Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la Nintendo SWITCH 2 ?

La prochaine Switch devrait être dévoilée d'ici mars 2025. En attendant, la console fait l'objet de nombreuses spéculations.

D'après une étude du cabinet DFC Intelligence la nouvelle console de Nintendo devrait d'ailleurs être "la grande gagnante de la prochaine génération".

DFC Intelligence estime que la SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) devrait s'écouler entre 15 et 17 millions d'exemplaires en 2025 , à condition que Nintendo évite les pénuries de consoles et prédit qu'à l'horizon 2028 , les ventes de la console pourraient atteindre près de 80 millions d'unités .

Pour le cabinet d'étude, Nintendo pourrait bénéficier de conditions très favorables et notamment d'un marché des jeux vidéo qui devrait s'envoler en 2025 mais aussi d'une communauté de joueurs de plus en plus vaste et, désormais en pleine maturité.

Mine de rien, aujourd'hui, une console est un bon investissement de loisirs puisque pour le prix d'une sortie en famille dans un parc d'attraction, la console (+ quelques jeux) promet des années de divertissement.

Par ailleurs, Nintendo a réussi en quelques années à imposer la marque mais aussi le concept de sa Nintendo Switch (avec souvent plusieurs Switch dans un même foyer- ce qui n'arrive que rarement avec des consoles de salon "classiques") et l'impatience est grande chez les consommateurs qui attendent son successeur depuis très longtemps , et pourraient donc se ruer dessus dès sa sortie .

DFC Intelligence pense que la concurrence va tenter de réagir vite et que de nouvelles consoles pourraient débarquer d'ici 2028 , peut-être même sur le modèle hybride de la Switch, mais elles auront un long chemin à parcourir pour rattraper la Switch qui a su toucher différents publics et qui, surtout, aura (finalement) pris de l'avance.

A ce stade, DFC Intelligence pense qu'il est encore trop tôt pour savoir qui de Sony ou de Microsoft sera LE concurrent de Nintendo durant la prochaine génération . Le cabinet d'étude penche pour Sony car la société a une solide réputation et une base fidèle de joueurs mais la société qui sortira sa nouvelle console le plus tôt possible (en 2026 , par exemple) aura un avantage certain. DFC Intelligence pense qu'il faut de toute façon s'attendre dans les années à venir , à la sortie de nombreux appareils de jeu portables "haut de gamme", permettant de retrouver sa bibliothèque de jeux partout, n'importe où et n'importe quand.

Alors, Nintendo aurait-il déjà gagné la (future) nouvelle "guerre des consoles" ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour plus de détails, retrouvez l'étude ICI ainsi que quelques vignettes de l'étude traduites automatiquement, sur cette page.

Source : Nintendolife