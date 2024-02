La Nintendo Switch dépasse les 139 millions d'exemplaires dans le monde et restera "l'activité principale "de Nintendo en 2024

Dans le sillage de la publication de son dernier bilan financier, on découvre que la Nintendo Switch s'est désormais écoulée à 139,36 millions d'exemplaires dans le monde. la console continue donc son petit bonhomme de chemin, près de 7 ans après sa sortie. Et, à priori, ce n'est pas fini. malgré un catalogue 2024 qui sent un peu le réchauffé pour els fans, il semblerait que Nintendo continue de miser sur la console actuelle cette année encore.

En effet, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa aurait confié à Bloomberg que la Nintendo Switch (et plus précisément le modèle actuel) resterait "l'activité principale" de Nintendo en 2024. Ainsi, il ne faudrait pas s'attendre à voir arriver la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom) en 2024, en tout cas pas avant la fin de l'année .

Source : Nintendolife