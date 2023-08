Nintendo Switch 2 : écran, stockage, jeu de lancement... Le point sur les dernières rumeurs concernant le successeur de la Nintendo Switch

On récapitule depuis le début. Alors que la Nintendo Switch est entrée dans sa septième année et continue de caracoler au sommet des charts, malgré des ventes qui déclinent doucement mais sûrement, les rumeurs de son successeur se font de plus en plus insistantes. Ainsi, on a eu droit à des images d'une prétendue Nintendo Switch 2 (voir ici) puis à des infos provenant des fabricants de SoC (voir là). Dernièrement, alors que jusqu'à présent, les fuites provenaient de spécialistes des rumeurs, plus ou moins convaincants, des sites "sérieux" comme VGC et Eurogamer sont entrés dans la danse pour apporter leur pierre à l'édifice (voir ici).

Depuis, alors qu'il semblait y avoir un consensus pour voir arriver la Nintendo Switch 2 en début d'année prochaine , tout le monde semble s'accorder pour dire que ce sera plutôt pour la fin d'année 2024 . Notez d'ailleurs qu'après avoir été désignée comme une Nintendo Switch Pro, puis une New Nintendo Switch, la prochaine console de Nintendo est désormais présentée partout comme la Nintendo Switch 2. Cependant, comme pour le reste, rien n'est officiel et donc pour l'instant, c'est une désignation purement pratique qui permet simplement de mieux comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle console qui prend la suite de la précédente.

Suite aux dernières rumeurs qui prétendent que les premiers kits de développement de la Nintendo Switch 2 sont arrivés chez les studios partenaires clés, Nate The Hate, un spécialiste des rumeurs et les journalistes de VGC ont fait le point sur les dernières rumeurs. dans deux vidéos spéciales (à voir sur cette page). Retrouvez ci-dessous une compilation de ce qu'il faut retenir de leurs propos.

Le point sur les rumeurs de la Nintendo Switch 2 :

Il s'agira d'une machine hybride, console de salon / console portable

Malgré le succès de la Nintendo Switch, sortie en mars, la prochaine console arriverait plutôt en fin d'année, pour les fêtes 2024.

Il y a pour le moment des infos contradictoires sur la rétrocompatibilité : certains développeurs prétendent que la console est rétrocompatible, d'autres non. Sachant que les kits de développement ne disposent pas de toutes les fonctionnalités de la console finale, pour l'instant, c'est un point d'interrogation.

Apparemment, certains éditeurs seraient contre la rétrocompatibilité, car cela inciterait les possesseurs de la nouvelle console à se contenter de jouer à leurs anciens jeux mis à niveau sans chercher à étoffer leur catalogue avec de nouveaux titres.

Dans tous les cas, il semblerait que la nouvelle Switch gardera le système de cartouche mais avec un nouveau format . Ce ne serait donc pas les mêmes cartouches. Est-ce à dire que la nouvelle console ne lira pas les cartouches de la Switch actuelle ?

. Ce ne serait donc pas les mêmes cartouches. Est-ce à dire que la nouvelle console ne lira pas les cartouches de la Switch actuelle ? La nouvelle console aurait un écran de 8 pouces (contre 7 pour le modèle OLED actuel)

Le stockage de la nouvelle console serait considérablement augmenté puisqu'il passerait de 32/64 Go à 512 Go pour accueillir des jeux beaucoup plus volumineux.

Pour finir, d'après trois ou quatre sources différentes, l'un des grands jeux de lancement de la Nintendo Switch 2 sera un nouveau Super Mario 3D.

sera un nouveau Super Mario 3D. Quant à Metroid Prime 4, il serait toujours prévu sur la Nintendo Switch actuelle et serait même "le dernier grand jeu de la console"

Mon avis (parce que je le vaux bien) :

Les arguments se tiennent pour une sortie en fin d'année mais personnellement, j'espère que Nintendo ne fera pas l'erreur de tout recommencer à zéro et que comme pour la PS5, la plupart des grands jeux de la Nintendo Switch 2 sortiront aussi sur Nintendo Switch (standard). Elden Ring ou God of War sont des jeux qui ont été mis en avant sur PS5 tout en restant des jeux disponibles sur PS4. En même temps, il est vrai que la PS4 est une console qui reste impressionnante, près de 10 ans après sa sortie , ce qui n'est pas le cas de la Switch, en tout cas pas d'un point de vue technique.

Quoiqu'il en soit, j'aime vraiment l'idée que cette nouvelle console apparaisse comme un nouveau modèle plus puissant de la console actuelle comme les iPhone, par exemple, de façon à "switcher" d'une console à l'autre en douceur. Dans ce cas là, une sortie en début d'année ne serait pas inappropriée. Mais Nintendo peut-il vraiment se permettre de faire une continuité totale d'une console à l'autre et faire de la marque Switch une plateforme perpétuelle, façon "Nintendoflix" ?

Il faut reconnaître que tous les jeux dernièrement annoncés sur Nintendo Switch ne sont pas des jeux "impressionnants" visuellement (Super Mario Bros. Wonder, WarioWare: Move It!, Super Mario RPG, Princesse PEACH (titre à venir)...) comme si Nintendo gardait en réserve des jeux plus imposants techniquement et visuellement...

Il est vrai que jusqu'à présent chaque nouvelle génération de console Nintendo a remis les compteurs à zéro. C'est ainsi, par exemple que chaque nouvelle console Nintendo a son Mario Kart. Dans cette optique, il semble logique que Mario Kart 8 Deluxe reste un jeu Nintendo Switch et que Mario Kart 9 soit une exclusivité Nintendo Switch 2. Mais on peut aussi espérer qu'un jour, tous les Mario Kart soient jouables sur la même console.

Aujourd'hui, la Nintendo Switch apparaît comme un "petit musée" vidéoludique jouable mais si la prochaine console est une toute nouvelle console avec un catalogue à refaire, il faudra que Nintendo ressorte, une nouvelle fois, l'intégralité de son catalogue pour la rendre aussi intéressante et incontournable... Va-t-on devoir racheter les mêmes jeux encore et encore ?

Quant à Metroid Prime 4, le jeu est régulièrement reconfirmé sur la Switch actuelle et on imagine mal Nintendo, finalement, revenir sur cette "promesse" réitérée. Pour autant, maintenant que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est sortie, Metroid Prime 4, est le seul jeu connu qui semble avoir le potentiel de sortir sur les deux plateformes simultanément à moins de vouloir que la Switch actuelle devienne la plus farouche concurrente de la prochaine console.

Après, un nouveau Mario 3D au lancement de la NS2 qui peut dire non ?- à part les millions de possesseurs de la Switch actuelle (si le jeu est une exclue NS2) ?

Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces rumeurs- qu'il faut évidemment prendre comme telles et que l'on prendra plaisir à confronter à la réalité dans quelques mois... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

Lire aussi :