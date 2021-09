Nouvelle voix, nouvelle coiffure, nouveaux ennemis, exclusivité Nintendo Switch... Tout ce qu'il faut savoir sur Bayonetta 3

Après quatre années d'attente, Bayonetta 3 s'est enfin montré au cours d'un Nintendo Direct diffusé le 24 septembre 2021 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). L'occasion de découvrir une Bayonetta dans un nouveau look affriolant mais aussi tout un tas de détails qui vous ont peut être échappé. Retrouvez ici les détails principaux révélés par le dernier trailer mais aussi par les développeurs du jeu. Globalement, l'impression que donne ce premier trailer de gameplay est que le jeu revient plutôt aux teintes rouges du premier opus, abandonnant les teintes bleues de Bayonnetta 2 qui avait un côté plus lumineux et féérique. A part ça, si on excepte les références à Astral Chain voir même au Project G.G., voilà ce que l'on peut dire du jeu actuellement :

L'action du trailer se déroule à Tokyo

De l'aveu même des développeurs l'action du trailer se déroule à Tokyo dans le quartier de Shibuya. Alors, est-ce que le jeu s'y déroule entièrement ou y débute-il avant de nous faire voyager ensuite dans des contrées imaginaires ? Pour mémoire, dans le premier jeu, l'action se déroulait principalement dans la magistrale cité imaginaire de Vigrid tandis que si Jeanne et Bayonetta faisaient du shopping à New-York dans le 2, Bayonetta finissait par s'envoler façon Sonic vers la montagne sacrée de Fimbulventr et la cité touristique de Noatun. Alors allons-nous découvrir une nouvelle contrée imaginaire ? Notons tout de même que sur le site officiel de Bayonetta 3, le résumé insiste sur la présence de Bayonetta à Tokyo...

Les ennemis ne sont ni des démons ni des anges

Bayonetta affronte cette fois de nouveaux ennemis qui ne sont ni des anges ni des démons. Qui sont-ils alors ? Et d'où viennent-ils et que cherchent-ils ? Leur sang est vert et ils semblent se matérialiser sous forme de fumée verte... Des rubans transparents bleus et/ou verts s'échappent d'ailleurs de leurs corps en permanence et pointent vers le ciel... Pour rappel, dans le premier teaser une forme fantomatique hyper puissante semble avoir le pouvoir de disloquer la matière, notamment les balles de Bayonetta et même Bayonetta elle-même !

Nouveautés du gameplay

Notre sorcière bien aimé retrouve son arsenal avec ses quatre flingues mais dispose aussi de nouvelles techniques :

Demon Slave qui permet à Bayonetta d'invoquer des Démons Infernaux pour les soumettre à sa volonté. C'était déjà le cas lors des opus précédents mais seulement dans le but d'achever ses ennemis avec une technique nommée Apothéose (ou Climax.) Désormais, notre sorcière pourra les invoquer pour qu'ils combattent à sa place. Le trailer a permis de retrouver certains démons bien connus comme Gomorrah, Malphas ou encore Phantasmaraneae.

- Demon Masquerade qui permet à Bayonetta de fusionner avec un Démon Infernal pour devenir plus puissante. Dans la bande annonce, elle semble fusionner avec Madame Butterfly mais aussi avec Gomorrah (lors de la poursuite finale du trailer sur les immeubles.)

Bayonetta a une nouvelle voix

Jusqu'à présent, l'actrice qui personnifiait Bayonetta (en anglais) était Hellena Taylor mais cette dernière avait laissé entendre il y a peu sur Twitter qu'elle allait abandonner le rôle. Avec ce trailer, cela semble se confirmer (même si faut bien connaître le personnage pour s'en apercevoir.) Alors dans le jeu final, Hellena Taylor sera-t-elle vraiment remplacée et dans ce cas pourquoi et qui sera l'heureuse élue ? Il faudra malheureusement patienter pour avoir les réponses à ses questions.

Bayonetta a une "nouvelle" coiffure

Après sa coiffe bigoudène du premier opus et les cheveux courts du second, Bayonetta nous revient avec une "nouvelle "coiffure : deux très longues tresses. Alors à dire vrai, ce n'est pas tout à fait une "nouvelle" coiffure puisqu'elle renvoie à la coiffure de la petite Cereza qui n'est autre que... Bayonetta enfant. Sans rentrer dans les détails qui en révélerait trop sur les jeux précédents, il y a deux théories possibles : soit la Bayonetta de l'épisode 3 n'est pas tout à fait la même et vient d'un univers parallèle (notre Bayonetta ayant été "disloquée") soit Bayonetta s'est fait un trip retour en enfance.

Qui est le mystérieux personnage de la fin du trailer ?

Le trailer se termine par l'apparition d'un mystérieux personnage... Qui est-il ? Probablement un nouveau personnage... Et si on ne peut pas vraiment en dire plus à ce stade, certains (comme GameXplain) ont remarqué qu'au bout de son sabre se trouvait... la poupée de Cereza ! Cela indique que Cereza aura donc bien un rôle dans cette histoire.

Bayonetta 3 est réalisé par Yusuke Miyata

Alors que Bayonetta a été réalisé par Hideki Kamiya, le deux par Yusuke Hashimoto, ce nouvel opus est réalisé par Yusuke Miyata dont c'est le premier jeu en tant que réalisateur. Jusqu'à présent son rôle chez PlatinumGames était de "guider tous les concepteurs de jeux" afin de faire avancer les projets dans la bonne direction. Il a aussi œuvré en tant que "game designer" sur Astral Chain et The Wonderful 101 . Auparavant, il avait travaillé en tant que concepteur de jeux adaptés d'anime à succès comme Fullmetal Alchemist 3 et Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Generation et travaillé comme scénariste sur Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Bayonetta 3 est une exclusivité Nintendo Switch

Bayonetta est une série très populaire dont le premier opus était édité par SEGA. On retrouve d'ailleurs toujorus SEGA au générique puisqu'il possède une partie des droits mais à priori, il ne faut pas s'attendre à retrouver Bayonetta 3 sur d'autres plateformes. Comme Bayonetta 2, l'épisode 3 est une commande de Nintendo qui en finance une partie et qui le distribue. Après, on l'a déjà vu par le passé : tout est possible. Si Nintendo le veut Bayonetta 3 comme Bayonetta 2 d'ailleurs, pourra sortir sur d'autres plateformes. Nintendo peut très bien dans le futur, céder les droits comme la société l'a fait avec The Wonderfull 101 (probablement en échange des droits d'Astral Chain.) Pour le moment en tout cas, comme l'a dit récemment Hideki Kamiya, pour jouer à Bayonetta 3, mieux vaut acheter une Nintendo Switch.

Voilà qui conclut notre petit tour d'horizon de Bayonetta 3 qui, on vous le rappelle, est attendu en 2022 sur Nintendo Switch. En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Pour mémoire, retrouvez notre test des deux premiers opus ici

Source : Platinumgames