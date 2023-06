La princesse Peach dans un nouveau jeu mariant 2D et 3D arrive sur Nintendo Switch - Premières images et infos

C'est une des surprises du Nintendo Direct diffusé aujourd'hui (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) : le princesse Peach va avoir droit à son propre jeu de plateforme sur Nintendo Switch. Ils 'agit d'un tout nouveau jeu et non d'une adaptation de Super Princesse Peach, le jeu de plateforme sorti en 2006 sur NDS dans lequel la princesse devait gérer ses émotions (ce qui n'est pas très 2023...) Pour le moment peu de détails et on ne connaît même pas le titre du jeu. Il faudra donc se contenter d'un court teaser dans lequel on voit notre princesse adorée, accompagnée d'une petite fleur étoile, se balader dans des environnements façon décor de théâtre (la vidéo commence par un lever de rideau) mariant la 2D à la 3D. C'est très intriguant et on à hâte d'en savoir plus !

Le jeu de la princesse Peach sortira en 2024 sur Nintendo Switch