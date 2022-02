Nintendo ressent le potentiel du Metaverse et des NFT

A moins de vivre dans une grotte, vous avez forcément entendu parler des NFT, les "Token Non Fongibles" (ou non remplaçables) qui sont en fait de simples images numériques comme on en trouve des milliards sur internet mais qui deviennent de véritables œuvres d'art virtuelles grâce à un code infalsifiable qui les authentifie et fait office titre de propriété numérique. Ainsi des images mais aussi des vidéos, des gifs et, à vrai dire tout ce que l'on peut imaginer, et même au delà, peuvent devenir un NFT. C'est une véritable folie qui bouleverse le monde de l'art mais pas seulement. Les jeux vidéo s'y mettent aussi même s'il y a une forte opposition des joueurs... Konami s'y est déjà mis et d'autres sociétés y réfléchissent ou tergiversent... Certaines ont déjà dit non (pour l'instant.) Quant à Nintendo, la firme s'est à priori, exprimée sur le sujet suite à la publication de ses résultats financiers. Interrogé sur le sujet des NFT mais aussi du Metaverse (ou Métavers), un monde virtuel dans lequel certains espèrent qu'on finira tous par vivre (à moins qu'on y soit déjà sans le savoir) Nintendo s'est dit intéressé, sentant leur potentiel tout en se demandant ce que cela pourrait apporter aux joueurs. C'est en tout cas la réponse qu'à relayée l'analyste David Gibson sur son compte Twitter.

Pour avoir plus de détails, il faudra attendre la retranscription officielle des sessions de questions-réponses. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Q) How think about metaverse and NFT?

A) We do have interest in this area, we feel the potential in this area, but we wonder what joy we can provide in this area and this is difficult to define right now (hey Facebook etc take note!!) 8/