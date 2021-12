Zelda BOTW 2 : la suite de Zelda Breath of the Wild sortira-t-elle vraiment en 2022 ?

Après le succès phénoménal (dans tous les sens du terme) de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dernier jeu Wii U et premier titre de la Nintendo Switch, les joueurs du monde entier attendent avec impatience la sortie de sa suite, dont le titre n'a toujours pas été dévoilé. Pour le moment, Nintendo affirme que le titre fera partie de son catalogue de hits prévus en 2022. Une affirmation plusieurs fois réitérée, notamment il y a quelques semaines via une infographie ou encore il y a quelques jours lors des Game Awards.

Pour autant, beaucoup de joueurs ont du mal à croire qu'un tel jeu puisse sortir l'année prochaine, appréhendant un report... Il faut dire que l'année 2022 s'annonce assez phénoménale avec les sorties attendues de Kirby et le Monde Oublié Splatoon 3, Bayonetta 3 ou encore de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope... Et la sortie de Zelda BOTW 2 parait presque trop belle pour être vrai. D'autres part, beaucoup de joueurs et d'observateurs estiment qu'un jeu tel que la suite de Breath of The Wild ne peut sortir qu'accompagné d'un nouveau modèle de console voire carrément d'une nouvelle console.

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo a expliqué il y a peu que cinq ans après sa sortie, la Nintendo Switch en était au milieu de son cycle de vie. Mais peut-on croire que Nintendo ne sortira pas de nouvelle Nintendo Switch avant 2027 ? Cela parait improbable. La question est de savoir quand Nintendo sortira ce nouveau modèle ? Vu le succès insolent de la Nintendo Switch (qui continue de battre des records de ventes), Nintendo peut-il se permettre d'attendre encore avant de passer à la vitesse supérieure ? Si Nintendo ne profite pas de la sortie de Zelda BOTW 2 pour lancer un nouveau modèle, quel titre sera en capacité de rivaliser avec lui lorsque ce nouveau modèle arrivera(forcément) dans les mois suivants...

Avec la Nintendo Switch, Nintendo a surement trouvé sa plateforme perpétuelle et on peut espérer que d'un modèle à l'autre, on puisse garder son catalogue de jeu sans être obligé de les racheter- ce que l'on fait jusqu'à présent avec de nombreux titres à chaque nouvelle console. Ainsi, l'arrivée d'une Nintendo Switch 2 ne condamnera pas forcément le modèle standard comme les nouveaux iPhone ne remplacent pas forcément les modèles précédents.

Quoiqu'il en soit que Nintendo choisisse de sortir Zelda BOTW 2 avec un nouveau modèle de Nintendo Switch ou pas, pour le moment le titre reste prévu en 2022. Des rumeurs plus ou moins fondées venant notamment de journalistes spécialisés affirment que Nintendo ne table aucunement sur un report du jeu et que la société serait très enthousiaste à propos de 2022. Toujours d'après ces rumeurs, le titre pourrait ainsi officiellement être présenté à l'E3 2022 pour une sortie en novembre. En même temps, c'est une possibilité qui ne parait pas totalement farfelue- ce n'est pas comme si on nous annonçait une sortie du jeu en février...

Alors le titre le plus attendu du catalogue de la Nintendo Switch sera-t-il dans notre console d'ici un an ? Encore un peu de patience... En attendant, n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez.