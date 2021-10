Animal Crossing : New Horizons, les gyroïdes, la cuisine et moult nouveaux objets accompagneront la dernière mise à jour du jeu

Après le retour de Robusto, du Perchoir et d'Amiral dans Animal Crossing : New Horizons gratuitement dès le 5 novembre prochain , la prochaine mise à jour du titre, qui sera la dernière, amènera d'autres petits changements avec elle. Tout d'abord les fameux gyroïdes, ces figurines qui manquaient tant aux fans de la licence reviendront bel et bien dans le jeu grâce à cette mise à jour, ainsi vous pourrez décorer vos intérieurs en plaçant ces adorables petites statues chantantes et donc décorer à la fois visuellement et acoustiquement vos intérieurs, d'une pierre (anthropomorphe) deux coups !

Vos fonctions de régent de vos îles vont aussi s'étoffer puisqu'il vous sera désormais possible de promulguer des arrêtés insulaires ordonnant par exemple à vos habitants de se lever très tôt tous les matins. Tom Nook pourra aussi vous proposer plus d'options pour tout d'abord décorer l'extérieur de votre maison mais aussi pour stocker plus d'objets, la limite passant de 2400 objets à désormais 5000. De nouveaux objets seront disponibles à l'achat grâce à vos Miles Nook.

La cuisine fera aussi son entrée dans la saga et vous permettra de mitonner vos propres petits plats à base de vos tomates, de vos épis de blé...etc...grâce à la Création +.

De nouvelles décorations pour vos maisons tels des papiers peints inédits, des éclairages de plafonds et d'autres ornements. Vous pourrez aussi placer désormais 10 ponts/rampes sur vos îles au lieu des 8 actuellement. Les clôtures disposeront de nouveaux plans pour pouvoir encore plus personnaliser vos îles.... De quoi ravir les amateurs de personnalisations d'îles et d'intérieur.

Des gyroïdes sous terre : auparavant, il était possible de déterrer des fossiles... mais bientôt, il sera aussi possible de trouver des gyroïdes en creusant le sol ! Chaque gyroïde émet un son qui lui est unique. Il est aussi possible de les personnaliser pour qu'ils s'intègrent parfaitement à la décoration de la maison ! Le marché sur l'île de Joe : l'île de Joe se développe ! Avec l'aide de son amie Ginette, Joe veut inviter des commerçants à ouvrir des commerces sur son île. Les insulaires peuvent participer à la collecte de dons pour l'aider à y parvenir. Des personnages familiers, comme Rounard, Sarah et Blaise viendront alors tenir boutique sur l'île, et Risette et Serge offriront leurs services pour personnaliser les meubles ne pouvant pas être bricolés par les joueurs sur un établi. Astrid, quant à elle, offrira des prédictions quotidiennes, et Ginette pourra enseigner de nouvelles coupes de cheveux. En cuisine : les recettes de cuisine s'apprêtent à rejoindre les plans de bricolage. Les insulaires pourront faire pousser entre autres des tomates, du blé, des cannes à sucre, des pommes de terre, des carottes dans leur potager, puis les récolter et les combiner entre eux ou avec d'autres ingrédients pour créer de délicieux plats ou boissons. Bon appétit !



La vie insulaire gagne encore en douceur : Nook Inc. continue d'adoucir la vie des insulaires grâce à de nouveaux services allant des exercices d'aérobic à l'agrandissement de l'espace de rangement, en passant par l'ajout d'arrêtés que les délégués insulaires pourront promulguer afin que la vie sur l'île s'adapte au mieux à leurs envies, comme par exemple en ralentissant la prolifération des mauvaises herbes, ou encore en incitant les résidents à se lever plus tôt que d'habitude.

La mise à jour gratuite d'Animal Crossing : New Horizons débarque le 5 novembre 2021 . Retrouvez ici, tous les détails sur toutes les annonces du Nintendo Direct spécial.