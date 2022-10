Hellena Taylor, la voix originale de Bayonetta se défend et riposte : "Ne tombez pas dans le panneau, l'industrie est puissante !"

Dans l'affaire de l'éviction d'Hellena Taylor du doublage de Bayonetta 3, la parole est à l'accusation (ou à la défense, à force on ne sait plus). Pour mémoire, il y a quelques jours, l'actrice Hellena Taylor a jeté un pavé dans la mare en expliquant dans une vidéo que si elle n'avait pas repris son rôle dans l'opus 3, c'était parce que PlatinumGames lui avait proposé un salaire indécent de 4000$" au total (lire ICI.) Elle appelait alors à boycotter le jeu tout en déniant à Jennifer Hale, la nouvelle actrice qui double la sorcière le droit de reprendre le rôle qu'elle avait créé... Evidemment, très vite, les réseaux sociaux se sont enflammés entre ceux fustigeant PlatinumGames ou même Jennifer Hale et les autres trouvant l'attitude d'Hellena Taylor déplorable... Depuis, cependant, des documents semblent attester qu'en réalité PlatinumGames aurait proposé 15 000$ à Hellena Taylor et non 4000$ (lire LA)... Aujourd'hui, le feuilleton continue car, attaquée de toute part et accusée d'être une menteuse et une femme vénale, Hellena Taylor est revenue à la charge sur les réseaux dans une série de posts dans lesquelles elle a tenu à rétablir les faits en précisant certains points.

A priori, PlatinumGames lui aurait bien proposé 15 000$ pour reprendre son rôle de Bayonetta ; d''abord 10 000 puis 5000 supplémentaires après qu'elle se soit plaint à Hideki Kamiya. Seulement, pour Hellena Taylor, cette somme n'était pas suffisante compte tenu de ce qu'elle estime avoir apporté à la licence mais aussi ce qu'elle rapporte dans le monde, et elle l'a donc refusé. A partir de là, le contact aurait été rompu et Hellena Taylor serait restée près de onze mois sans nouvelles de PlatinumGames. C'est là, au bout de onze mois donc, que PlatinumGames lui aurait fait une nouvelle proposition étonnante : finalement, elle n'aurait plus que quelques lignes à lire et recevrait pour cela un forfait de 4000$ . Une offre qu'Hellena Taylor a reçu comme une insulte et qui peut laisser penser (si ce qu'elle dit est vrai) que le studio avait déjà trouvé une remplaçante (et une solution pour se passer de ses services...)

Quoiqu'il en soit, aujourd'hui Hellena Taylor apparaît plus déterminée que jamais. Elle estime être victime d'une campagne de dénigrement et appelle toujours au boycott du jeu, estimant que mieux vaut faire un don à un organisme de bienfaisance que de donner de l'argent à "des personnes corrompues et avides". Elle demande en outre à ses fans de "ne pas tomber dans le panneau" : "l'industrie est puissante" et peut compter sur l'aide de journalistes tout aussi puissants.

Pour plus de détails, retrouvez la traduction des derniers messages publiés par Hellena Taylor ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Traduction des messages d'Hellena Taylor du 24 octobre 2022

Il a été porté à mon attention que certaines personnes me traitent de menteuse et de chercheuse d'or. Je ressens le besoin de me défendre et de défendre ma réputation dans l'industrie. Comme je l'ai posté sur la troisième partie de mon fil vidéo. J'ai expliqué que leur première offre était trop basse. Cette offre était de 10 000 dollars au total. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une franchise de 450 millions de dollars (sans compter les marchandises). J'ai ensuite écrit en japonais à Hideki Kamiya, demandant ce que je voulais. Peine perdue. Je pensais qu'en tant que créatif, il comprendrait. Il a répondu en disant à quel point il appréciait ma contribution au jeu et à quel point les fans voulaient que j'exprime le jeu. On m'a alors proposé 5000 supplémentaires ! Donc, j'ai refusé d'exprimer le jeu. Je n'ai ensuite eu aucune nouvelle d'eux pendant 11 mois. Ils m'ont ensuite proposé un forfait pour exprimer quelques lignes pour 4 000 dollars. Tous les autres mensonges, tels que 4 000 pour 5 sessions, sont des fabrications totales. Il n'y a pas eu de "négociations approfondies". J'ai aussi été informé de fictions ridicules, comme quoi j'aurai demandé 250 000 dollars. J'ai l'esprit d'équipe. Je demandais juste un salaire juste et décent en ligne avec la valeur que j'apporte à ce jeu. J'ai été payé un total scandaleusement bas de 3 000 £ pour le premier match. Un peu plus pour le second. Je voulais me faire entendre. J'ai suscité l'intérêt pour ce jeu depuis que j'ai commencé sur Twitter en 2011. Je ne pouvais pas parler du jeu à cause des NDA, mais j'ai répondu avec plaisir aux lettres des fans, aux e-mails, aux affiches signées, aux messages vocaux enregistrés pour les mariages et les anniversaires. J'ai maintenu l'intérêt pour le jeu pendant les longues périodes de silence radio de Platinum. La seule fois où j'ai assisté à une conférence sur le jeu, je me suis senti bizarre de demander de l'argent aux fans pour une signature, car ils avaient déjà payé le jeu et j'étais reconnaissant qu'ils aiment mon travail et le personnage. J'ai donc fait don de 100 % de frais de signature à une association caritative. Je publierai les 14 organismes de bienfaisance, afin que vous puissiez faire un don à un organisme de bienfaisance, au lieu d'acheter ce jeu à des personnes corrompues et avides. Il y a des gens qui tentent de jeter de l'ombre et de discréditer ce que je dis. L'industrie est puissante, ils ont aussi des journalistes puissants. Ils essaient de sauver leur bien. Ne tombez pas dans le panneau !

Quoiqu'il en soit, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

