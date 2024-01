Sea of ​​Thieves de Rare pourrait sortir sur PS5 et Nintendo Switch

depuis plusieurs jours, des rumeurs de l'arrivée d'une exclusivité Microsoft sur Nintendo Switch agitent la toile. Si certains pensent qu'il s'agit d'Hi-Fi Rush (voir ici), Jeff Grubb, spécialiste en rumeurs, table plutôt pour Sea of Thieves, le jeu d'action-aventure de Rare disponible sur Xbox et PC depuis 2018 . D'après ces sources, le jeu pourrait débarquer non seulement sur Nintendo Switch mais aussi sur Playstation 5. Sachant que Microsoft souhaite porter certains de ses titres sur un maximum de plateforme, ce n'est pas impossible...

En attendant une hypothétique confirmation, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

“We should expect more of this”



Jeff Grubb says he’s heard Sea of Thieves may also be coming to PS5 and Switch pic.twitter.com/oLtyRGqYii