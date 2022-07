Nintendo dévoile une nouvelle Nintendo Switch OLED aux couleurs de Splatoon 3

Finalement, les rumeurs n'étaient pas tout à fait infondées... En effet, Nintendo vient de dévoiler un nouveau modèle de Nintendo Switch - Modèle OLED aux couleurs de Splatoon 3. Une console joliment décorée, agrémentée d'un dock taché d'encre et de deux Joy-Con avec des dégradés de couleurs du plus bel effet. La Nintendo Switch - Modèle OLED édition Splatoon 3 est attendu le 26 août prochain . retrouvez un aperçu de la console avec la vidéo ci-dessous + quelques images. Notez qu'une manette Switch Pro et une pochette ont été dévoilées dans la foulée- voir ici.

Pour rappel, Splatoon 3 sera disponible le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

Extrait du communiqué de presse :

La console Nintendo Switch – Modèle OLED édition Splatoon 3 présente un design inspiré du jeu Splatoon 3 à venir sur Nintendo Switch (vendu séparément) et au style tiré tout droit de Cité-Clabousse. La console inclut une paire de manettes Joy-Con aux dégradés de bleu et de jaune sur la face supérieure et blancs sur la face inférieure, ainsi qu’une station d’accueil blanche décorée de graffitis.

