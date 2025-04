JSAUX dévoile son grip rechargeable JoyVerse Series pour la Nintendo Switch 2

A quelques semaines de la sortie de la Nintendo Switch 2, les accessoiristes sont déjà sur la piste de départ pour se lancer sur le marché de la nouvelle console de Nintendo. Nous retrouvons aujourd'hui le fabricant JSAUX dont nous avions parlé il y a quelques jours déjà, pour annoncer la sortie de leur premier accessoire : Le JoyVerse Series Dual Joy-Con Grip. Ce dernier est un grip qui placer les Joy-Con et permettre en plus leur recharge via le port USB-C inclus. Un produit intéressant proposé à 19,99$ (fdp non inclus) et qui peut être une alternative au grip rechargeable officiel de Nintendo qui lui est proposé à 34,99€. Le JoyVerse Series Dual Joy-Con Grip sera disponible à partir de ce jeudi 24 avril sur la boutique officielle de JSAUX.

Ce nouveau grip offre une meilleure ergonomie grâce à son design en forme de delta, un confort accru pour les sessions de jeu prolongées, et la possibilité de se recharger tout en jouant grâce à un port USB-C intégré. De plus, les deux poignées sont facilement remplaçables, ce qui permet une personnalisation en profondeur. Il s'agit du premier produit de la nouvelle série JoyVerse - une nouvelle dimension de jeu, offrant des accessoires fabriqués avec précision et conçus pour pousser le gameplay de votre Switch 2 Joy-Con à son plein potentiel. Du confort au contrôle, vivez l'expérience Joy comme jamais auparavant. Restez à l'écoute, car JSAUX prévoit de dévoiler d'autres accessoires dans les semaines à venir, avant le lancement de la Nintendo Switch 2. JOYVERSE SERIES JOY-CON GRIP CARACTÉRISTIQUES CLÉS Ergonomie améliorée avec un design unique en forme de delta

Confort amélioré pour des sessions de jeu plus longues

Prise en charge de la charge USB-C pour un jeu ininterrompu

Personnalisation en profondeur avec des poignées remplaçables.