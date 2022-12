Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon : le spin-off de Bayonetta dévoilé aux Game Awards - Tous les détails

Dans sa croisade contre PlatinumGames, Hellena Taylor avait vendu la mèche en évoquant un spin-off de Bayonetta... Il a été dévoilé lors de la soirée de The Game Awards 2022. Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon nous permettra de retrouver Cereza et Chouchou dans une aventure colorée et stylisée dans laquelle la future Bayonetta tentera de retrouver sa mère dans la forêt interdite... Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer du jeu ci-dessous.

Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 mars 2023 . En attendant, Bayonetta 3 est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

Once upon a time, there was an Umbra Witch named Cereza, a young version of the Bayonetta in #Bayonetta 3…



Control both Cereza and Cheshire to solve puzzles and fend off faeries in #BayonettaOrigins: Cereza and the Lost Demon, dancing onto #NintendoSwitch on 3/17/23. pic.twitter.com/uFbBeUh1CZ