Hellena Taylor, la voix originale de Bayonetta crée la polémique en appelant au boycott de Bayonetta 3

C'est une polémique inattendue qui accompagne la sortie de Bayonetta 3 qui débarque à la fin du mois sur Nintendo Switch et dont on vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait dans notre preview. Comme vous le savez peut-être, le nouveau jeu arrive avec un "gros" changement. En effet, la voix emblématique de la sorcière n'est plus la même- en anglais tout du moins. Hellena Taylor qui personnifiait Bayonetta dans les deux jeux précédents a été remplacée par une nouvelle actrice, Jennifer Hale, vétérane du doublage (voir tous les détails ICI.) Pour expliquer ce changement, le producteur du jeu, Yusuke Miyata a récemment révélé qu'Hellena Taylor n'avait pu reprendre son célèbre rôle à cause de "diverses circonstances s'entremêlant"... Une affirmation qui vient de faire sortir Hellena Taylor de sa réserve. Alors qu'elle était restée discrète jusqu'à présent, l'actrice a pris la parole sur les réseaux dans une vidéo dans laquelle elle s'en prend directement à PlatinumGames. D'après elle, non seulement, elle était disponible mais surtout elle était tout à fait disposée à reprendre son rôle à condition d'avoir "un salaire décent et digne". Si on la croit, PlatinumGames lui aurait proposé "seulement" 4000$ (4000€ ) pour doubler une nouvelle fois la sorcière. Une proposition qu'elle juge "légale mais immorale" :

Je voudrais expliquer pourquoi je n'ai pas exprimé Bayonetta 3. La franchise Bayonetta a rapporté environ 450 millions de dollars sans compter la marchandise... Et qu'ont-ils proposé pour me payer ? L'offre finale pour faire tout le jeu… était de 4 000 $ (...) Platinum a eu le culot de dire que j'étais occupé, qu'ils ne pouvaient pas le faire fonctionner… eh bien, je n'avais que du temps

Très remontée, Hellena Taylor s'en est pris aussi à Jennifer Hale, la nouvelle voix de la sorcière. Tout en lui souhaitant "tout le bonheur du monde" dans ses futurs doublages, elle lui dénie le droit de doubler la sorcière sous prétexte qu'elle a créé cette voix. En définitive, Hellena Taylor n'hésite pas à appeler les fans à boycotter le jeu à sa sortie et à reverser le prix du jeu à des œuvres caritatives. Au passage, elle révèle que PlatinumGames travaille potentiellement à un spin off de Bayonetta, qu'elle demande déjà par avance aux fans de boycotter aussi. En prenant ainsi la parole, Hellena Taylor vient de jeter un pavé dans la mare (aux sorcières) qui n'a pas fini de faire de remous. Elle a aussi potentiellement brisé un accord de non divulgation- ce qui ne lui fait pas peur, si on en croit là encore ses propos :

Je n'ai pas peur de l'accord de non-divulgation, je ne peux même pas me permettre d'utiliser une voiture, que vont-ils faire ? Prenez mes vêtements... bonne chance à eux. Bayonetta défend toujours ceux qui ont moins de pouvoir et défend ce qui est juste, et ce faisant, vous vous tenez à ses côtés. Merci

PlatinumGames n'a pas encore officiellement réagi ou presque puisque Hideki Kamiya, le papa de la sorcière a publié un tweet laconique :

Triste et déplorable à propos de l'attitude du mensonge. C'est tout ce que je peux dire maintenant.

En attendant d'autres informations, tout ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est que si Hellena Taylor ne reprend pas son rôle, cela n'empêche pas Bayonetta 3 d'être très prometteur (là encore lire notre preview.) De plus, Jennifer Hale se révèle excellente dans le rôle de la sorcière de l'Umbra même si son interprétation s'inspire beaucoup de celle d'Hellena Taylor (et cela explique aussi peut-être en partie la colère et l'amertume de l'actrice qui a compris qu'elle n'était pas irremplaçable.) Quant à appeler au boycott du jeu, c'est surement un peu déplacé. C'est en outre, une arme à double tranchant qui peut se retourner contre elle en mettant ses fans dans une position déplaisante. De plus, Hellena Taylor a probablement oublié que, même si ce qu'elle dénonce est déplorable- si tant est que ce soit vrai, toute publicité, bonne ou mauvaise est toujours bonne à prendre. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

