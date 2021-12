Les 15 jeux Nintendo Switch les plus attendus de 2022

2021 est (presque) déjà du passé et 2022 nous ouvre les bras. En tant que fan de Nintendo et possesseur de Nintendo Switch, l'année 2021 nous a apporté son lot de grands jeux plus ou moins excitant et réussis dont Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, New Pokémon Snap, Bravely Default II, Monster Hunter Rise, Mario Golf: Super Rush, No More Heroes 3, Monster Hunter Stories 2, L'Atelier du Jeu vidéo, Mario Party Superstars, WarioWare: Get It Together ! ou encore Metroid Dread. Une année finalement plutôt bonne (même si on réserve notre analyse pour plus tard) à défaut d'être exceptionnelle surtout si on la compare aux promesses de 2022. En effet, les jeux déjà annoncés pour la prochaine année promettent une année 2022 d'exception ! Pour vous en convaincre, retrouvez 15 jeux qui nous semblent intéressants, voire plus et qui risquent donc de se retrouver dans nos consoles dans les semaines et mois à venir.

15 jeux Nintendo Switch à ne pas manquer en 2022

15: Life is Strange Remastered Collection - Sortie le 1er février 2022

Après la sortie de Life is Strange : True Colors sur l'eShop de la Nintendo Switch et avant son arrivée en version boîte, le 25 février 202 5, ce sont les premiers épisodes que les possesseurs de Nintendo Switch vont (enfin) pouvoir découvrir avec Life is Strange Remastered Collection. En attendant, nous vous invitons à lire notre test complet de Life is Strange : True Colors sur cette page.

14 : OlliOlli World - Sortie le 8 février 2022

En regardant des images de OlliOlli World on se croirait presque dans un spin-off d'Adventure Time. le nouvel opus du jeu de Roll7 s'annonce assez enthousiasmant en nous proposant un monde ouvert et animé très prometteur. Plus de détails dans notre news dédiée

13 : Fall Guys : Ultimate Knockout - 2022

Lors de sa sortie initiale sur d'autres plateformes, ce "battle royale" délirant a déchaîné les passions et bénéficié d'une vraie "hype". Malheureusement, depuis, la mode est un peu retombée, voire beaucoup... Alors, la sortie de Fall Guys : Ultimate Knockout en 2022 sur Nintendo Switch va-t-elle relancée la machine à délires ? Réponse dans quelques semaines / mois... Voir d'autres détails dans notre news spéciale

12 : Sol Cresta - 2022

Présenté d'abord comme une blague, Sol Cresta est un shoot 'em up développé par PlatinumGames. A partir de là est-il utile d'en dire davantage ? Voir nos news dédiées.

11 : LEGO STAR WARS La Saga Skywalker - 2022

C'est probablement LE jeu LEGO le plus ambitieux de ces dernières années. Initialement prévu début 2020, le jeu a depuis sans cesse été repoussé, preuve que les développeurs veulent que leur bébé soit parfait. Réunissant les 9 films de la saga dans un monde ouvert gigantesque, LEGO STAR WARS La Saga Skywalker sera à coup sûr l'un des événement de 2022. Pour plus de détails, voir notre news spéciale

10 : Hollow Knight : Silksong - 2022 ?

Suite d'Hollow Knight, un jeu de plateforme / aventure déjà culte, Hollow Knight : Silksong est une exclusivité Nintendo Switch qui sait se faire attendre depuis bientôt deux ans... Pour l'instant, la team Cherry n'a pas donné de date de sortie mais 2022 nous paraît tout indiqué pour le retour de la princesse Hornet.. Retrouvez tous les détails de Hollow Knight : Silksong dans nos news spéciales. ​

9 : Triangle Strategy - Sortie le 4 mars 2022

Dans la série des jeux HD/2D dans laquelle on trouve le superbe Octopath Traveller, Square Enix prépare Triangle Strategy, une nouvelle exclusivité Nintendo Switch, un T-Rpg dont vous pouvez retrouver tous els détails dans nos news précédentes

8 : Advance Wars 1+2​ Re-Boot Camp - Sortie le 12 mars 2022

Initialement prévu cette année, la compilation réunissant les deux Advance Wars, remis au goût du jour par WayForward arrivera en mars 2022. On espère ainsi qu'une nouvelle génération découvrira les joies et les peines de ces classiques des jeux d'action-stratégie. Plus d'infos avec notre news de présentation.

7 : SONIC Frontiers - Sortie fin 2022

Zelda Breath of The Wild​ est devenu une référence et une source d'inspiration inépuisable. la preuve avec ce Sonic 3D qui semble lorgner du côté du jeu mythique de Nintendo. Un Sonic 3D en monde ouvert qui devrait nous faire vibrer sur Switch et ailleurs en fin d 'année 2022. Découvrez le dernier trailer de SONIC Frontiers en cliquant ICI.

6 : Légendes Pokémon : Arceus - Sortie le 28 janvier 2022

Encore un jeu qui semble s'inspirer de Zelda Breath of The Wild ​même s'il ne s'agit pas tout à fait d'un monde ouvert. En effet, Légendes Pokémon : Arceus devrait avoir un HUB central donnant sur différentes zones ouvertes à parcourir. C'est un nouveau jeu Pokémon ambitieux et très prometteur... mais le plus beau, c'est qu'il sera dans notre console d'ici un mois. .. Plus de détails avec nos news spéciales.

5 : Kirby et le Monde Oublié - Sortie premier trimestre 2022

Peut-on encore évoquer Zelda Breath of The Wild avec Kirby et le Monde Oublié ? Peut-être pas... En tout cas, il s'agit d'un Kirby 3D dont le décors "réaliste" détonne avec l'habituel univers kawai de notre boule rose préféré (désolé Rondoudou.) Pour plus d'infos, voir nos super news.

Longtemps considéré comme une rumeur, le premier Mario + The Lapins Crétins s'est depuis imposé comme l'une des belles exclusivités créées par un tiers pour la Switch. Sa suite s'annonce pour le moins explosives et sera à n'en point douter l'un des évènements de 2022. Voir notre news de présentation et le super trailer du jeu ICI.

3 : Splatoon 3 - 2022

Si vous êtes de Splatoon, difficile de ne pas être excité par la sortie en 2022 de Splatoon 3 qui va devoir faire mieux que les deux premiers opus... Au vu du premier trailer de Splatoon 3, on ne s'inquiète pas trop. Voir tous els détails du jeu avec nos news précédentes.

2 : Bayonetta 3 - 2022

Si lorsque l'on pense à Nintendo, on a tendance à penser à Mario, Zelda, Animal Crossing, Kirby et autres mignonneries, depuis quelques années, il y a une héroïne qui se sent bien sur consoles Nintendo : Bayonetta. Après un épisode 2 féerique sur Wii U(porté depuis sur switch) et toujours exclusif, notre sorcière bian-aimée s'apprête à revenir pour la troisième fois. Autant dire que votre serviteur est comme un fou. My body is raidi. Trailers, images et infos avec nos news spéciales

L'ultime jeu le plus attendu en 2022 sur Nintendo Switch (et peut-être même attendu par tout les gamers) c'est la suite de Zelda Breath of The Wild. A dire vrai, au vu des dernières infos et images, on se demande si ce n'est pas plutôt la suite ou le préquel de Skyward Sword ! Le jeu est en tout cas ultra attendu 'au tournant) et Nintendo n'a pas le droit à l'erreur. Le jeu pourra-t-il recréer un séisme comme le premier opus tout en satisfaisant les fans qui avaient pu être déçu, notamment par l'absence de donjons plus classiques... Le suspens est à son comble. Si, beaucoup de joueurs appréhendent un report, pour le moment, cette suite est annoncée pour 2022. En attendant de le découvrir, le dernier trailer et toutes les dernières infos sont à retrouver dans notre news spéciale.

BONUS

Il y a évidemment d'autres jeux déjà annoncés qui devraient faire leur petit effet sur Nintendo Switch comme Persona 4 Arena Ultimax ou encore le portage de l'extravaguant Outer Wilds qui aurait du d'ailleurs déjà sortir dur Nintendo Switch... A ce propos (de jeux prévus en 2021 et toujours absents), on attend toujours l'arrivée des 10 expériences Kingdom Hearts sur Switch même s'il ne s'agit "que" de versions Cloud. IL y a aussi le free-to-play "Star Wars : Hunters... A côtés des nouveaux jeux, il y a aussi des DLC très attendus comme Sunrise, le DLC de Monster Hunter Rise et The Delicious Last Course, le DLC de CupHead. Et bien sûr, il y a tous les jeux encore non annoncés et ceux qu'on rêverait de voir débarquer comme une compilation réunissant les portages de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD, ou encore l'arlésienne Pikmin 4... Sans oublier, un autre quatrième épisode, o! combien attendu (mais que certains imaginent déjà plutôt sur Nintendo Switch 2) Metroid Prime 4...

En attendant de découvrir (on l'espère ensemble) cette année 2022, n'hésitez pas à compléter cette liste dans les commentaires en nous indiquant VOS jeux que vous attendez le plus en 2022