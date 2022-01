Adieu 2021, bonjour 2022 ! La rédaction de Nintendo-Master fait le bilan et vous souhaite une bonne année

Et voilà ! Une année de plus ! 2021 a filé comme l'éclair et nous sommes déjà aux premières secondes de 2022. L'année dernière, nous avions rêvé que l"an foiré" allait se transformer en "an chanté"... Mais on a vite déchanté... Inutile d'en dire plus sur ce sujet épineux et d'ailleurs, on évitera de prononcer certains mots que l'on entend non-stop dans les médias depuis près de deux ans déjà... Heureusement, nous pouvons encore nous évader et rêver grâce à notre passion du jeu vidéo et plus particulièrement notre passion des consoles et des jeux Nintendo. De ce côté là, 2021 aura été une année clivante : décevante pour les uns, correcte pour les autres... Pourtant, il y a eu pas mal de sorties, notamment de grandes exclusivités sur Nintendo Switch. mais lorsque l'on est gamer, on attend le grand frisson, LE jeu qui nous mettra K.O et qui nous permettra de garder intact et même de raviver voire de rallumer la flamme de notre passion. En même temps, nous sommes tous différent(e)s et chaque joueur-joueuse aura probablement son avis sur l'année 2021. Dans cette optique, comme chaque année, nous vous invitons à découvrir les coups de cœur et les coups de griffe d'une poignée de membres de la rédaction de Nintendo-master.com. L'occasion aussi de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2022. Champagne !

Pour ce qui me concerne, cette année 2021 a été celle de la continuité des jeux que j’avais déjà puisque je n’ai fait aucun achat majeur. Il faut dire qu’étant fan de RPG complétiste et ne jouant que quelques heures par semaine, finir un jeu prend son temps ! C’est donc sur Xenoblade Definitive édition (mon jeu culte), Varkyria Chronicles, Octopath Traveler que j’ai passé le plus de temps. Et aussi sur l’increvable Xenoblade 2 sur lequel je vise le 100%, pratiquement inatteignable avec son système de gatcha…

Deux bonnes surprises de ces derniers mois cependant du côté des jeux indépendants : la suite du génial Deltarune, toujours gratuite (!), ainsi que Dead in Vinland téléchargé il y a quelques jours et auquel je suis déjà accro, avec son système de jeu mélangeant survie/gestion, RPG tour par tour et visual novel !

Cette année, qui m’aura vue reprendre les podcasts après 3 ans de pause, aura été marquante par ses annonces, et en particulier celles liées à Pokémon. Ayant eu 10 ans en 2007, c’était de pied ferme que j’attendais le remake du jeu de mon enfance, je parle bien sûr de Pokémon Diamant/Perle. Et là, je suis partagée. D’une part, la déception immense suscitée par les remakes, d’abord graphique lors de l’annonce et quelque peu tempérée par la suite avec le Pokémon Present de septembre, mais surtout en matière de contenu, de gestion calamiteuse de la difficulté et du nombre incroyable de glitchs… Bref, des jeux bâclés qui plutôt que de les acheter m’ont donné envie d’aller voir du côté des rom hacks de Pokémon Platine avec Renegade Platinum.

D’autre part, l’annonce de Légendes Pokémon Arceus, qui promet un vrai renouvellement de la série, et un approfondissement du lore de Sinnoh, avec pour la première fois un jeu Pokémon se déroulant dans le passé ! Il va donc sans dire que j’attends beaucoup de ce Légendes Pokémon. Je suis aussi curieuse de voir ce que va donner Triangle Strategy, qui s’il s’était montré très prometteur en démo, m’a un peu laissée sur ma faim en termes de système de combat et de difficulté. Mais outre la suite de Zelda BotW, j’attends surtout en 2022 des nouvelles de ma série préférée, je parle bien sûr de Xenoblade, dont les rumeurs sur une suite avec le personnage de Mélia m’ont chauffée comme la braise ! Ne manque plus qu’une annonce pour m’enflammer, qui viendra, je l’espère à l’E3 prochain.

L'année 2021... ne fut pas une grande année. Inutile de tenter de cacher ce fait, inutile aussi de le tempérer ou encore de faire semblant, 2021 n'était clairement pas une année « coup de cœur ». En partant de ce fait, une grosse remise en question, personnelle, professionnelle, vidéoludique ou encore de manière plus générale de l'industrie tout entière était, et est toujours, nécessaire.

Pour en rester sur le sujet de l'année 2021 du côté de Nintendo, je dois avouer qu'en dehors des annonces de jeux pour 2022, mon entreprise favorite n'a pas su me faire vibrer comme elle a pu le faire dans de grandes années comme 2020 ou encore l'incroyable année 2017 (grand crue vidéoludique), en somme 2021 était une année plutôt creuse. Ainsi, en dehors d'un seul gros titre sorti sur Nintendo Switch et du remaster de l'un de mes Zelda favori (Skyward Sword HD), je n'ai joué qu'à des jeux plus anciens sur Nintendo Switch ou aux jeux que j'ai eu l'honneur de tester pour Nintendo-Master, j'ai cependant fait l'acquisition d'une machine tierce, la Xbox Series X, afin de goûter au sacro-saint Game Pass qui a su me convaincre plus que de raison, mais revenons-en à nos moutons. Voici donc mon bilan de cette année 2021, ses hauts comme ses bas :

Mes coups de cœur :

Monster Hunter Rise : Le dernier épisode d'une saga que j'apprécie particulièrement. Posant les bases de ce qui j'espère pourra devenir à mes yeux le meilleur Monster Hunter jamais sorti avec son extension Sunbreak à venir l'été prochain. En effet, à mes yeux ce Monster Hunter dispose de tous les atouts dans sa manche, gameplay au poil, nouvelles mécaniques bien ficelées, compagnons adorables et hub bien pensé... à ceci près que son contenu ne suit pas encore malheureusement. Surtout si on le compare avec celui de son frère ainé Monster Hunter World et sa terrible extension qui rajoutait des heures et des heures de contenu Iceborne. Je pense sincèrement que Monster Hunter Rise finira par être le meilleur opus de la licence et je le remercie pour les excellentes heures que j'ai passés en sa compagnie... tout en espérant en passer encore plus en 2022.

Road 96 :

Passé en quelques mois de petit jeu indépendant qui me tape dans l’œil, à grosse attente de l'été après l'interview que j'ai pu réaliser de Yoan Fanise (le patron de DigixArt le studio derrière le jeu) à potentiel Goty 2021, Road 96 m'en a fait voir de toutes les couleurs cette année et durant la dizaine d'heures qu'il a su me proposer. Entre mécaniques bien huilées, histoire très chouette et rythme brillamment pensé, le titre a su me proposer une excellente expérience vidéoludique tout en me passionnant de bout en bout. J'ai adoré discuter avec son créateur en amont et voir sa vision et ses promesses se concrétiser une fois le jeu en main. Sans aucun doute mon jeu indépendant de l'année.

Olija :

Premier gros test réalisé pour le site, Olija m'a mis une claque. Je ne le connaissais pas, ne l'attendais pas et j'ai passé un excellent moment avec lui. Entre son gameplay si précis et jouissif, son univers intrigant et fort bien mis en scène ainsi que ses graphismes 2D Pixel Art qui m'ont mis une petite baffe technique, le jeu de Thomas Olsson m'a tellement plu qu'il m'a motivé à me lancer dans les interviews pour le site. J'aurais aimé qu'un DLC solo voit le jour mais malheureusement je pense que la (très jolie) page Olija s'est définitivement tournée. Il en reste d'excellents souvenirs et un excellent jeu que je conseille.

Mention spéciale :

The Longing :

Pas vraiment un jeu, plutôt une aventure, The Longing n'est clairement pas fait pour tout le monde et c'est ce qui fait son charme. Loin d'une sorte de délire élitiste, le jeu va vous parler ou non... pour des raisons diverses et variées mais s'il le fait, il le fera brillamment. Mon titre le plus joué sur Nintendo Switch cette année (oui oui), notamment du fait de son rythme plus lent que la lenteur elle-même, The Longing a su me captiver du début à la fin de son expérience, à tel point qu'immédiatement après l'avoir fini (oui il y a bien une fin à ces 500 jours) je l'ai relancé directement pour tenter de nouvelles choses. Une expérience, plus qu'un jeu, à ne pas mettre entre toutes les mains mais que j'ai grandement apprécié.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD :

Clairement l'un de mes Zelda favori. J'étais tout bonnement ravi de le redécouvrir sous un nouveau jour, sur un meilleur hardware, et de la meilleure manière possible (en HD). J'ai encore une fois passé un excellent moment en compagnie de Link et son statut de troisième Zelda préféré n'a été que renforcé par cette nouvelle partie. J'ai particulièrement apprécié les quelques changements du jeu et même si j'aurais toujours voulu plus (comme par exemple avoir une mer de nuage enfin intéressante) je suis content que l'essence même du jeu demeure la même qu'il y a dix ans...

Mes coups de gueule :

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD :

...Cependant, il faut admettre que les changements visuels sont plutôt timides, le jeu n'est véritablement qu'à peine plus beau sur Nintendo Wii et ce portage fait penser au très timide Twilight Princess HD. Mais ma colère est plus dirigée envers Nintendo qui a tout de même eu le culot de bloquer une fonctionnalité derrière un Amiibo alors même qu'ils nous ont fait payer des manettes 80 euros. Si le prix des Joy-Con Zelda est compréhensible, si le prix de l'Amiibo (très bien fait) l'est aussi, cacher une fonctionnalité derrière celui-ci est tout bonnement inacceptable. Avec ou sans celle-ci nous aurions tout de même acheté cet Amiibo et « punir » ceux qui ne voulaient pas acheter l'Amiibo de la sorte est inqualifiable. Il aurait été au moins de bon goût de proposer une édition collector de ce Skyward Sword HD avec au choix l'Amiibo ou bien les manettes (à l'instar de Skyward Sword sur Wii et de Twilight Princess HD). Ce portage assez fainéant n'aidant clairement pas à faire passer cette douloureuse pilule. Il est temps Nintendo d'arrêter de profiter des fans de Zelda et de ne plus les « pigeonner ». Même si dans le fond, cette relation abusive entre Nintendo et les fans de Zelda est clairement de notre faute.

Les rumeurs et les « insiders » :

Si la Switch Pro a bien su faire quelque chose, c'est nous diviser et montrer à la vue de tous qui sont les charlatans de ce milieu. Depuis la sortie même de la Nintendo Switch nous n'entendons parler que d'elle, cette « Super Nintendo Switch », ce fameux modèle plus puissant sur lequel il est évident que Zelda Breath of the Wild 2 tourne. Si si vous savez, celle sur laquelle la bande-annonce de Mario + Lapins Crétins 2 tourne clairement.... Blablabla. La Switch Pro n'existe pas...tant qu'elle n'a pas été annoncée, c'est aussi simple que cela. Bien sûr que Nintendo y songe, bien sûr que des prototypes ont été construits, bien sûr que la crise des semi-conducteurs y est pour quelque chose si nous n'avons toujours pas eu de révisions conséquentes de la Nintendo Switch niveau hardware (la Switch OLED est la bienvenue mais elle n'est pas plus puissante que le modèle de base). J'aimerais qu'en 2022 une Nintendo Switch pro voit le jour, ou bien que l'on en entende plus parler du tout ! C'est aussi simple que cela, ce fantôme qu'agite tous les « insiders » fabuleux et qui ne fait que parasiter toutes les conversations autour de Nintendo tant le sujet fascine doit se réaliser ou disparaître. Il est de notre devoir de vous informer des dernières rumeurs autour de notre entreprise favorite et de ses consoles, mais devoir sans cesse rabâcher des rumeurs infondées et donner de la crédibilité à des charlatans n'est clairement pas le meilleur aspect de ce travail.

Nintendo :

Le silence de Nintendo, malgré le retour des Nintendo Direct, me semble plutôt assourdissant depuis quelque temps et j'aimerais que Nintendo prenne conscience que ses fans méritent probablement mieux que de devoir espérer voir Zelda aux Game Awards ou bien prier pour que, chaque jour à 16 heures, il se passe quelque chose. Si le fanatisme des fans de Nintendo n'est pas de leur fait, ils ont malheureusement désormais la charge de le contenter. Ainsi, une présence médiatique plus marquée ou bien plus précise me semble inévitable. Je n'aime pas Animal Crossing, mais j'ai eu beaucoup d'empathie pour les fans de la licence cette année tant ils ont pu avoir l'impression d'être abandonné jusqu'en septembre. Certes la surprise des mises à jour ne fut que plus belle mais nous ne devrions pas sans cesse devoir nous rabattre sur les insiders ou sur les data-miners pour avoir des nouvelles de nos licences favorites. J'aimerais plus de régularité en 2022 de la part de Nintendo ou bien plus de transparence. Où est Metroid Prime 4 ? Où en est le développement de Pikmin 4 ? Tant de questions qui restent sans réponse. La petit update sur Metroid Prime 4 annonçant le reboot total de son développement n'a pas du tout été mal reçu, l'absence de nouvelles bonnes comme mauvaises est donc incompréhensible. J'aimerais que Nintendo fasse un peu plus confiance dans ses fans et communique plus. J'adore les surprises, mais des updates sur des jeux déjà annoncés ne seraient pas du tout de trop.

Ce que j'espère en 2022 :

Un renouveau de certaines licences Nintendo, un vrai Pikmin sur Nintendo Switch, un nouveau Fire Emblem original et enfin la sortie de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour cette année, mais j'ai tendance à ne plus trop y croire, à défaut j'ai la certitude que nous connaîtrons enfin le titre de nouveau Zelda, et pour être honnête, la simple révélation de celui-ci pourrait me suffire. Splatoon 3 saura évidemment combler le vide dans mon cœur depuis que j'ai atteint les 300 heures sur Splatoon 2 et que je me suis enfin lassé (jusqu'à la prochaine partie) de ses différents modes. J'attends énormément de Splatoon 3 et j'espère ne pas être déçu. S'il vous plaît Nintendo, faites moi rêver en 2022.

Et dire que je me plaignais que l'année 2020 était passée trop rapidement... J'ai à peine eu le temps de voir filer 2021. Est-ce donc vrai qu'en vieillissant le temps paraît s'accélérer ? Si j'ai eu moins le temps que l'année dernière de profiter de ma Nintendo Switch, j'ai tout de même continué à grossir ma bibliothèque de jeux avec les nombreux tests que nous avons pu réaliser. Quant aux jeux que je me suis procurés pour mon plaisir personnel, ils trônent avec de nombreux autres jeux et bouquin dans la fameuse pile "à faire / à lire" que bon nombre de personnes possède également dans le coin d'une pièce. En espérant pouvoir me dégager davantage de temps en 2022 pour rattraper mon retard.

Mon TOP 2021

Bravely Default II - C'est simple, son test a été la raison de mon premier burn-out. Réalisé dans un timing extrêmement serré et avec une difficulté cruelle au niveau de certains boss, Bravely Default II a sans nul doute laissé plus d'un joueur sur le carreau. Et pourtant en s'accrochant, en usant de technique de farm pas toujours très legit, j'ai réussi à en venir à bout non sans un certain sentiment de satisfaction. Un J-RPG classique dans la forme, mais qui vous demandera beaucoup de votre temps et de l'implication pour en voir le bout.

Persona 5 Strikers - Si Persona 5 est sans nul doute mon J-RPG préféré sur PS4 avec plus de 80h au compteur sur la version de base proposée qu'en anglais, je me réjouissais de voir arriver une suite directe, même dans un format Musou. Plus proche d'un Action-RPG que d'un véritable Musou, ce Persona 5 Strikers est une petite perle pour les fans de Joker et des Phantom Thieves, et avoir pu continuer de suivre leurs aventures ne serait-ce que quelques heures m'a procuré un plaisir immense.

Doki Doki Literature Club Plus! - C'est ma claque indé de l'année. Sorti depuis 2017 sur Steam, j'ai réussi l'exploit de l'attendre sur Nintendo Switch sans jamais me l'être fait spoiler. Visual-Novel proposé en français (ce qui est tout de même assez rare), j'ai été surpris de voir comment cet univers coloré et friendly pouvait drastiquement changer en... autre chose. Proposant en plus du contenu supplémentaire par rapport à l'œuvre de base, je ne peux que vivement vous le conseiller. Bien qu'assez court, il propose une histoire et des thèmes assez durs, mais qui méritent le coup d'œil.

Shin Megami Tensei V - Mon petit bonbon au miel de fin d'année. Alors que le dernier épisode Shin Megami Tensei IV: Apocalypse était sorti en 2016, il aura fallu attendre 5 ans pour découvrir le dernier opus principal de la licence Shin Megami Tensei. Si le fond n'a toujours pas changé avec une mise en avant de Tokyo en proie à une guerre entre anges et démons, il nous fait toujours autant plaisir de nous rendre dans le Da'at pour exterminer les démons voulant notre mort, recruter ceux qui nous font de l'œil, et pouvoir modeler l'avenir de l'humanité selon notre manière de jouer. Proposé en français et Atlus ayant fait de gros efforts pour avoir un titre Switch fluide et rapide, c'est le J-RPG à ne pas louper cette année.

FUGA : Melodies of Steel - Créé par l'équipe derrière Solatorobo, FUGA avait fait mouche avec son chara-design et ses mélodies lors de sa présentation sur Nintendo Switch. Proposant une histoire mettant en avant un groupe d'enfants partant à la guerre dans un tank d'un ancien temps pour sauver leurs parents capturés par des soldats, on aurait pu penser que malgré le contexte on aurait eu le droit à un jeu bon enfant. Mais que nenni, la thématique reste dure bien qu'assez cliché, et surtout le jeu propose une solution pour les batailles avec une issue tragique : sacrifier l'un des enfants pour pouvoir éliminer ses adversaires à coup sûr. Ferez-vous le choix de la simplicité en vous séparant un à un de vos camarades pour terminer le jeu, ou ferez-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour tous les sauver ?

Mon FLOP 2021

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD - Etant un grand fan de Zelda, il n'y a que deux opus que je n'ai jamais terminés à l'heure actuelle : Spirit Tracks et Tri Force Heroes. Si jamais apprécié Skyward Sword lors de sa sortie sur Nintendo Switch, j'avoue ne pas avoir eu ce même sentiment lorsque sa version remasterisée est sortie cette année. Loin d'être exempt de défauts, j'aurai pensé qu'avec les 35 ans de la licence Zelda Nintendo aurait fait un petit travail de fond pour apporter du contenu supplémentaire au jeu de base comme de nouvelles îles, de nouveaux dialogues ou de petits bonus quelconques. Hormis une simplification du tutoriel, un petit lissage HD et un amiibo vendu 25€ pour une fonctionnalité complètement dispensable, je suis vraiment resté sur ma faim et j'espérais un peu plus pour cette re-sortie en version HD.

L'eShop : L'Early Access 2.0 ? - J'ai eu l'occasion de m'en plaindre à quelques reprises, mais je n'aime pas comment certains développeurs utilisent l'eShop de la Nintendo Switch. Si on avait l'habitude de voir sur l'eShop les mêmes jeux que sur Steam proposé 1 ou 2€ plus cher, je pouvais encore acquiescer. Mais depuis quelques mois, j'ai surtout l'impression que les développeurs prennent l'eShop de la Nintendo Switch pour la nouvelle foire à l'Early Access, cette pratique consistant à mettre en vente à prix réduit un jeu en phase bêta, et à dire aux joueurs "vous inquiétez pas, les màj arrivent. On sait pas quand, mais elles arrivent". L'eShop on est sur un cas encore plus perché, car des développeurs proposent des jeux plein tarif, et c'est au moment de les lancer que les joueurs se rendent compte qu'ils sont absolument pas finis, voire même tout simplement injouables ! Baldo / Le Donjon de Naheulbeuk / Monster Crown / Monster Harvest et tant d'autres passés sous les radars. Et voir qu'aucun contrôle qualité n'est effectué par Nintendo avant la mise en ligne et la vente plein tarif aux joueurs me fait voir rouge. Un gros recadrage ne serait pas du luxe pour 2022 avant que ces écarts ne deviennent la norme de demain. Des petits bugs il y en aura toujours, mais des jeux où l'on est bloqué en moins d'une heure en attendant un patch, et vendu entre 25 et 60€, c'est non !

Mes attentes pour 2022

Tout comme l'année dernière, je suis dans un état d'esprit ou je n'attends plus de choses de la part des constructeurs. Je me contente de voir ce qu'ils nous proposent, et je prends ce qu'il me plaît. J'aurai tout de même aimé un petit supplément pour clôturer les 35 ans de Zelda en apothéose. Faisant des infidélités à Nintendo, j'ai enfin pu mettre la main sur une PS5, et je compte bien en profiter pour jouer à quelques exclusivités qui n'arriveront pas sur la console hybride.

En tant que rédacteur en chef de Nintendo-master (NM pour les intimes) c'est toujours une grande émotion de partager mon ressenti de l'année (tout juste) passée et mes vœux pour celle qui vient de commencer. Je suis très reconnaissant à toutes les personnes qui continuent de faire vivre le site en venant tous les jours ou une fois de temps en temps et même envers ceux qui se retrouvent bizarrement sur cette page après avoir tapé dans Google "filles avec de gros boobs" (désolé, il doit y avoir un bug.) Depuis sa création en 2003, et quel que soit les personnes aux commandes, Nintendo-master a toujours eu la vocation de réunir dans un seul lieu toutes les informations concernant Nintendo de la façon la plus pertinente et juste possible tout en permettant aux joueurs et aux fans de la société japonaise de s'exprimer, d'échanger et de réagir dans une très grande liberté. Si depuis deux ans, la situation est difficile, et que certains projets de transformation n'ont pas pu aboutir, l'équipe est toujours aussi investie et dynamique On a même accueilli de nouveaux contributeurs et même de nouvelles ! On a comme toujours de grandes ambitions et toute l'équipe souhaite faire évoluer le site pour plus d'échanges et de convivialité avec plus de dossiers, de rubriques (en plus de celles existantes comme Cartoon-Master...)

Mais inutile d'en dire plus, le mieux sera de découvrir tout ceci au cours de l'année... En attendant, si je suis rédacteur en chef de NM, dans mon cœur, je suis avant tout un gamer ! Et même si en 2021 j'ai moitié moins joué qu'en 2020 (bon 408 heures quand même- sachant que je joue aussi sur d'autres consoles et d'autres comptes) j'ai malgré tout trouvé cette année plutôt bonne même si elle n'a pas non plus fait d'étincelles. Pourtant, la Nintendo Switch a, malgré tout, été abreuvé de nombreuses exclusivités consoles comme New Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, Bravely Default II, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2, No More Heroes 3, L'Atelier du Jeu vidéo, WarioWare: Get It Together !, Mario Party Superstars, Pokémon Diamant Etincelant / Perle Scintillante, Cérébrale Académie : Bataille de méninge ou encore Metroid Dread. Des jeux qui m'ont bien plus pour la plupart, même si j'en retiens particulièrement deux : Bowser's Fury, une friandise qui prouve à quel point Nintendo maîtrise la plateforme 3D et qui augure peut-être un prochain Mario (Odyssey 2 ?) en monde ouvert. Il y a aussi Metroid Dread. un titre qui a réussi à restituer l'esprit de la série- même si pour moi les premiers épisodes restent insurpassables. A côté de ça, énormément de jeux qui sont sortis sur Switch en 2021 : des petits, des gros, des jeux indépendants, des rééditions, des portages, etc. Ajoutés aux titres déjà sortis, je pense qu'il devient difficile de se plaindre de la Nintendo Switch tant il y a de jeux à faire et à découvrir. Après, c'est vrai la Switch n'est pas la PS5 ni la Xbox. Elle a toujours un côté "décalé" voire parfois "suranné"... Lorsqu'on joue un peu sur PS5, PC ou autre, le retour sur Switch fait parfois un peu mal... Pire, lorsqu'on voit certains joué à des jeux switch sur PC avec de super graphismes et de super effets, on se demande ce que fait Nintendo. A priori, avec pas grand chose, NIntendo pourrait déjà pas mal améliorer le rendu de ces jeux sur Switch.

Nintendo Switch OLED : l'amer "supérior"

Mais Nintendo fait les choses à sa façon. Ainsi, en 2021, Nintendo a sorti un nouveau modèle de Nintendo Switch : la Switch OLED. Cependant, ce n'était pas la Nintendo Switch des écritures... Mais juste un modèle avec un écran plus beau et un support intégré vraiment intégré. Des petits changements qui font que, malgré tout, je considère ce modèle comme la version "superior" de la Switch qui améliore pas mal de petites choses tout en ne rendant pas obsolète le modèle original. Si personnellement, c'est désormais ma console de base, je comprend que certains aient été déçus que Nintendo n'en ait pas profité pour améliorer (même sensiblement) certaines spécificités de la console comme la New Nintendo 3DS l'avait fait par exemple... Mais justement il ne s'agit pas d'une New Nintendo Switch ou d'une Switch 2. Forcément, Nintendo y viendra mais en attendant, je pense que Nintendo a simplement voulu redynamiser les ventes de sa console sans léser et se mettre à dos les possesseurs de la Switch standard.

Nintendo Switch 2.0

Personnellement, je pense toujours que Nintendo prépare activement la sortie d'un (vrai) nouveau modèle de Nintendo Switch et que depuis longtemps, sa sortie est liée à celle du prochain Zelda. Je pense même que Nintendo aurait voulu la sortir avant mais la crise actuelle des semi-conducteurs (sans parler de l'autre) l'a sans doute contraint a revoir ses plans. Cependant, sachant que Zelda BOTW est prévu en 2022, je pense donc que l'on pourrait découvrir dans le même temps la vrai New Nintendo Switch. Je sais que beaucoup de joueurs ont des doutes et se demandent, vu le succès des modèles actuels, pourquoi Nintendo ferait une croix sur les millions de joueurs de la Switch pour recommencer à construire un parc de consoles à partir de zéro.

2022 : une année pleine de promesses

Mais pour moi, si Nintendo sort une Nintendo Switch 2, Nintendo ne laissera pas tomber les Switch de la génération actuelle et, continuera même à les vendre. Il gardera le même parc mais l'élargira avec un nouveau modèle de console plus puissants. Certes à partir de là certains jeux ne fonctionneront plus sur els Switch actuelles (ou alors il y aura deux versions) mais la majorités des nouveaux titres seront disponibles sur les deux modèles. On l'a écrit et réécrit plusieurs fois mais avec la Switch, Nintendo a probablement trouvé sa plateforme perpétuelle comme Apple avec les iPhone/iPad. Peu importe le modèle d'iPhone... En résumé, la Nintendo Switch 2 peut vraiment sortir cette année et donc, Zelda Botw 2, aussi ! Et si cela arrive, on peut déjà affirmer que 2022 sera une année explosive surtout que pas mal de grands titres ont déjà été annoncés : Splatoon 3, Bayonetta 3, Légendes Pokémon Arceus, Kirby et le Monde Oublié, etc.

Autant dire qu'à Nintendo-Master, notre body est ready. En attendant de découvrir cette année (on l'espère) ensemble, toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Allez, on y croit !

Pour finir, nous vous invitons à voir ou revoir une des meilleures prestations de l'année aux Game Awards 2021. Un moment hors du temps. Bonne année !