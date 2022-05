Kirby 64 : The Crystal Shards désormais disponible sur Nintendo Switch

Depuis ce matin, les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peuvent retrouver dans la bibliothèque de jeux N64, Kirby 64 : The Crystal Shards. Pour mémoire, il s'agit du premier titre Kirby en 3D sorti à l'aube des années 2000 sur Nintendo 64. Alors dans le fond, ça ne change pas grand chose puisque Kirby continue toujours de progresser sur un même plan en suivant un chemin prédéfini mais dans la forme, la 3D apporte quelques mécanismes nouveaux avec notamment des ennemis qui surgissent des arrières plans ou des boss qui exigent qu'on leur tourne autour. Sinon, Kirby peut toujours avaler ses ennemis pour en récupérer les capacités avec cette fois la possibilité de combiner deux pouvoirs pour en créer un autre plus puissant; un mécanisme que l'on retrouvera plus tard dans Kirby Star Allies. A ce propos le jeu nous permet de retrouver des visages (désormais) familiers comme Waddle Dee, le Roi Dadidou encore l'artiste Adeleine qui, justement reviendra plus tard dans Kirby Star Allies.

Retrouvez une présentation du jeu ci-dessous. Notez que pour le moment, on ne connait pas les prochains jeux N64 qui seront ajoutés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel.

Dans sa première aventure en 3D, Kirby se rend au-delà de Dream Land pour sauver ses amis d'un nouvel ennemi : le terrible Matière Noire. Dans ce décor frais et coloré, Kirby peut avaler ses ennemis pour copier leurs capacités, comme le feu ou la glace, et les associer pour créer des effets encore plus puissants. Essayez-les toutes, le résultat sera surprenant ! Explorez des planètes faites de lave, d'eau ou encore de bonbons et affrontez des boss géants tout en cherchant les éclats de cristaux. Kirby 64 offre également trois minijeux bonus pouvant rassembler jusqu'à quatre joueurs.

Pour être complet, retrouvez ICI, les tarifs des différentes formules d'abonnements au Nintendo Switch Online et plus d'infos encore dans notre news spéciale.

