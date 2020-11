New Nintendo Switch, Zelda Breath of The Wild 2, nouveaux jeux..., Que nous réserve Nintendo pour 2021 ?

Si 2020 restera comme une année à part sur Nintendo Switch même si elle devrait bien se finir (notamment grâce à la sortie du déjà immanquable Fitness Boxing 2 que notre Gg attend de pied ferme) 2021 s'annonce déjà explosive. En effet, de nombreux jeux ont déjà été annoncés sur la console de Nintendo ce qui fait que contrairement à cette année durant laquelle les joueurs sont restés dans le flou très longtemps, on a déjà une vision plus nette de ce qui nous attend dans les prochains mois sur Switch. Petit point sur ce que l'on sait et... Ce que l'on espère en 2021.

Si vous êtes un fan de Nintendo, et plus encore si vous venez sur le site, vous savez forcément que de nombreuses rumeurs prétendent que 2021 (probablement au cours du premier trimestre) devraient aussi voir arriver une nouvelle itération de la Switch : une New Nintendo Switch ou une Super Nintendo Switch (aussi appelée Switch Pro) qui donnerait un coup de jeune à la console mais aussi un coup de boost niveau puissance et capacités.

Si cette nouvelle console n'en est encore qu'au stade de rumeurs, à la rédaction, on y croit. Il y a beaucoup de signes qui vont dans ce sens et puis cela paraît "logique" après avoir décliné la Switch en modèle "Lite". Evidemment, quatre ans "seulement" après la sortie du modèle actuel, et alors que la console cartonne, on peut penser que cette "New" Nintendo Switch sera plus un nouveau modèle qu'une vraie nouvelle console, un peu à la manière des différents modèles de DS et de 3DS. Cependant si, on se dit que forcément le nouveau modèle restera entièrement compatible avec l'eShop et les jeux (voire aussi avec les accessoires) du modèle standard actuel, on espère que Nintendo en profitera pour véritablement augmenter la puissance de sa console (bien plus que la New 3DS par rapport à la 3DS) en lui octroyant des spécificités techniques plus poussées.

Encore une fois, il ne s'agit que d'une extrapolation. Mais cela va dans le sens des rumeurs qui verraient bien la Switch devenir une "plateforme perpétuelle" comme les iPad / iPhone- voir ici de façon à garder les joueurs sans les perdre à chaque nouvelle génération de console. La sortie de cette nouvelle console l'année prochaine pourrait d'ailleurs expliquer, bien plus que la crise sanitaire, le peu de sorties de jeux en 2020 sur Nintendo Switch, la plupart des studios et des développeurs se préparant à accompagner l'arrivée de la nouvelle console.

On l'a toujours dit : si une nouvelle console sort dans les mois qui viennent, elle ne pourra sortir qu'accompagnée par la suite de Zelda Breath of The Wild et, ça marche aussi dans l'autre sens. A savoir, la suite de Breath of The Wild ne pourra sortir qu'en même temps qu'une nouvelle Switch... Sortir un nouveau Zelda sans nouvelle console n'a aucun sens. Sinon, faudra nous expliquer quel jeu Nintendo réserve pour servir de locomotive à sa nouvelle console. Ca ne sert à rien de discuter : c'est l'évidence. Si une New Nintendo Switch sort l'année prochaine , elle sera accompagnée par Zelda Breath of The Wild 2 ! Quel frisson d'imaginer que dans quelques mois seulement, cette suite tant attendue sera là !

Seulement pour le moment, elle n'a pas de date de sortie donc le jeu ne fait pas (encore) partie des titres officiellement attendus en 2021. Ce n'est pas le cas des jeux suivants qui devraient selon toute logique se retrouver dans notre console (ancienne ou nouvelle) en 2021.

C'est un autre remaster d'un jeu Mario (et un nouveau portage d'un jeu Wii U) qui est attendu sur Nintendo Switch en début d'année prochaine : Super Mario 3D World + Bowser's Fury Certains grinceront des dents mais honnêtement le jeu est vraiment génial même s'il est en réalité plus proche des New Super Mario Bros que des autres Super Mario 3D. Il n'en reste pas moins que le jeu est comme une pochette surprise proposant une ribambelle de niveaux colorés et délirants avec des supers items (le costume chat, la double cerise, la boite canon) et on peut déjà prédire un très gros succès populaire (surtout auprès des enfants) Cette version Switch devrait proposer le jeu original (d'ailleurs le jeu conserve son titre Super Mario 3D World ) adapté aux spécificités de la Switch et, cette fois, jouable à plusieurs en ligne. Il sera surtout accompagné d''un second "titre" nommé Bowser's Fury. Un titre assez mystérieux dont les premières images laissent penser à une aventure à part... Alors, de prime abord, on se dit que ce sera une "petite" aventure car sinon pourquoi Nintendo ne le sortirait pas tout seul sans Super Mario 3D World ? C'est en tout cas un drôle de procédé même s'il rappelle le portage de Mario & Luigi : Voyage au centre de Bowser qui sur 3DS avait été flanqué de L' épopée de Bowser Jr.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury est en tout cas un des titres qui devrait marquer le début de l'année sur Switch. Il est attendu le 12 février 2021

Cette année, Nintendo aura joué avec nos nerfs; en annonçant les nouveaux jeux qu'au fur et à mesure de leur sortie sur Nintendo Switch et en attendant, parfois, le dernier moment pour officialiser des reports de jeux dont la sortie semblait pourtant écrite. C'est le cas de Bravely Default II qui jusqu'à la semaine dernière devait sortir en 2020. Finalement le titre de Square Enix attendra le 26 février 2021

Lui aussi a longtemps été annoncé en 2020 mais finalement, c'est en 2021 que Travis Touchdown reviendra dans No More Heroes III sur Nintendo Switch. Cette fois-ci la bataille sera planétaire et Travis devra se mesurer aux plus grand super-vilains de la galaxie ! Un titre qui s'annonce dans la lignée des deux premiers mais en plus barré encore (voir le dernier trailer.) En attendant, n'oubliez pas que els deux premiers jeux sont désormais dispos sur Nintendo Switch (voir là.)

Depuis quelques temps des rumeurs courraient sur un Monster Hunter conçu spécialement pour la Switch. C'est désormais une réalité. Monster Hunter Rise sortira avant la fin de l'année fiscale. Connaissant la popularité de la licence un peu partout dans le monde mais surtout au Japon, c'est un jeu qui fera peut-être partie des jeux de lancement de la New Nintendo Switch. . Dans les faits, on retrouve une partie du gameplay et du style de Monster Hunter Générations Ultimate couplé à des éléments de Breath of The Wild (comme la possibilité de grimper partout) Monster Hunter Rise est annoncé le 26 mars 2021 ... De là à dire que la New Nintendo Switch sortira le 26 mars... on note cela sur nos tablettes.

Un second Monster Hunter sortira sur Nintendo Switch l'année prochaine . Il s'agit de la suite du jeu 3DS inspiré de l'animé (ou l'inverse) Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin Sans date précise, le jeu est pour le moment annoncé pour l'été 2021

D'autres jeux sont d'ores et déjà annoncés en 2021 sur Nintendo Switch. Notamment :

D'autres jeux pourraient venir grossir la liste, notamment New Pokémon Snap, Bayonetta 3 et évidemment Zelda Breath of the Wild 2. On aimerait aussi y inclure Metroid Prime 4 mais cela semble prématuré vu ses mésaventures...Quoiqu'il en soit alors que 2020 n'est pas terminé (voir les jeux attendus pour Noël ICI), déjà 2021 semble très prometteur.