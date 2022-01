Les jeux vidéo vous souhaitent une bonne année 2022

Nous voilà aux premiers jours de 2022 avec son lot habituel de vœux de "bonne année" et de "bonne santé". Une tradition qui a au moins le mérite de redonner de l'énergie et du baume au cœur comme si on recommençait tout à zéro et que tout redevenait possible. Mais si, mais si... On y croit ! Si vous y avez forcément eu déjà droit, notamment d'ailleurs sur votre site préféré, peut-être avez-vous manqué quelques tweets de bonne année publiés par quelques grands noms du jeu vidéo. L'occasion comme pour les vœux de Noël de découvrir de jolies illustrations inédites. Retrouvez ci-dessous un florilège de vœux de bonne année liés de près ou de loin à Nintendo et aux jeux vidéo

Idée de résolution : apprendre à manier l'encre comme un(e) pro en prévision de Splatoon 3. pic.twitter.com/V5OgyudG7O — Splatoon France (@Splatoon_FRA) January 1, 2022

Pour une nouvelle année au top ????☝

Bonne année 2022 ! pic.twitter.com/N7r3uifvGS — Ubisoft FR ???????? (@UbisoftFR) January 1, 2022

Here's to you achieving your goals in 2022!#NewYear2022 pic.twitter.com/YWDVA0yrbv — Road 96 ???? (@Digixart) January 1, 2022

Thanks for all the adventures we had together this year and see you on the Road in 2022! <3 #NewYear2022 #HappyNewYear pic.twitter.com/v7huB10at8 — Road 96 ???? (@Digixart) December 31, 2021

A Happy New Year! pic.twitter.com/IPAlcIpsLC — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) December 31, 2021

Thank you for playing Fire Emblem Heroes this year!



The new book in the main story sees conflict return to Askr and Embla! What strange force could be threatening the survival of both kingdoms?



We hope you continue to enjoy the game in 2022 as well!#FEHeroes #FireEmblem pic.twitter.com/OETyb0JhEc — Fire Emblem Heroes (@FE_Heroes_EN) December 31, 2021