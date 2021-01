Nintendo fait l'acquisition de Next Level Games le studio derrière les Mario Strikers et Luigi's Mansion 3

Next Level Games est un studio de développement basé à Vancouver que les aficionados de Nintendo connaissent bien puisqu'il est à l'origine de jeux ayant fait les grands jours des consoles Nintendo depuis plus de 15 ans. Parmi ses titres de gloire : la série des Mario Strikers, Metroid Prime : Féderation Force, Punch Out!! (version Wii) et surtout Luigi's Mansion 2 et 3. Développant exclusivement sur plateformes Nintendo depuis plusieurs années, le studio s'apprête à devenir finalement (et fort logiquement) une filiale Nintendo à 100%. En effet, le studio canadien vient de faire savoir que Nintendo allait acheter la majorité de ses actions de façon à en prendre le contrôle. L'acquisition devrait être clôturée le 1er mars 2021 ,Retrouvez ci-dessous l'annonce de cette acquisition.

Next Level Games est une société de développement de jeux vidéo basée à Vancouver, au Canada, qui possède près de deux décennies d'expérience dans la création de jeux vidéo pour diverses plates-formes de consoles. Plus récemment, Next Level Games a travaillé exclusivement avec Nintendo pour développer des titres de logiciels pour les systèmes Nintendo 3DS et Nintendo Switch, y compris des titres de la série de jeux vidéo Luigi's Mansion, acclamée par la critique.

Les actions de Next Level Games sont actuellement entièrement détenues par ses propriétaires-administrateurs et ses employés. Un certain nombre de propriétaires-administrateurs ont récemment déterminé que le moment était venu pour eux de vendre leurs actions, et Next Level Games a donc commencé à explorer des transactions de vente potentielles. La réalisation de l'acquisition servira à garantir la disponibilité des ressources de développement de Next Level Games pour Nintendo, y compris l'expertise en développement, ainsi qu'à faciliter une amélioration anticipée de la vitesse et de la qualité du développement en permettant une communication et un échange de personnel plus étroits avec l'équipe de développement de Nintendo.

L'acquisition devrait être clôturée le 1er mars 2021, en attendant le respect de toutes les modalités et conditions pertinentes, y compris l'approbation des actionnaires, l'approbation réglementaire en vertu de la Loi sur Investissement Canada et d'autres conditions de clôture habituelles.