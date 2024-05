La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

Après des mois , ou plutôt des années , de rumeurs, Nintendo s'est enfin décidé à évoquer le successeur de la Nintendo Switch. A l'occasion de la publication du dernier bilan financier de Nintendo, son président, Shuntaro Furukawa a en effet teasé l'annonce de la prochaine console d'ici mars 2025 .

Le compte à rebours est donc lancé, ce qui devrait d'ailleurs permettre aux éditeurs-tiers de commencer à faire leurs annonces. Pour le moment, cependant aucune information sur la console en elle-même. Il semblerait néanmoins que devant les investisseurs, Shuntaro Furukawa ait présenté la nouvelle console comme "le prochain modèle de Nintendo Switch".

Alors, Nintendo SWITCH 2, New Nintendo Switch ou Super Nintendo Switch ? Encore un peu de patience avant de le découvrir. Selon les rumeurs, la console pourrait sortir dès cette année ou en 2025.

La Nintendo Switch 2 sera annoncée officiellement d'ici mars 2025

Furukawa told investors today that "Switch next model" is the appropriate way to describe Switch's successor.



It isn't going to be a radical departure. Not surprising based on everything we've heard.



Info from @gibbogame pic.twitter.com/k6MfYpUu7h