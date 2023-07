Nintendo Switch 2 : des images de la prochaine console de Nintendo fuitent sur le net + une vidéo montre la console en action

Mise à jour :

Une vidéo de la console apparaît sur le net. On vous en laisse juge - Voir ici

News originale :

Depuis quelques heures , le net est en émoi. Des images du prétendu packaging de la Nintendo SWITCH 2 viennent de fuiter sur le net. On y voit une console avec un large écran entouré par deux étranges Joy-Con qui se fixeraient d'une nouvelle façon et dont la partie centrale pourrait être déplacée de haut en bas grâce à un système de coulisse magnétique. Les Joy-Con actuels resteraient cependant compatibles.

La console est fournie avec un nouveau dock qui permet de l'utiliser en mode sur table. Par ailleurs, l'image semble attester du nom de la console : la Nintendo SWITCH 2. Elle semble aussi indiquer que cette nouvelle console est entièrement rétro-compatible avec l'ancienne puisque sur le menu, on ne voit que des jeux de la Switch actuelle, ce qui pourrait laisser penser que Nintendo (encore une fois si c'est vrai) va positionner sa nouvelle console comme un nouveau modèle façon iPhone / plateforme perpétuelle. Dans le détail, on voit que le menu sera à priori dynamique et permettra, à défaut de thème, de voir des images de jeu en fond d'écran. La rumeur laisserait entendre que la console pourrait être annoncée cette année pour une sortie début de l'année prochaine ... Mais si le leak est réel, vu les jeux que l'on voit sur la console, il serait plus logique que le nouveau modèle sorte cette année avec Super Mario Bros. Wonder.

Alors, vrai ou faux ? Sur le net, les fans s'écharpent entre ceux qui trouvent ça ridicule (et moche) et les autres, qui veulent déjà l'acheter. Le site Nintendo Life a choisi son camps et supplie les joueurs "de ne pas tomber dans le panneau", persuadé qu'il s'agit d'un mock-up de fan voire d'une création par une IA. Il faut néanmoins reconnaître, si c'est faux, que c'est très bien pensé et très bien réalisé. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, il faut se méfier des apparences.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

