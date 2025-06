La Nintendo Switch 2 serait une mise à niveau impressionnante gâchée par un écran médiocre selon Digital Foundry

La Nintendo SWITCH 2 est sortie depuis un peu plus de quinze jours maintenant, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des retours beaucoup plus justes de la part des joueurs mais aussi des professionnels après plusieurs jours de jeu.

Le site Digital Foundry, qu'on ne présente plus, a ainsi publié son test de la nouvelle console et si son bilan est globalement positif, le site pointe plusieurs problèmes, notamment le GameShare qui permet de partager son jeu avec une autre console, la Switch 2 faisant office de serveur. Si la fonctionnalité est ambitieuse, le résultat est médiocre surtout pour les jeux ultra-rapides qui demandent de la réactivité et de la précision, avec des saccades et une qualité vidéo "comparable à celle d'un encodage YouTube 360p".

D'ailleurs, pour le site "l'encodage vidéo sur le bloc multimédia interne devrait être bien meilleur" et pointe "la très mauvaise qualité" des vidéos de 30 secondes enregistrées par la fonction de capture interne.

Mais les plus gros problèmes de la nouvelle console viennent, toujours selon Digital Foundry, de la qualité de l'écran LCD de la console notamment à cause de sa faible luminosité. Les fonctionnalités VRR et HDR emblématiques de la console sont aussi dans le viseur de Digital Foundry et ne sont visiblement pas à la hauteur des promesses mises en avant par Nintendo.

Vu la qualité de l'écran LCD, Digital Foundry est formel, la Nintendo SWITCH 2 "ne pourra jamais offrir une expérience HDR décente" en mode portable, "le contraste et les hautes lumières caractéristiques du HDR étant quasiment absents". Plus étonnant, l'écran présente "des caractéristiques de flou bien pires" que sur l'écran de la première Switch de 2017 ! Et mis côte à côte avec une Nintendo Switch - Modèle OLED, l'évidence saute aux yeux : l'écran de la Nintendo SWITCH 2 est tout simplement moins bon .

Quant au VRR (pour "Variable Refresh Rate") ou FRV, en français ( (pour "Fréquence de Rafraichissement Variable) qui, pour mémoire, est une technologie qui permet notamment de palier aux chutes de fréquences d'images, Digital Foundry pense qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas efficacement sur Nintendo SWITCH 2.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour en fait d'ailleurs la démonstration en présentant, à priori, "une fenêtre VRR de 40-120 Hz" avec "une prise en charge du LFC en dehors de cette fenêtre". Pour autant, en l'état, la technologie ne joue pas son rôle et n'empêche pas les chutes de framerate et les saccades, au point qu'il est parfois préférable de verrouiller son jeu à 30fps "pour une expérience globale plus fluide" notamment avec No Man's Sky et Cyberpunk 2077. (Pour rappel, Nintendo a confirmé que le VRR/FRV n'était pas pris en charge en, mode portable).

Digital Foundry pointe d'autres problèmes notamment le menu des cartes de jeux virtuelles qui est, selon eux, mal conçu et peut véritablement devenir très fastidieux lorsqu'on possède énormément de jeux notamment parce qu'il n'y a pas de filtres et aucune indication sur les versions (SW1 ou SW2). Le menu de la console manque d'ailleurs d'options pour distinguer pleinement les jeux Switch 1 et Switch 2.

Malgré cela, l'avis de Digital Foundry sur la Nintendo SWITCH 2 est "globalement positif".

La console reste "une véritable mise à niveau générationnelle avec une efficacité impressionnante" et de nombreuses améliorations avec notamment un Wi-Fi et une connexion Ethernet très performants qui permettent des téléchargements très rapides.

Les Joy-Con révisés sont en outre bien meilleurs et il y a un tas de petites améliorations qui rendent la Switch 2 plus agréable. Par ailleurs, la console, bien que nettement plus grande, n'apparait pas trop grande en mains et, globalement, excepté l'écran, la Nintendo SWITCH 2 semble avoir été bien pensée et bien construite.

Les performances de la console en mode portable sont aussi excellentes, tout comme le GameChat, nouveauté de la console qui fonctionne étonnamment bien. La qualité du micro est d'ailleurs jugée impressionnante en arrivant à isoler les voix et à supprimer les bruits ambiants.

Côté expérience de jeu, Digital Foundry trouve que la console démarre plutôt fort, avec un Mario Kart World qui "prouve que Nintendo n'a rien perdu de son talent" et des jeux tiers plutôt solides qui laissent espérer de futurs "portages impossibles ".

La Nintendo SWITCH 2 démontre en outre "l'intemporalité des jeux Nintendo" qui grâce aux mises à jour et aux Nintendo Switch 2 Edition qui améliorent nettement leur résolution et leurs fréquences d'images, s'offrent une nouvelle jeunesse, apparaissant "toujours aussi originaux et rafraîchissants".

A l'arrivée, malgré quelques points noirs dont certains pourront peut-être être corrigés via des mises à jour, la Nintendo SWITCH 2 est une nette amélioration et est très prometteuse. Digital Foundry pense qu'il faudra peut-être attendre un peu avant que de nouveaux jeux soient annoncés (par Nintendo et les tiers), probablement dans un Nintendo Direct, mais le site a hâte de découvrir ce que les développeurs vont pouvoir en tirer dans les années à venir...

En termes de conception matérielle, nous sommes globalement satisfaits des choix de Nintendo. Bien que nettement plus grande que la Switch 1, la console portable reste globalement plus fine, ce qui la rend nettement moins encombrante que le Steam Deck et d'autres consoles portables pour PC. De même, l'écran plus grand offre une expérience plus immersive et la reproduction des couleurs est nettement améliorée par rapport au modèle original. Ce qui est également surprenant – et très appréciable – est le nombre de jeux qui tournent en 1080p natif en mode portable (comme Mario Kart World, par exemple) ou utilisent le DLSS pour passer à 1080p, offrant des résultats satisfaisants.



Cependant, l'écran lui-même pose problème à plusieurs égards. Nintendo avait promis le HDR, mais un écran LCD à éclairage périphérique qui atteint à peine 420 nits ne pourra jamais offrir une expérience HDR décente, avec le contraste et les hautes lumières caractéristiques du HDR quasiment absents en jeu portable. La qualité des mouvements est encore plus décevante : l'écran LCD de la Switch 2 présente des caractéristiques de flou qui sont bien pires que celles de l'écran de la Switch 2017. Côte à côte avec le panneau OLED de la Switch, les principaux problèmes liés au choix de Nintendo pour la Switch 2 apparaissent clairement - il est tout simplement loin d'être aussi bon. La fonctionnalité VRR (fréquence de rafraîchissement variable) de la Switch 2 présente également des problèmes évidents. En théorie, nous pensons qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle ne fonctionne pas efficacement. Le logiciel Switch 2 Welcome Tour inclut une démonstration du VRR qui illustre ce que nous considérons comme une plage de fréquences d'images de 40 à 120 Hz, mais surtout, il révèle également la prise en charge de la compensation de fréquence d'images faible (LFC) en dehors de cette plage. Un VRR complet sur la Switch 2 est possible ! En résumé, notre avis sur la Switch 2 est globalement positif. Écran mis à part, le matériel est bien construit : les Joy-Con révisés constituent une amélioration, le format plus grand n'est pas trop encombrant et les petites améliorations pratiques (comme les petits "pieds" sous la console) sont appréciables. Il s'agit de la Switch originale, revue et améliorée pour devenir une console globalement plus agréable et plus performante, offrant une véritable mise à niveau générationnelle avec une efficacité impressionnante. C'est quand même quelque chose lorsque, écran mis à part, la plus grande critique que j'ai personnellement concerne la longueur limitée des câbles USB-C fournis pour l'alimentation et surtout pour la caméra Heureusement, les câbles USB-C sont détachables et remplaçables - mais ils auraient dû être plus longs. Mention spéciale pour la manette Pro : sa qualité de fabrication est excellente, sa prise en main est agréable et le retour des boutons est agréable. La croix directionnelle est excellente, tandis que les joysticks analogiques sont exemplaires. Aucun membre de l'équipe DF n'apprécie particulièrement les boutons à palette, mais leur intégration sur la manette Pro ne nuit pas à l'ergonomie. L'autonomie de la manette est exemplaire. Les performances système sont globalement conformes à nos attentes en mode dock, mais la grande surprise réside dans le bon fonctionnement de la configuration portable. Malgré sa faible consommation, le T239 parvient à offrir de bonnes performances mobiles, comme le démontre une version correcte de Cyberpunk 2077 fonctionnant à moins de 10 W. Le fait de pouvoir le faire en 1080p natif ou en 1080p optimisé pour la dalle Full HD (comme c'est le cas pour de nombreux jeux) est une autre excellente surprise. Tout comme Game Chat, que nous avons adoré tester.

