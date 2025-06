Mario Smash Football / Super Mario Strikers , le hit GameCube de retour sur Nintendo Switch 2

Les heureux possesseurs de Nintendo SWITCH 2 peuvent depuis le 5 juin dernier (re)jouer à certains jeux GameCube, à condition d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Pour le moment, le catalogue de l'application Nintendo Classics - GameCube n'est cependant constitué que de trois jeux : The Legend of Zelda : The Wind Waker, Soul Calibur 2 et F-Zero GX.

Mais dès le mois prochain, un nouveau jeu devrait l'agrandir.

Nintendo vient en effet de l'annoncer, Mario Smash Football (Super Mario Strikers au Japon et aux Etats-Unis) sera disponible sur Nintendo SWITCH 2 dès le 3 juillet prochain .

Premier opus de la série des Mario Strikers sorti en 2005 sur GameCube, le jeu sera donc de retour avec une qualité d'image et une résolution améliorées ainsi que de nouvelles options (et la possibilité d'utiliser une manette GameCube).

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation du jeu original ci-dessous ainsi qu'une première vidéo et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Après un succès incontestable sur les courts et sur les greens du Royaume Champignon, Mario s'apprête à conquérir le monde du football. Mario Smash Football est l'occasion pour Mario de faire la démonstration de son talent footballistique dans un style peu orthodoxe. Avec leurs tirs aériens incroyables et leurs reprises de volée de folie, Bowser et sa bande assurent un spectacle inoubliable. Les matchs multijoueurs sont à ne manquer sous aucun prétexte. Jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur le terrain à grand renfort de carapaces à pointes et de Chomp. Spectacle et sensations assurés... Oubliez la Ligue des Champions, la Coupe du Monde : cette saison, le plus grand évènement footballistique, c'est Mario Smash Football sur GameCube.

D'autres classiques devraient être ajoutés sur l'application Nintendo Classics - GameCube dans les semaines à venir comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance, Luigi's Mansion, Chibi-Robo! ou encore Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Et toujours :

Chaussez vos crampons, Mario Smash Football s'apprête à rejoindre le catalogue #NintendoGameCube – Nintendo Classics. Coup d'envoi le 3 juillet !#NintendoSwitch2 pic.twitter.com/0KvOC3pv8y — Nintendo France (@NintendoFrance) June 27, 2025