Bayonetta 3 aurait récupéré des idées et des mécanismes de jeu de l'exclusivité Xbox One annulée Scalebound

C'est l'ultime surprise du Nintendo Direct de jeudi dernier (dont vous on vous dit tout ICI) Nintendo et PlatinumGames se sont enfin décidés à montrer des images de gameplay de avec un trailer spécial (que nous vous avons décrypté) débutant comme Astral Chain et rappelant même par moment le mystérieux Project G.G. Cependant, ressemble a un autre jeu. En effet, JP Kellams, qui a travaillé près de 15 ans pour PlatinumGames comme scénariste et directeur créatif (et qui accessoirement est aussi connu pour être la voix d'Apollo Justice) s'est emballé sur Twitter en révélant que le jeu reprenait d'après lui des mécaniques de Scalebound, dernier jeu sur lequel il a officié chez PlatinumGames. Pour rappel, Scalebound est une exclusivité Xbox One développée par Platinum qui a finalement été annulée en 2017 . C'était un jeu d'action très ambitieux dont les héros étaient un jeune homme nommé Drew et son dragon nommé Thuban auquel Drew pouvait donner des ordres pour qu'il combatte pour lui. C'est d'ailleurs précisément ce mécanisme que JP Kellams a reconnu dans le trailer de Bayonetta 3 via la nouvelle technique du "demon slave". "

Se pourrait-il que PlatinumGames ait repris des ressources et des idées du jeu annulé ? C'est tout à fait possible surtout que Yusuke Miyata, était le concepteur principal et le réalisateur de Scalebound...Par ailleurs, il y a deux ans , une rumeur a prétendu que le développement de Scalebound allait reprendre comme une exclusivité Nintendo, ce qui d'une certaine manière était un retour aux sources lorsqu'on sait qu'au départ Scalebound était une exclusivité Wii ! Pour vous faire votre propre idée, retrouvez ci-dessous un trailer de Scalebound.

Pour rappel, Bayonetta 3 est attendu en 2022 sur Nintendo Switch. Pour mémoire vous pouvez, retrouver notre test des deux premiers opus ici et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Oh! One more thing that I forgot to mention... Yusuke Miyata was the lead designer on Scalebound, and he is super talented, and I can't wait to play Bayo 3 primarily because he is directing it. — JP Kellams (@synaesthesiajp) September 24, 2021

Yeah... The controlling the summons thing looks VERY similar to a mechanic that we had in Scalebound to control Thuban. Now that I've gotten to rewatch the trailer, I'm really psyched for that. :) https://t.co/d30zQm4i8z — JP Kellams (@synaesthesiajp) September 24, 2021

Bro Kamiya REALLY cracked with that Bayonetta 3 Trailer...



He really refused to let his idea for Scalebound die pic.twitter.com/nzKaT9Sfsf — HMK (@HMKilla) September 24, 2021

