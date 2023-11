Nintendo Switch : des éléments d'icônes pour les fêtes de Noël 2023

Mettez votre Nintendo Switch à l'heure des fêtes avec une vague d'éléments d'icones spécial Fêtes 2023. la première vague est disponible actuellement jusqu'au 26 décembre 2023. On y retrouve Mario, Peach et leurs amis mais aussi Link, les Pikmin et les héros de Splatoon façon décoration de Noël. Ces éléments sont à retrouvez via l'application Nintendo Switch Online de la console et échangeables contre 5 et 10 points Platine . Retrouvez ci-dessous un aperçu de ses éléments d'icônes en images, D'autres éléments devraient ensuite être proposés pour le Jour de l'An.

