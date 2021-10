Animal Crossing : New Horizons Happy Home Paradise - Le premier DLC payant du jeu se dévoile en vidéo

Le Nintendo Direct dédié à Animal Crossing : New Horizons a été un événement des plus intéressant aujourd'hui. Alors que la vidéo nous a livré une myriade de contenu additionnel à découvrir ici et là, il a également été indiqué qu'il s'agirait de la dernière grosse mise à jour gratuite du jeu. Sous-entendu que si prochains ajouts il y aura, ils seraient payants. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour le comprendre puisque la seconde moitié du Nintendo Direct était exclusivement dédiée à ce nouveau contenu payant : Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise.

Si l'on devait faire un descriptif rapide, on vous dirait qu'il s'agit tout simplement d'une extension se greffant au jeu de base, et vous permettant de décorer les maisons des habitants sur un nouvel archipel, à la manière du jeu Animal Crossing : Happy Home Designer sorti en 2015 sur Nintendo 3DS. Mais Nintendo ne s'est pas contenté d'un simple copié collé et à remanié en profondeur sa formule, y ajoutant quelques nouveautés fort intéressantes.

Dans ce DLC, les insulaires rejoindront l'équipe des Villas de Lou, au sein de laquelle ils pourront concevoir des villas de vacances et faire le bonheur d'une multitude de personnages grâce à leurs talents pour la décoration. Voici certaines des fonctions que les insulaires trouveront dans cette extension à partir du 5 novembre :

: des clients rêvant de faire construire leur villa de vacances idéale visitent la station balnéaire des Villas de Lou, située dans un archipel composé d'une multitude d'îlots. Les insulaires peuvent aller parler aux clients pour connaître les détails de leur requête, et ainsi concevoir la villa de vacances de leurs rêves ! Concevoir des villas de vacances de rêve : après avoir choisi un emplacement pour la villa de rêve du client, les insulaires peuvent y installer les meubles qui ont été livrés à l'avance et aménager l'intérieur. Au fur et à mesure des requêtes exaucées, il sera possible d'acquérir de nouvelles techniques de décoration, comme par exemple restructurer l'intérieur avec des cloisons mobiles et des piliers pour diviser les pièces, ou ajouter des séparateurs, un éclairage ou des bruits d'ambiance qui ajouteront du caractère aux lieux. Le thème de la villa de vacances dépendra du client, et d'innombrables requêtes attendent l'expertise des joueurs en matière de décoration. Et il est même possible d'aménager un jardin à l'extérieur !



La mise à jour gratuite d'Animal Crossing : New Horizons débarque le 5 novembre 2021 . Retrouvez ici, tous les détails sur toutes les annonces du Nintendo Direct spécial.

Pour faire l'acquisition de ce nouveau DLC, il vous faudra attendre le 5 novembre 2021, et payer la somme de 24,99€ pour l'acheter sur votre compte eShop. Une deuxième solution existe cependant. Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise sera proposé "gratuitement" si jamais vous souscrivez à la nouvelle formule Nintendo Switch Online dénommée Expansion Pack, qui vient également de dévoiler son tarif au grand public.