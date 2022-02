Nintendo ne suivra pas Microsoft et Sony dans la course aux acquisitions

Il y a quelques jours, Microsoft a secoué le petit monde des jeux vidéo en s'offrant le groupe Activision Blizzard King pour la modique somme de 68,7 milliards de dollars . Quelques jours plus tard, c'est Sony qui achetait, comme un pied de nez, Bungie, le studio à l'origine de la licence HALO pour 3,6 milliards de dollars . Et ce n'est que le début puisque d'autres "grosses" acquisitions seraient à prévoir dans les jours et semaines à venir. Lors du dernier briefing devant les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a affirmé que Nintendo ne suivrait pas Sony et Microsoft dans la courses aux acquisitions, se justifiant en expliquant "qu'avoir un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas l'ADN de Nintendo ne serait pas un plus pour l'entreprise", la Marque Nintendo ayant été construite par des "employés dévoués". Sur Bloomberg, le consultant Serkan Toto, pense lui aussi que Nintendo ne cherchera pas à acquérir d'autres "grands" studios, se demandant d'ailleurs lequel pourrait intéressé la firme. que Nintendo s'est toujours appuyé sur les jeux Nintendo. En conséquence de quoi, "Nintendo restera toujours Nintendo".

Pour rappel, il y a un an, Nintendo a acheté le studio Next Level Games basé à Vancouver, parce que les principaux actionnaires du studio avaient décidé de vendre leurs actions mais aussi parce que cela avait du sens. En effet, depuis plusieurs années Next Level Games développait exclusivement pour les plateformes Nintendo. Alors quel sera la prochaine grosse acquisition à faire la une des médias ? Evidemment, on suivra cela de près...

Source : Nintendolife