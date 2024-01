Nintendo SWITCH 2 : rétrocompatibilité, sortie... Nouvelles rumeurs et annonce de Bayonetta Trilogy

On finit l'année avec une rumeur sur la... Nintendo SWITCH 2, l'hypothétique prochaine console de Nintendo. Pour le moment rien n'est officiel mais le spécialiste en rumeur Nash Weedle, qui a notamment annoncé avant tout le monde l'existence et la sortie de Metroid Dread et Baten Kaitos I & II HD Remaster, affirme que PlatinumGames prépare la sortie de Bayonetta Trilogy. Développée pour la Nintendo SWITCH 2, cette trilogie réunira bien évidemment les trois épisodes de Bayonetta. Chaque épisode aura droit à des visuels améliorés et la technologie HDR serait en outre, "confirmée"

Nash Weedle prétend aussi que "grâce à la rétrocompatibilité", il sera possible de jouer avec ses jeux Switch Bayonetta sur Nintendo SWITCH 2 en profitant des améliorations. Pour finir, Nash Weedle pense que Nintendo ne devrait plus tarder pour officialiser la console et qu'au plus tard la console sera dévoilée avant la fin de 'l'année fiscale en cours, le 31 mars 2024 .

Evidemment, ce n'est qu'une rumeur mais quelque chose nous dit qu'on devrait en découvrir d'autres très vite... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

