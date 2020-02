Nintendo Switch Online - Découvrez les jeux NES et SNES de février 2020

En plus de la possibilité de jouer en online entre amis et de bénéficier du service de cloud save (pour les jeux compatibles), le Nintendo Switch Online donne également la possibilité de télécharger gratuitement des catalogues de jeux NES et SNES, mis à jour chaque mois. Ce mois-ci, ce sont donc 4 nouveaux titres qui seront disponibles aux abonnés, et ce à partir du 19 février :

Super Nintendo (SNES)

Pop'n TwinBee

Smash Tennis

Nintendo (NES)

Shadow of the Ninja

Eliminator Boat Duel

Si l'on peut comprendre l'absence de gros jeux dans le catalogue NES étant donné que les plus gros titres sont déjà parus depuis le lancement du Nintendo Switch Online, il est assez frustrant de voir que le catalogue SNES qui vient à peine de débarquer soit enrichi de jeux "quelconques".