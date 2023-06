Luigi's Mansion 2 : le hit de la 3DS s'offre un remaster sur Nintendo Switch - Premières images

Avec la Princesse Peach (voir ici) c'est une autre surprise que nous avons découvert dans le Nintendo Direct diffusé aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Luigi's Mansion 2, l'un des hits de la 3DS est actuellement en développement pour la Nintendo Switch. Pour le moment peu d'infos, si ce n'est que le jeu bénéficiera de "graphismes améliorés" et qu'il sortira en 2024 . Pour patienter, retrouvez les premirèes images du jeu ci-dessous.

Présentation de Luigi's Mansion 2 sur 3DS :

Rejoignez le mince Luigi, l'attrapeur de fantômes vert, dans une nouvelle aventure en 3D à donner des frissons !

Luigi est de retour avec une mission : faire disparaître les fantômes obstinés qui hantent les terrifiants manoirs de Luigi’s Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Armé de son fidèle aspirateur à fantômes, le frère de Mario tient ici la vedette pour capturer ces casse-pieds de fantômes. Certes, le nerveux Luigi préférerait se tenir le plus loin possible de ces ectoplasmes, mais même un héros malgré lui peut réussir des prouesses !

Cet opus à donner la chair de poule fait suite au titre d'origine, Luigi’s Mansion, sorti en 2002 sur Nintendo GameCube. On y retrouve toutes les sensations du jeu original, auxquelles s'ajoutent de nombreux éléments inédits et drôles. La 3D stéréoscopique donne vie aux sombres demeures, aux fantômes terrifiants et aux environnements hantés, vous permettant ainsi de goûter au divertissement surnaturel offert par le jeu.

Les fantômes sont plus rusés que jamais... Il ne suffit plus de braquer une lampe sur eux pour les perturber : il faut désormais les paralyser avec une lumière stroboscopique avant de pouvoir les aspirer. Avec davantage d'énigmes que son prédécesseur sur GameCube, Luigi’s Mansion 2 mettra votre matière grise à rude épreuve. Les fantômes qui hantent les divers manoirs sont eux aussi très différents les uns des autres : préparez-vous donc à aider cette infortunée poule mouillée de Luigi à trouver comment vaincre chacun d'eux !

Les vieilles demeures dissimulent une foule de secrets, véritable invitation à l'exploration pour un homme armé d'un aspirateur très spécial ! Il est non seulement capable d'aspirer des tas de feuilles pour découvrir des trésors cachés et engloutir des piles d'argent, mais il peut également avaler le papier-peint et dévoiler ainsi des secrets, de nouvelles zones ou des coffres à trésors...

Et si vous en avez assez d'affronter les fantômes seul, associez-vous à un ami pour vous débarrasser des spectres en multijoueur dans Luigi's Mansion 2. Jusqu'à quatre joueurs peuvent allier leurs forces pour faire face aux défis du bâtiment aux multiples étages rempli de créatures paranormales avant que l'horloge ne s'arrête. Gagnez des bonus et des améliorations en fonction des performances de votre équipe, et combattez des boss dans les combats qui vous attendent au somment de la tour. Les joueurs choisissent le nombre d'étages qu'ils souhaitent faire : 5, 10 ou 25. Ils peuvent aussi choisir la difficulté et même faire revivre des coéquipiers tombés au combat pour poursuivre l'aventure !