parc de consoles installées assez impressionnant qui devrait assurer au jeu de très grosses ventes mais pas forcément faire progresser les ventes de la console même si elle garde encore une belle marge de progression.

Un jeu de milieu de cycle ?

Généralement, une console a une durée de vie de plus ou moins six ou sept ans avant de voir débarquer la console suivante. Pour autant, la console peut continuer non seulement à se vendre une fois sa successeure sortie, mais aussi à recevoir de nouveaux jeux. Les consoles de SONY, par exemple, vu leur architecture et leur puissance, ont de longues durées de vie qui se chevauchent. La PS4, sortie en 2013 (boostée par un modèle Pro en 2016 ) continue d'être alimentée en jeux en 2022 malgré la sortie en 2020 de la Playstation 5. Et c'est sûrement ce qu'il faut comprendre lorsque Nintendo annonce que la durée de vie de la Nintendo Switch sera d' au moins dix ans . Cela ne signifie en aucune façon qu'il faudra attendre 10 ans pour voir débarquer la Switch 2.

Avec la Nintendo Switch, Nintendo a semble-t-il trouvé sa plateforme perpétuelle comme Apple avec ses iPhone / iPad. A chaque nouvel iPhone, les joueurs ne sont pas obligés de renouveler leur catalogue de jeux comme on est contraint de le faire à chaque nouvelle console Nintendo. On peut espérer qu'avec la Nintendo Switch 2, la quasi intégralité du catalogue de la Nintendo Switch pourra y être importé. La sortie d'une nouvelle console a toujours été un moment délicat pour Nintendo car en quelque sorte- jusqu'à présent du moins, cela remet les compteurs à zéro et oblige à recréer une communauté de joueurs. On se souvient de la sortie calamiteuse de la Wii U qui n'a pas réussi à faire le pont avec la Wii, la console Nintendo précédente qui avait pourtant remis Nintendo au sommet des charts. Certes la Wii U était rétrocompatible mais dans les faits, il s'agissait plus d'un bonus, d'une console dans la console, que d'une vraie continuité qui aurait pu inciter les possesseurs de la Wii à sauter le pas. Résultat, alors que les ventes de la Wii culminent aujourd'hui à 103,63 millions d'exemplaires , celles de la Wii U ne dépassent pas 13,56 millions d'exemplaires dans le monde. Un cas d'école qui a du sûrement faire réfléchir Nintendo. Mais justement, à quoi faut-il s'attendre avec la prochaine Nintendo Switch ? Et que peut-elle apporter aux joueurs ?

Une Nintendo Switch 2, pour quoi faire ?

Déjà, on peut s'attendre à ce que la nouvelle console perpétue le concept hybride de la machine qui a fait son succès. Mais évidemment, l'intérêt numéro un d'un nouveau modèle sera de proposer une puissance accrue à même de se rapprocher des standards actuels (ne serait-ce que pour recevoir plus de jeux multi-plateformes) mais aussi une meilleure résolution aussi bien en mode portable qu'en mode télé. Contrairement aux précédentes consoles de salon de Nintendo, la Nintendo Switch a déjà eu droit à plusieurs modèles (comme Nintendo le faisait avec ses portables) qui n'ont cependant jamais changé l'infrastructure interne de la console. Ainsi, un peu plus de deux ans après la sortie de la Nintendo Switch, en septembre 2019 , Nintendo a lancé la Nintendo Switch Lite, un modèle entrée de gamme uniquement portable, et deux ans plus tard, en octobre 2021 , c'est la Nintendo Switch - Modèle OLED, apportant quelques améliorations, qui est venue agrandir la famille des Switch. Ces nouveaux modèles ont, à chaque fois, stimulé les ventes de la console tout en lui permettant d'élargir son audience en touchant de nouveaux publics. C'est un point capital pour Nintendo. Si la vente des jeux est importante, il est primordial d'avoir un parc de consoles élargi et dynamique. Il ne s'agit toutefois pas simplement de vendre des consoles mais d'installer une base de joueurs actifs, prêts à acheter des jeux. Là encore, on se souvient de l'expérience de la Wii dont une majorité de possesseurs se contentait d'acheter un jeu par an, voire simplement de jouer avec le jeu intégré Wii Sports. En cela, les nouveaux modèles sont importants car évidemment si on achète un nouveau modèle, c'est pour jouer et donc pour acheter des jeux. Si Nintendo continue la même politique (un nouveau modèle de console tous les deux ans) la logique voudrait que la Switch 2 (ou quel que soit son nom) sorte en 2023 (deux ans après le Modèle OLED.) Cependant, vu la crise liée au COVID avec les confinements et l'aggravation de la pénurie des puces électroniques, il est possible que Nintendo ait du modifier ses plans et son calendrier de sorties, et donc, tout est possible. On peut cependant penser que lorsque la Switch 2 sortira, Nintendo veillera probablement à ce qu'elle s'intègre parfaitement dans la famille des consoles actuelles sans apparaitre comme un couperet rendant les modèles précédents obsolètes.

Zelda or not Zelda

Et on en revient à Zelda BOTW 2. Prévu pour une sortie cette année , le jeu peut-il se contenter de sortir sans nouveau matériel, profitant simplement de la base de console installées pour cartonner ? Certes, on peut imaginer qu'il y aura des bundles et peut-être une édition spéciale de la console. Mais il faut reconnaître que si c'est pour sortir fin 2023 , un nouveau modèle de Switch plus puissant, Nintendo aura raté une belle occasion de créer l'évènement- surtout qu'on peut prendre le pari, qu'à ce moment-là, Zelda BOTW 2 aura probablement droit à son DLC payant. A partir de là, on a plusieurs possibilités : soit Zelda BOTW 2 sort cette année, soit sa sortie est reportée. Dans les deux cas, voici quelques scénarios possibles :

1 : Zelda BOTW 2 sort effectivement en 2022

Nintendo en profite simplement pour sortir en fin d'année un modèle Zelda de la Nintendo Switch - Modèle OLED et ça s'arrête là.

et ça s'arrête là. Nintendo annonce dans le courant de l'année un nouveau modèle de Nintendo Switch pour les fêtes qui accompagnera la sortie de Zelda BOTW 2 .

. Nintendo annonce un accessoire ou un gimmick permettant d'améliorer la résolution du jeu façon "expansion pack". On sait que le dock de la Switch - Modèle OLED peut-être mis à jour... On ne sait pas vraiment à quoi ça sert mais bon. Pourquoi pas ? On reste dans le domaine de la spéculation.

peut-être mis à jour... On ne sait pas vraiment à quoi ça sert mais bon. Pourquoi pas ? On reste dans le domaine de la spéculation. Aucune annonce de nouveau modèle cette année et fin 2023, une Switch 2 sort avec, pourquoi pas, Metroid Prime 4 en locomotive et une édition spéciale de Zelda BOTW 2 avec son pass DLC.

2 : Zelda BOTW 2 ne sort pas en 2022

Cela parait improbable tant Nintendo l'a répété mais si vous êtes un fan de jeux vidéo depuis des années vous savez que les reports, même de dernière minute, ne sont pas rares. Cette annonce aurait lieu probablement assez tôt dans l'année. A l'E3 vraisemblablement. Dans ce cas-là, le report serait de seulement quelques mois , pour une sortie avant mars 2023 mais en même temps, à partir de là, tout est possible.

Nintendo se confondrait en excuses et annoncerait pour patienter l'arrivée cette année sur Switch de Zelda : The Wind Waker HD + Zelda: Twilight Princess HD . En gros, on nous referait le coup de la sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

sur Switch de + . En gros, on nous referait le coup de la sortie de Dans ce cas là, il est évident que Nintendo n'annoncerait pas de nouvelle console cette année. Il faudrait attendre l'année suivante pour qu'on en entende parler- sinon ce serait se tirer une balle dans le pied.

Dans tous les cas, connaissant Nintendo, même si une nouvelle console sort, il n'y aura pas deux expériences radicalement différentes de Zelda BOTW 2 . Jusqu'à présent lorsque des épisodes de Zelda sont sortis sur deux consoles de générations différentes, les jeux sont restés globalement les mêmes. Sur Wii, Zelda: Twilight Princess a simplement vu ses commandes inversées par rapport à la version GameCube pour permettre l'ajout des commandes au couple Wiimote-Nunchuck. Quant à Breath of The Wild, il est identique sur Nintendo Switch et Wii U et c'est la console en elle-même qui fait la différence, en permettant sur Switch de jouer au jeu partout. Aujourd'hui, Nintendo ne peut décemment pas léser les possesseurs de la Nintendo Switch actuelle, quel que soit le modèle. Si un nouveau modèle de Nintendo Switch sort, il permettra vraisemblablement à Zelda BOTW 2 d'avoir une meilleure qualité d'image et de résolution et Zelda BOTW 2 servira simplement de locomotive des ventes pour lancer le nouveau modèle.