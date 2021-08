Pikmin : l'application mobile de Niantic reconfirmée pour une sortie cette année

A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a mis à jour son calendrier de sorties des jeux à venir à commencer par les jeux Nintendo Switch (voir ici) mais cela a été aussi l'occasion pour la société de rappeler que l'application tournant autour des Pikmin élaborée par Niantic vise toujours une sortie pour "le second semestre de cette année". Pour rappel, l'application 'na encore aucun nom. Nous l'appelons Pikmin GO à cause de sa proximité avec Pokémon GO sachant qu'il s'agit de faire "comme si les Pikmin vivaient secrètement tout autour de nous" tout en rendant "la marche amusante" mais pour l'instant l'application n'a officiellement pas de titre.

Quoiqu'il en soit malgré la situation et les dernières mésaventures de Pokémon GO, il semblerait que l'application Pikmin soit toujours en bonne marche pour une sortie cette année. Voir plus de détails dans notre news spéciale.

