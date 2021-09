Jardinez avec ces ravissants petits pots de fleurs Animal Crossing

Avec ses 33.89 millions d'exemplaires en seulement un an et demi, Animal Crossing : New Horizons est un succès planétaire qui a fait entrer la licence de Nitnendo dans l'imaginaire collectif. Tom Nook, Marie, Kéké, Thibou, Rounard, Racine, Céleste et leurs amis sont désormais bien au delà du cercle habituel des gamers. Si vous êtes fans, vous risquez de craquer totalement pour ces irrésistibles petits pots de fleurs réalisés par els artistes Sailor Mercury et Alice Lee qui reprennent quelques-uns des personnages bien aimés de la licence. Il y en a 18 de prévus qui devrait d'ici peu être présentés lors d'une exposition d'art à San Francisco. Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez quelques images de ces petits pots trop mignons sur cette page. Si vous êtes intéressés, vous pouvez suivre les deux artistes sur leurs réseaux sociaux respectifs, ici et là.

