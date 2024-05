Nintendo Switch 2 : Nintendo parle enfin de sa nouvelle console qui sera annoncée officiellement dans les prochains mois

Enfin ! Après de nombreuses rumeurs, Nintendo s'est finalement décidé à évoquer la Nintendo SWITCH 2 (nom communément utilisé pour évoquer le successeur de la Nintendo Switch). C'est le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux. la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) sera officiellement dévoilée durant cette année fiscale se terminant en mars 2025 .

La nouvelle console de Nintendo serait "made by Samsung" et sortirait finalement fin 2024

LIRE AUSSI :

ET TOUJOURS :

,

This is Furukawa, President of Nintendo. We will make an announcement about the successor to Nintendo Switch within this fiscal year. It will have been over nine years since we announced the existence of Nintendo Switch back in March 2015. We will be holding a Nintendo Direct…