Bayonetta 3 sort l'artillerie lourde dans son édition collector et dévoile sa jaquette

Les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules et après avoir enfin dévoilé sa date de sortie quasi-imminente, Bayonetta 3 dégaine une splendide édition collector. Cette édition spéciale "Mascarade de la Trinité" débarquera elle aussi le 28 octobre prochain aux côtés du jeu et contiendra un gros artbook de 200 pages ainsi que 3 illustrations vouées à former une fresque lorsqu'assemblées.

Ces illustrations, visibles sur l'image, reprennent les chara-design de la sorcière au long des trois épisodes de cette trilogie. Cette annonce est aussi l'occasion pour nous de découvrir la jaquette officielle du titre et ainsi de boucler la boucle de cette grosse série d'annonce. Aucun prix pour cette édition collector n'a encore été dévoilé mais vu l'imminence de sa sortie, nul doute que nous en saurons bien plus très vite.

