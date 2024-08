Nintendo Direct en approche - UP : Nintendo Direct annoncé

Mise à jour :

C'était rapide, dis donc. Nintendo vient d'annoncer non pas un Direct mais un Direct : Partner Showcase et un Indie World- voir ici

News originale :

Avec Nintendo, il est difficile de faire des pronostics tant la société suit son propre rythme, défiant bien souvent les conventions, les habitudes et les attentes des joueurs.

A en croire certaines rumeurs anciennes, démenties depuis par d'autres rumeurs (en attendant qu'elles soient à leur tour pulvérisées par d'autres rumeurs), 2024 aurait du être l'année du renouveau pour Nintendo et du lancement de la Nintendo SWITCH 2.

Finalement, il semblerait que ce soit plutôt une année de transition, permettant à la Nintendo Switch de tirer ses "dernières" cartouches.

En juin dernier , le traditionnel Nintendo Direct de milieu d'année a d'ailleurs dessiné les contours de la fin d'année sur notre bonne vieille Switch, principalement en annonçant et en datant les sorties de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Mario & Luigi: L'épopée fraternelle et Super Mario Party Jamboree (voir notre news récap'.).

Mais évidemment les possesseurs de Nintendo Switch ne seraient pas contre d'autres annonces de sorties de jeu, histoire de rallumer un peu la flamme de l'excitation qui a eu tendance à s'éteindre à force d'attendre la suite d'une aventure qui n'arrive jamais.

Mais peut-être est-il temps pour les joueurs blasés de décrisper la moue dédaigneuse qui froisse leur visage ?

Alors que le mois doute d'août touche à sa fin et que la rentrée (déjà) se profile, une nouvelle rumeur agite le web depuis quelques heures . D'après le leaker bien connu NateDrake, un Nintendo Direct pourrait être annoncé dès cette semaine . NateDrake ne sait pas s'il s'agit d'un Direct Mini ou d'un Partner Showcase, mais il "s'attend à l'annonce d'un Direct" dans les prochains jours .

En même temps, ce n'est pas forcément le scoop du siècle, Nintendo publiant généralement un Nintendo Direct à chaque nouvelle rentrée. Cependant, si cela devait se confirmer, vu le programme de la console ces derniers mois , on tablerait plus sur un Nintendo Direct Mini- même si, encore une fois, Nintendo étant surprenant, tout est possible. En attendant, les joueurs blasés peuvent donc garder leur moue dédaigneuse.

Alors, Nintendo a-t-il encore quelques cartouches dans sa manche pour la fin d 'année et le début d'année prochaine ? Pour rappel, Nintendo doit aussi lever le voile sur sa prochaine Switch, d'ici mars 2025 ..

En attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

