Le net s'enflamme sur la présentation imminente d'une nouvelle Nintendo Switch

Tout est partie du site GameXplain qui a publié une vidéo se demandant si Nintendo ne s'apprêtait pas à dévoiler une nouvelle Nintendo Switch (la fameuse Nintendo Switch Pro) après que certains fans aient remarqué que Nintendo avait passé les vidéos Youtube de la présentation de la Nintendo Switch - Modèle OLED (annoncée il y a tout juste un an ) en mode privé. A priori, c'est une technique qui permettrait de tromper l'algorithme de Youtube pour qu'il se focalise ensuite sur une nouvelle référence d'une même marque. Cependant, très vite, des voix se sont élevées pour calmer le jeu. Kit Ellis, de feu Nintendo Minute, a ainsi expliqué que la mise en privé des vidéos pouvait être liée à des questions de droits (musique acteur, etc) accordés pour une période d'un an à renouveler ou pas et que pour faire simple, cela ne voulait rien dire et ce n'était "probablement rien" .

Depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017 , Nintendo a mis sur le marché un nouveau modèle de Switch tous les deux ans pour stimuler les ventes de sa console. Si Nintendo continue sur cette lancée, la logique voudrait qu'une nouvelle Nintendo Switch sorte en 2023 . Tous les regards sont d'ailleurs tournés vers l e printemps 2023 avec la sortie de la suite de Zelda Breath of The Wild. Contrairement aux modèles de Switch existants, beaucoup pensent que cette fois, Nintendo pourrait sortir une Nintendo Switch 2, une nouvelle console plus puissante qui ne remplacerait pas la première mais qui au contraire cohabiterait avec elle comme la PS4 et la PS5 actuellement, en partageant une partie de leur catalogue, en espérant que Nintendo fasse de la Switch, une plateforme perpétuelle comme Apple avec ses iPhone / iPad...Evidemment si cela devait se confirmer, Nintendo n'aurait pas vraiment de raison objective d'annoncer sa nouvelle console cette année , en plein été . Il serait plus logique que Nintendo attende le début 2023 pour une sortie de la nouvelle console au printemps voire en fin d'année (signifiant alors un nouveau report du Zelda...) Mais comme avec Nintendo tout est possible et que les fans ont toujours envie d'être surpris et d'y croire, la rumeur court toujours...

Voir aussi :