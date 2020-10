La Nintendo Switch pourrait devenir une plateforme perpétuelle à la manière de l'iphone d'Apple

Depuis la sortie de la Nintendo Switch, les actions de Nintendo ne cessent d'augmenter au point d'approcher en ce moment leur niveau record. Et selon de nombreux analystes, c'est loin d'être fini. D'après Bloomberg, certains pensent même que le cours des actions de Nintendo va littéralement s'envoler dans les mois et années à venir car avec la Nintendo Switch, Nintendo pourrait avoir trouver le concept idéal lui permettant de développer son propre écosystème.

Généralement, le cycle de vie d'une console est plus ou moins long entre quatre et six ans, sachant que le succès d'une console ne garantit pas celui de la suivante. C'est d'ailleurs un peu le problème de chaque constructeur puisque à chaque nouvelle génération de console, les cartes sont rebattues et les compteurs sont remis à zéro. Il faut recréer sa base de joueurs et en attirer des dizaines de milliers d'autres tout en recomposant un nouveau catalogue de jeu. Ainsi après le succès insolant de la Wii, Nintendo a connu un échec cinglant avec la Wii U qui d 'un côté tentait de se démarquer de la Wii et de l'autre y était sans cesse ramené ne serait-ce que par son nom.

Mais avec la Nintendo Switch, les choses semblent différentes car la console pourrait se transformer en plateforme perpétuelle à la manière de l'iPhone / iPad d'Apple. Ainsi les nouvelles versions de la Nintendo Switch resteraient rétrocompatibles avec les anciennes, les jeux et la majorité des accessoires tout en devenant plus puissantes et plus riches en fonctionnalités. Une éventualité que nous avons déjà évoqué et qui nous semble logique... Reste à voir si Nintendo adoptera ce concept au-delà du prochain modèle que les rumeurs annoncent pour l'année prochaine.

Source : Bloomberg