Zelda : Breath of The Wild VR : redécouvrez le Plateau du Prélude en réalité virtuelle dans VRchat

Le temps passe mais The Legend Of Zelda: Breath of The Wild reste un monument des jeux vidéo. Incontestablement, le titre est une date dans l'histoire des jeux vidéo. Il est et sera copié encore pendant de longues années. Ses mécanismes de jeux les plus emblématiques (comme l'escalade par exemple) sont déjà repris par énormément de jeux. Mais pour l'instant aucun titre, même le plus réussi, n'arrive à la quasi perfection du jeu de Nintendo qui laisse une liberté totale au joueur en ne lui imposant quasiment rien et en lui permettant de se sortir de toutes les situations comme il le souhaite.. Evidemment, on est impatient de découvrir la suite... Peut-être en 2021 ? En attendant, le jeu continue de faire l'actualité même si les nouvelles ne proviennent plus de Nintendo mais des joueurs eux-mêmes qui se sont accaparés le titre pour en découvrir les secrets, en battre les records ou encore pour le transformer et/ou le recréer...

Ainsi, le titre a fait son apparition le mois dernier sur la plateforme de réalité virtuelle sociale VRChat qui permet de retrouver ses amis et d'autres joueurs en réalité Virtuelle mais aussi de créer et de recréer de vastes mondes... C'est ainsi qu'actuellement, il est possible grâce à un fan très méticuleux (et talentueux) de se promener sur le Plateau du Prélude de Zelda: Breath of The Wild et de visiter les Sanctuaires qui s'y trouvent comme si on y était ou presque. Pour cela, il suffit de disposer d'un casque VR (même s'il est possible de s'en passer), de télécharger l'application et de se connecter au service. La suite se vit ou se regarde avec les vidéos ci-dessous. Une véritable Zelda BOTW-expérience réalisée grâce au moteur Unity intégré qui pour le moment est disponible sur la plateforme même si on peut se demander pour combien de temps encore... En attendant, nous vous invitons à regarder les vidéos ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête !

