Nintendo Switch Online + Pack Additionnel - Tarif, contenu, date de sortie, récapitulatif des infos

Nouvelle extension payante de l'abonnement Nintendo Switch Online, le Pack Additionnel promettait aux joueurs contre un forfait plus élevé la possibilité de pouvoir jouer à deux nouvelles consoles virtuelles : la Nintendo 64 et la SEGA Mega Drive. A l'occasion du Nintendo Direct dédié à Animal Crossing : New Horizons diffusé ce jour, les joueurs ont enfin pu avoir de nouvelles informations quant au contenu de cette nouvelle formule, et bien évidemment son tarif.

Alors que l'on s'était arrêté au simple ajout des consoles virtuelles, Nintendo vient de confirmer que le premier DLC Payant de Animal Crossing : New Horizons serait proposé "gratuitement" pour ceux qui choisiraient cette nouvelle formule. Concernant le tarif, le moins que l'on puisse dire c'est que Nintendo semble vraiment miser sur ce nouveau DLC payant pour tenter d'inciter les joueurs à cet achat.

Pour rappel à l'heure actuelle, la formule d'un an au Nintendo Switch online est proposée au prix de 19,99€ pour un compte seul, et 34,99€ pour un abonnement familial pouvant réunir jusqu'à 8 comptes. Point important à garder en tête, ces abonnements sont toujours accessibles et ne seront pas supprimés.

Si vous souhaitez en revanche souscrire à la formule de base + le Pack Additionnel, voici les nouveaux tarifs :

Abonnement Individuel Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 39,99€ / an

Abonnement familial Nintendo Switch Online + Pack Additionnel : 69,99€ / an

Un tarif passant ainsi du simple au double pour 3 ajouts supplémentaires :

Console Virtuelle Nintendo 64 Console Virtuelle SEGA Master System DLC Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise

Le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel sera lancé le 26 octobre 2021 . Ne reste plus qu'à savoir si vous allez vous laisser tenter. N'oubliez pas de répondre à notre sondage dédié sur la page d'accueil.