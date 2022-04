Alerte Rouge : le film d'animation Disney-Pixar serait très inspiré par les jeux Nintendo, Pokémon, EarthBound ou encore Zelda

Fan d'animes et de jeux vidéo, Domee Shi, la réalisatrice d'Alerte Rouge, la dernière production Disney Pixar, visible en exclusivité sur Disney +, a révélé dans un article du Washington Post, que les jeux Nintendo avaient influencé son style. C'est manifestement une gameuse et une vraie fan de Nintendo en particulier de Pokémon et de Zelda, comme, Rona Liu, la conceptrice de production du film. Ainsi, la direction artistique d'Alerte Rouge s'inspire grandement de "l'esthétique mignonne" des productions Nintendo. Domee Shi et Rona Liu auraient même regardé The Legend of Zelda Breath of The Wild au moment de l'élaboration de l'esthétique du film, épatées par la façon que Nintendo a de rendre l'univers du jeu "si beau et si riche tout en réussissant à le simplifier".

Nous adorons toutes les deux cette esthétique mignonne et forte, et cela a été définitivement favorisé en jouant à des jeux Nintendo, comme 'Pokémon', comme 'EarthBound'

Il y a juste quelque chose de si attrayant dans la façon dont ils sont capables de styliser leur monde d'une manière si attrayante, forte et mignonne. Lorsque nous examinions le développement de l'apparence de notre film, nous avons regardé "Breath of the Wild" et nous nous sommes dit : "Wow, comment sont-ils capables de rendre le monde si beau et riche tout en réussissant à le simplifier ?"

Avec son équipe dirigée entièrement par des femmes, Alerte Rouge est un des évènements du moment sur la plateforme Disney +. Il s'agit d'une sorte de version kawaï de L'Incroyable HULK avec une inspiration évidente des animés japonais mais aussi, semble-t-il aussi des jeux Nintendo.

Source : Washingtonpost